Con gái duy nhất của Nhật hoàng Naruhito đón tuổi 19

Ngoài theo học chuyên ngành văn học Nhật Bản, Công chúa Aiko còn học thêm các khóa tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Từ những năm trung học, công chúa đã tỏ ra yêu thích văn học cổ điển Nhật Bản. Báo cáo tốt nghiệp của công chúa viết về những chú mèo và chó được mô tả trong tác phẩm The Tale of Genji và các tiểu thuyết kinh điển khác. Theo Cơ quan Hộ gia đình Hoàng gia, báo cáo của Aiko dài gấp đôi so với yêu cầu của nhà trường.