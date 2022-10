Cơ trưởng mời khách ăn pizza vì chuyến bay delay 6 giờ

Hành động đặc biệt của cơ trưởng khiến nhiều hành khách không còn bực tức sau 6 giờ chờ đợi máy bay cất cánh.

Miếng pizza giúp hành khách đỡ bực tức sau thời gian dài chờ bay. Ảnh: Times Food.

Theo View From The Wing, hôm 12/10, chuyến bay mang số hiệu 1208 của American Airlines khởi hành từ Burbank đến Dallas - Fort Worth đã bị chậm so với lịch trình. Lý do là vấn đề thời tiết ở Dallas.

Dù vấn đề nằm ngoài tầm kiểm soát của hãng hàng không, nhiều du khách vẫn tỏ thái độ khó chịu. Để xoa dịu tình hình này, cơ trưởng trên chuyến bay đã mua pizza để đãi toàn bộ hành khách.

Điều này đã giúp các hành khách đỡ bực tức. Nhiều người còn thích thú khoe trên mạng xã hội, giúp hãng nhận về những đánh giá tích cực.

Tài khoản Harsha Wears A Mask cho biết: "Tôi rất vui vì được cơ trưởng mang pizza tới dù mỗi người chỉ có một miếng. Đây là điều tuyệt vời nhất trong chuyến bay này".

Hành động đẹp của cơ trưởng đã xoa dịu sự bực tức từ du khách. Ảnh: Harsha Wears A Mask.

Trong khi đó, người phát ngôn của American Airlines cũng lên tiếng khen ngợi cách làm việc của phi hành đoàn. "Chúng tôi tự hào vì họ - những người luôn chăm lo cho khách hàng mỗi ngày", người này nói.

Theo chủ blog View From The Wing, không có quy định "bồi thường" pizza khi máy bay khởi hành chậm trễ. Đây là hành động do chủ ý của cơ trưởng. Phi hành đoàn có thể không được hãng hoàn tiền mua bánh.

Vào năm 2015, trên chuyến bay của hãng hàng không Delta Airlines cũng diễn ra câu chuyện tương tự. Do thời tiết xấu ở Atlanta, máy bay không thể cất cánh và hành khách phải chờ đợi hàng giờ liền. Trước giờ bay, một xe bánh pizza đã được đem tới để phi hành đoàn mời khách thay cho lời xin lỗi. Giống trường hợp của American Airlines, hành động mời pizza từ Delta Airlines cũng nhận được phản hồi tích cực.