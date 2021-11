Cốc Cốc cấp khóa xanh xác thực trang web thật

Lợi dụng dịch Covid-19 cùng thời gian giãn cách kéo dài, người dân online nhiều, các đối tượng làm giả trang web nhằm đánh cắp thông tin người dùng.

Tin tặc giả mạo website, fanpage của các tổ chức, doanh nghiệp, ngân hàng, cơ quan Nhà nước (CQNN) với cách thức tinh vi.

Bẫy từ website giả mạo

Tin tặc thường tạo trang web có giao diện giống trang thật, đường link chỉ sai khác một vài ký tự, với mục đích gây nhầm lẫn cho người dùng. Nếu không để ý, người dùng rất khó phân biệt thật - giả.

Nhiều đối tượng gửi link trang web giả để lừa người dân truy cập và cung cấp thông tin.

Mới đây, Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) đã ra cảnh báo về việc xuất hiện một số trang web giả mạo Bộ Y tế và xin trợ cấp tiêm chủng vaccine Covid-19 nhằm mục đích lừa tiền của người dân.

Ngoài ra, loạt website giả mạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam và cung cấp dữ liệu giấy phép lái xe (GPLX) giả, gây hoang mang cho người dân. Đại diện Tổng cục Đường bộ cho biết đây là những trang giả mạo, các đối tượng lập ra nhằm mục đích bán GPLX giả.

Thống kê từ NCSC, trong 6 tháng đầu năm, Việt Nam hứng chịu 2.915 sự cố tấn công mạng, tăng hơn 898 cuộc so với cùng kỳ năm ngoái. Vào hồi đầu tháng 5, “Chiến dịch khiên xanh” do Cốc Cốc phát động đã thu về gần 25.000 lượt báo cáo trang web không an toàn sau gần 1 tháng triển khai. Qua xác nhận, đội ngũ chiến dịch đã gắn cảnh báo lên hơn 12.000 website chứa yếu tố nguy hiểm, giả mạo.

Chiến dịch "Thấy khóa xanh là lướt" của Cốc Cốc

Tiếp nối thành công của “Chiến dịch khiên xanh”, Cốc Cốc kết hợp NCSC và kỹ sư an ninh mạng Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC) phát động chiến dịch “Thấy khóa xanh là lướt”. Chiến dịch nhằm tạo môi trường Internet an toàn cho người dùng Việt và nâng cao nhận thức của cộng đồng về các vấn đề bảo mật trên không gian mạng.

Theo đó, chiến dịch sẽ ra mắt tính năng xác thực trang web (verify website) trên Cốc Cốc. Khi người dùng truy cập vào website bất kỳ, nếu trang đó thuộc danh sách website Chính chủ và đã xác thực, trình duyệt sẽ hiển thị ổ khóa màu xanh cạnh địa chỉ URL (Uniform Resource Locator).

Nhờ tính năng này, người dùng dễ nhận diện đâu là trang chính thức và yên tâm lướt web, từ đó tránh bẫy lừa đảo, hạn chế rủi ro lộ thông tin cá nhân, thiệt hại tiền của.

Những trang web chính chủ, an toàn sẽ được cấp khóa xanh.

Những trang web nằm trong danh sách cấp khóa xanh được đội ngũ Cốc Cốc cùng NCSC và Chongluadao.vn xác thực, kiểm duyệt kỹ trước đó. Nhóm trang web được ưu tiên xác thực gồm: Trang web của cơ quan Chính phủ, Nhà nước, ngân hàng, tin tức báo chí… Đây là nhóm website bị tin tặc giả mạo nhiều nhất.

Tính năng này hiện được tích hợp tự động và miễn phí trên Cốc Cốc. Cùng bộ tính năng duyệt web an toàn (safe browsing) - giúp cảnh báo các trang web lừa đảo, giả mạo, và tìm kiếm an toàn (safe search) - giúp lọc các tìm kiếm không liên quan, chứa nội dung không phù hợp,... Cốc Cốc sẽ giúp nâng cao an toàn an ninh mạng, góp phần làm không gian mạng thêm xanh và sạch.

“Thấy khóa xanh là lướt” là chương kế tiếp trên hành trình bảo vệ an toàn an ninh mạng cho người dùng Cốc Cốc. Chiến dịch hoàn thiện hóa tính năng bảo vệ người dùng, không dừng ở cảnh báo website không an toàn mà phát triển thêm xác nhận website chính thống.

Chia sẻ về chiến dịch, ông Nguyễn Vũ Anh - Phó tổng giám đốc Cốc Cốc - cho biết: “Đây là giai đoạn 2 của ‘Chiến dịch khiên xanh’. Tính năng xác thực trang web nói riêng và chiến dịch ‘Thấy khóa xanh là lướt’ nói chung là lá chắn vững chắc để bảo vệ an ninh mạng cho người dùng, nâng cao trải nghiệm duyệt web”.

Với mục tiêu ý nghĩa, chiến dịch được kỳ vọng mang đến sự an toàn trong quá trình duyệt web, giúp người dùng chủ động bảo vệ an ninh mạng của bản thân trên Internet. Độc giả có thể trải nghiệm tính năng mới Cốc Cốc.