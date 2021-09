Cốc Cốc nâng cao bảo mật dữ liệu và quyền riêng tư cho người dùng

Với 25 triệu người dùng, trình duyệt Cốc Cốc đặt tính bảo mật dữ liệu và quyền riêng tư lên hàng đầu.

Để đảm bảo tính riêng tư cho người dùng, Cốc Cốc hợp tác Adblock - đơn vị hàng đầu về block tracker trên thế giới - để ngăn chặn các yếu tố theo dõi cả trên trình duyệt web chế độ ẩn danh.

Rủi ro tiềm ẩn khi duyệt web chế độ riêng tư

Trong thời đại công nghệ số, việc đảm bảo sự riêng tư, an toàn cho người dùng phần mềm công nghệ ngày càng được coi trọng. Một trong những giải pháp được nhiều trình duyệt sử dụng là chế độ ẩn danh.

Về lý thuyết, chế độ ẩn danh giúp ẩn đi thông tin người dùng, không lưu giữ lịch sử duyệt web cũng như dữ liệu cookie trên thiết bị sau khi đóng trình duyệt. Khi truy cập bằng tab ẩn danh, người dùng được bảo mật thông tin cá nhân, giữ kín danh tính. Trong trường hợp người khác dùng thiết bị, họ sẽ không tìm được thông tin truy cập trước đó.

Hầu hết trình duyệt phổ biến đều cung cấp chế độ này với nhiều tên gọi khác nhau như chế độ ẩn danh, duyệt web riêng tư, cửa sổ riêng tư… Mang đến nhiều tiện ích, chế độ ẩn danh được nhiều người sử dụng khi tìm kiếm thông tin trên Internet.

Khi người dùng sử dụng chế độ ẩn danh, máy tính không lưu lịch sử truy cập website, dữ liệu cookie.

Nhiều người cho rằng khi sử dụng chế độ ẩn danh, thông tin sẽ được bảo mật tuyệt đối. Với suy nghĩ này, người dùng thoải mái truy cập các trang web không an toàn như đăng ký tài khoản game, nạp thẻ điện thoại, xem phim trực tuyến... Tuy nhiên trên thực tế, chế độ ẩn danh không an toàn 100%. Trình duyệt vẫn có thể thu thập một số dữ liệu nhất định, khiến người dùng đối mặt với nguy cơ bị lộ thông tin cá nhân.

Tăng tính bảo mật với chế độ ẩn danh trên Cốc Cốc

Đề cao tính bảo mật và riêng tư cho người dùng, trình duyệt “make in Vietnam” Cốc Cốc đã hợp tác với Adblock - đơn vị hàng đầu về block tracker - để ngăn chặn các yếu tố theo dõi. Người dùng công nghệ có thể giảm nguy cơ bị xâm phạm quyền riêng tư, đánh cắp thông tin khi truy cập bằng trình duyệt này. Ngoài ra, Cốc Cốc còn hợp tác với cơ quan Chính phủ như Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng Quốc gia (NCSC) để bảo vệ an ninh mạng cho 25 triệu người dùng.

Ông Nguyễn Vũ Anh - Phó tổng giám đốc Cốc Cốc - khẳng định: “Đảm bảo an toàn thông tin và tối ưu hóa trải nghiệm người dùng là ưu tiên hàng đầu của Cốc Cốc. Chúng tôi không thu thập thông tin của người dùng, đặc biệt ở chế độ ẩn danh”.

Theo ông Vũ Anh, một số dịch vụ của Cốc Cốc như coccoc.com, map.coccoc.com sẽ thu thập cookie nhằm cải thiện chất lượng. Những thông tin này là dữ liệu không định danh, do đó không thể xác định là người dùng nào.

Cốc Cốc hợp tác NCSC và Hiếu PC nhằm bảo mật thông tin, nâng cao trải nghiệm người dùng.

Tăng tính bảo mật cho người dùng, Cốc Cốc xây dựng nhiều tính năng như duyệt web an toàn - hiển thị cảnh báo khi truy cập web giả mạo, nguy hiểm; trang an toàn - hiển thị tick xanh cho web chính chủ; tìm kiếm an toàn - lọc kết quả tìm kiếm không phù hợp, chứa nội dung khiêu dâm...

Với nhiều nỗ lực cải thiện chất lượng, mang đến trải nghiệm hữu ích, trình duyệt Cốc Cốc được người dùng đánh giá cao về khả năng bảo mật thông tin cá nhân. Đây cũng là trình duyệt duy nhất của Việt Nam có đến 25 triệu người dùng, hướng tới mục tiêu xây dựng môi trường an toàn trên Internet.