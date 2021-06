Cơm nhà - giải pháp an toàn trong mùa dịch

Dịch Covid-19 làm thay đổi suy nghĩ trong việc bảo vệ sức khỏe và thói quen ăn uống của cộng đồng. Không ít người đã dành nhiều thời gian hơn để ở bên gia đình, cùng quây quần thưởng thức những bữa cơm nhà thơm ngon, an toàn và ấm cúng.

Khi dịch bệnh xảy ra, việc hạn chế tiếp xúc, tránh tụ tập khiến nhiều người chọn mua đồ ăn về nhà hoặc tự đi chợ, nấu nướng. Ngoài ra, bữa cơm nhà cũng là cách mỗi gia đình thắt chặt chi tiêu trong thời điểm kinh tế khó khăn bởi Covid-19. Bữa cơm gia đình theo đó cũng xuất hiện thường xuyên hơn trong cuộc sống hàng ngày.

Chị Dung (thành phố PleiKu, tỉnh Gia Lai) lập gia đình 10 năm, dù công việc của hai vợ chồng bận rộn, nhưng chị vẫn duy trì việc nấu ăn. Chị cho biết: “Trong mùa dịch, các con học online ở nhà, không đến trường nên hầu như tôi phải nấu cơm 3 bữa mỗi ngày. Có vất vả, nhưng nấu ăn tại nhà giúp đảm bảo dinh dưỡng cho chồng con, gia đình đầm ấm thương yêu nhau hơn. Ông xã tôi cũng khéo tay, thích trổ tài nấu nướng nên vợ chồng tôi thường luân phiên vào bếp”.

Theo nhiều người nội trợ, không nhất thiết lúc nào cũng “mâm cao, cỗ đầy", bữa cơm gia đình trong giai đoạn này chỉ cần được chế biến từ thực phẩm an toàn, có đủ thành phần dinh dưỡng và ngon miệng. Cũng là cơm nấu từ gạo, thịt, cá, rau củ mua ngoài chợ nhưng việc khéo léo chế biến, bày biện đẹp mắt sẽ làm bữa cơm ngon hơn, giúp mọi thành viên gắn kết với nhau.

“Cũng vì làm việc tại nhà để chống dịch, bao nhiêu công thức món ngon tôi sưu tầm bấy lâu được mang ra trổ tài. Mỗi bữa cơm tôi đều cố gắng thử nghiệm một một ăn món mới. Chỉ cần nhìn vẻ mặt thích thú của cả nhà lúc cùng nhau thưởng thức, trong không khí đầm ấm là bao mệt mỏi của tôi dường như tan biến. Niềm hạnh phúc này trước kia là một điều gì đó xa xỉ với gia đình tôi”, chị Hồng Hoa (quận 8, TP.HCM) chia sẻ.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo, để tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể, con người cần duy trì chế độ dinh dưỡng cân bằng. Mỗi bữa ăn phải có đủ các nhóm chất dinh dưỡng: Chất bột, chất béo, chất đạm, vitamin - khoáng chất và uống đủ lượng nước lọc 2-3 lít trong ngày.

Các thực phẩm giàu chất đạm có nguồn gốc từ động vật và thực vật gồm: Thịt bò, thịt gia cầm, trứng, cá, cua, các loài nhuyễn thể như trai, hến. Các loại hạt giàu đạm gồm đậu cô ve, đậu hà lan, đậu tương, đậu phộng… Mỗi ngày, bạn có thể bổ sung thêm sữa và các chế phẩm của sữa như sữa công thức, sữa tươi, sữa chua, pho mai… Tùy vào từng lứa tuổi, mỗi người cần được cung cấp năng lượng cho phù hợp và vừa đủ.

Đối với các thực phẩm cung cấp chất béo, bạn nên dùng loại có nguồn gốc từ hạt: Mè, đậu phộng, dầu cải, dầu oliu… Hạn chế sử dụng chất béo no từ mỡ hoặc nội tạng động vật.

Đặc biệt, người nội trợ nên dùng thường xuyên rau xanh và trái cây để giúp cơ thể có đủ vitamin, khoáng chất dinh dưỡng và chất xơ gồm: Cam, quýt, chanh, bưởi, ổi, đu đủ và các loại rau như súp lơ, cải bắp, ớt chuông, bông cải xanh, cải bó xôi…

Chất bột cũng là thành phần quan trọng, cần thiết trong chế độ dinh dưỡng của con người, chiếm khoảng 55-60% khẩu phần ăn hàng ngày. Một người bình thường có thể sử dụng khoảng 2 chén cơm nhỏ vào các bữa trưa và tối.

Để không phải đau đầu trong việc lựa chọn thực đơn cho bữa cơm “mùa dịch”, người nội trợ cần giải phóng bản thân khỏi các áp lực bản thân, chỉ cần duy trì đều đặn bữa ăn với đủ thành phần dinh dưỡng, không cần nấu nhiều món. Bên cạnh đó, việc lên thực đơn cho nhiều ngày liền và đi chợ một lần sẽ giúp tiết kiệm thời gian, tránh tiếp xúc đông người và không phải lo nghĩ việc nấu ăn từng bữa.

Việc lựa chọn thực phẩm sạch và gạo ngon là một trong những yếu tố tiên quyết giúp bữa cơm thêm tròn vị. Lựa chọn sản phẩm sạch, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng là yếu tố cần thiết để đảm bảo sức khoẻ cho mọi thành viên trong gia đình.

Một trong những mẹo mua hạt gạo ngon được các chuyên gia lưu ý là quan sát hình dáng bên ngoài của hạt gạo. Bạn nên chú ý tới màu sắc của những hạt gạo, chọn hạt gạo đều, tròn và bóng, không bị nát hoặc gãy, không có hạt màu vàng hay đen.

Gạo ngon và an toàn thường có mùi hương nhẹ nhàng, thoang thoảng không có mùi ẩm mốc, mối mọt. Bạn có thể nếm thử gạo bằng cách cho vài hạt gạo vào miệng và nhai, nếu thấy gạo có vị ngọt nhẹ, thơm là gạo ngon. Không nên chọn loại gạo nào quá trắng, bạc bụng, có mùi lạ vì đây là loại gạo có thể đã được xay xát quá kỹ hoặc bị tẩm hóa chất làm trắng, tạo mùi hương và chống mối mọt.

Đặc biệt, khi chọn gạo ngon, người nội trợ nên đến các địa điểm bán gạo uy tín để tránh mua hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.

