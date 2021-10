Con đường học hành của chồng công chúa Nhật Bản

Năm 2020, Komuro giành chiến thắng trong cuộc thi viết do Hiệp hội Luật sư bang New York (NYSBA) tổ chức, tài trợ cho sinh viên trường luật. Theo website của hiệp hội, bài viết giúp anh đoạt giải có tiêu đề Compliance Problems in Website Accessibility and Implications for Entrepreneurs (tạm dịch: Các vấn đề về tuân thủ trong việc truy cập dữ liệu và ý nghĩa với doanh nhân). Giải thưởng mà Komuro nhận được là 2.000 USD , được vinh danh trong sự kiện trực tuyến của Hiệp hội Luật sư bang New York diễn ra vào chính ngày đám cưới của anh với Mako - 26/10.