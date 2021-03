Con đường huyết mạch nối Đà Nẵng và Hội An

1. Hội An ra đời từ khi nào? Thế kỷ 15

Thế kỷ 16

Thế kỷ 17 Hội An ra đời vào khoảng cuối thế kỷ 16 với tên gọi Faifoo. Thời đó, thương cảng Hội An đã thịnh vượng, là trung tâm buôn bán lớn, phát đạt. Hiện nay, Hội An là điểm hấp dẫn nhiều du khách trong và ngoài nước.