Code-switching để khoe việc thông thạo ngoại ngữ?

Code-switching là một hiện tượng phổ biến ở không chỉ ở người Việt mà cả ở người Mỹ.

Code-switching /ˈkəʊd ˌswɪtʃ.ɪŋ/ (danh từ): Chuyển mã, chuyển đổi ngôn ngữ.

Định nghĩa:

Cambridge Dictionary định nghĩa code-switching là hành động chuyển đổi giữa hai hoặc nhiều ngôn ngữ (có thể là thay đổi phương ngữ hoặc cách phát âm) khi đang nói. Thuật ngữ này còn được viết dưới dạng không có gạch nối là code switching.

Việc chuyển đổi ngôn ngữ khi nói chuyện là một điều đã xuất hiện từ lâu và khá quen thuộc với cộng đồng người da màu ở Mỹ. Tuy nhiên, đến năm 1954, nhà xã hội học Einar Haugen mới dùng code-switching để mô tả sự thay đổi ngôn ngữ, hoặc sự pha trộn của nhiều ngôn ngữ.

Các nhà xã hội học đã nghiên cứu lý do xảy ra hiện tượng "chuyển mã" và rút ra được một số lý do như ngụy trang cho khả năng sử dụng ngôn ngữ thứ 2 trôi chảy, thể hiện quyền lực với người khác, liên kết và thống nhất các nhóm người trong một số cộng đồng nhất định.

Trong khi đó, NPR đưa ra một số nguyên nhân khiến nhiều người thích pha nhiều thứ tiếng khi nói chuyện, ví dụ mong muốn truyền đạt suy nghĩ dễ dàng hơn, mong muốn hòa nhập với cộng đồng, nói một điều gì đó bí mật...

Ứng dụng của code-switching trong tiếng Anh:

- For African Americans, code-switching is a performative expression that has not only helped some of us thrive in mainstream culture, it has helped many of us simply survive.

Dịch: Đối với nhiều người Mỹ gốc Phi, chuyển đổi ngôn ngữ là cách diễn đạt giúp họ phát triển trong nền văn hóa chính thống, hoặc cũng chỉ đơn giản là giúp họ tồn tại.

- Every day, minorities engage in the art of code-switching in order to assimilate into the white majority.

Dịch: Hàng ngày, nhóm người thiểu số ứng dụng "nghệ thuật chuyển mã" để hòa nhập với nhóm người da trắng.