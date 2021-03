Cơm tấm hoa đậu biếc hút khách TP.HCM

Nếu không ăn cơm nhà, bạn có thể đổi vị với những món hấp dẫn, lạ miệng. Cơm tấm hoa đậu biếc, bibimbap... là gợi ý không thể bỏ qua.

TP.HCM là nơi giao thoa ẩm thực của nhiều vùng miền. Tại đây, thực khách có thể tìm thấy nhiều kiểu cơm lạ vị từ Á đến Âu. Nếu là tín đồ của món Việt truyền thống, bạn không thể bỏ lỡ cơm tấm hoa đậu biếc hay thịt khìa nước dừa. Bên cạnh đó, cơm trộn Hàn Quốc hay Đài Loan cũng là những phiên bản thú vị không kém.

Cơm tấm hoa đậu biếc

Địa chỉ: Bếp Nhà Jena, quận 10

Giá: 38.000-65.000 đồng

Quán nhỏ, nằm trong hẻm đường Điện Biên Phủ là nơi thực khách có thể thưởng thức món cơm lạ vị này. Đến đây, bạn không thể bỏ qua món cơm tấm hoa đậu biếc. Cơm hạt rời, được phủ sắc tím tuyệt đẹp, kích thích vị giác thực khách.

Phần cơm tương tự món "sà bì chưởng'', gồm sườn nướng, trứng ốp la, mỡ hành, chả trứng, dưa leo, đồ chua và nước mắm chua ngọt.

Tùy vào topping ăn kèm nhiều hay ít, các món cơm có giá từ 30.000 đến 63.000 đồng. Ảnh: Anh Thi.

Ngoài ra, quán còn có cơm gạo lứt tím than, món ăn thu hút tín đồ "eat clean". Bạn cũng có thể gọi phần cơm mix 2 loại đậu biếc và gạo lứt tím than. Khác với cơm tấm đậu biếc, gạo lứt tím than được nấu mềm, dẻo hơn.

Cơm tấm thịt khìa

Địa chỉ: Media Café, Trà Sữa Ăn Vặt K&T

Giá: 35.000-50.000 đồng

Món cơm tấm nhuyễn, đặc sản Long Xuyên (An Giang), được lòng thực khách TP.HCM bởi hương vị đậm đà từ thịt, trứng khìa nước dừa. Hạt cơm đúng điệu phải khô, rời, thơm mùi lá dứa. Thịt, trứng được cắt sợi, thấm sốt mặn, ngọt từ nước dừa, mắm...

Ngoài nguyên liệu cơ bản, cơm tấm Long Xuyên cũng có tóp mỡ, mỡ hành, chả trứng, đồ chua... ăn kèm. Nước mắm cô đặc, mặn mặn, ngọt ngọt là linh hồn món ăn, giúp các hương vị hòa quyện.

Món cơm miền Tây đậm đà từ màu sắc đến hương vị. Ảnh: Hoanglam.foodie, anuongrachgia68.

Cơm trộn Đài Loan

Địa chỉ: Cơm trộn Đài Loan Ba Quân, quận 10

Giá: 39.000-57.000 đồng

Nằm trong khu chợ ẩm thực Hồ Thị Kỷ, xe cơm trộn Đài Loan níu chân thực khách bởi hương thơm hấp dẫn tỏa lan từ nhiều nguyên liệu. Sự kết hợp của hạt cơm dẻo bùi, đồ ăn đậm vị từ nấm, tôm khô... làm nên món cơm đưa đẩy vị giác thực khách.

Ngoài cơm trộn Đài Loan 39.000 đồng, bạn có thể gọi cơm trộn đùi gà ủ thảo dược 57.000 đồng. Đùi gà mềm, thấm nước sốt thảo mộc, tạo ra hương vị quyến rũ. Dưa leo và ngò ăn kèm giúp món cơm thanh, không ngán.

Đùi gà thảo mộc được thực khách nhận xét có mùi vị khác biệt. Ảnh: Luu Anh Khoa.

Bibimbap

Giá: 30.000-50.000 đồng

Địa chỉ: Bibimbap, Hanuri, June Noodle House

Bibimbap hay cơm trộn kiểu Hàn gây ấn tượng với thực khách bởi sự pha trộn màu sắc thú vị từ nhiều nguyên liệu. Thông thường, đặc sản xứ kim chi thường có từ 6 đến 7 món như dưa chuột, cà rốt, rau bina, trứng rán, thịt bò, nấm, lá kim... Các thành phần được thái chỉ, hòa trộn bởi nước sốt cay cay, tạo nên món cơm ngon khó cưỡng.

Theo người Hàn, thực khách có thể thưởng thức bibimbap kiểu nóng hoặc nguội. Không chỉ đầy đủ dưỡng chất, món cơm còn khiến vị giác "ngất ngây" bởi hương vị chua, cay, mặn, ngọt hòa quyện.

Nhiều quán ăn kiểu Hàn tại TP.HCM có phục vụ bibimbap. Ảnh: Forutaph, ellacartefood.