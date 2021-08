Có tình trạng người dân ở TP.HCM 'bom' hàng khi nhờ đi chợ hộ

"Nhiều phường ở TP.HCM phản ánh có tình trạng người dân nhờ cán bộ đi chợ hộ. Khi hàng giao đến thì không nhận mà nói là đặt thử xem có thật không", ông Lê Quang Tự Do cho biết.

Thông tin trên được ông Lê Quang Tự Do, Phó cục trưởng Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông), chia sẻ trong Livestream "Dân hỏi - Thành phố trả lời" tối 26/8. Tại đây, đại diện Sở Y tế TP.HCM cũng trả lời nhiều câu hỏi của người dân liên quan đến việc xét nghiệm, tiêm vaccine và điều trị F0 tại nhà.

Nhờ cán bộ đi chợ hộ để "thử"

Ông Lê Quang Tự Do cho biết sau khi báo chí phản ánh tình trạng có người dân "bom" hàng (nhờ cán bộ đi chợ hộ nhưng sau đó không nhận hàng), các cán bộ đã xác minh thông tin trên. Theo đó, nhiều phường ở TP.HCM xác nhận đã gặp tình trạng này.

"Khi cán bộ giao hàng đến thì người dân không nhận và nói 'chỉ đặt thử xem có đi mua thật không'. Họ nói đặt cho biết vậy thôi", ông Tự Do nói.

Trước tình trạng này, Phó cục trưởng Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử đề nghị người dân "không thử nữa" mà chỉ liên hệ khi thật sự cần. Các cán bộ tham gia chống dịch, đặc biệt là lực lượng tuyến đầu rất vất vả. Do đó, ông mong muốn công sức đó cần dành để giúp đỡ những người thực sự khó khăn.

Chương trình "Dân hỏi - Thành phố trả lời" nhằm giải đáp những thắc mắc của người dân liên quan đến dịch bệnh. Ảnh: Fanpage Trung tâm báo chí TP.HCM.

Ngoài ra, ông cho biết nhận được nhiều thông tin xoay quanh chuyện dàn dựng việc bộ đội đi chợ thay người dân. Theo đó mạng xã hội lan truyền hình ảnh các cán bộ, chiến sĩ đi trao thực phẩm ở nhà dân và có nhiều phóng viên cầm máy ảnh, máy quay đứng xung quanh.

Nói về việc này, ông Tự Do cho biết trong lúc nhiều thông tin xuyên tạc và tin giả nói về việc bộ đội vào TP.HCM để giúp dân là không có thật, các cơ quan báo chí, truyền thông là cầu nối để truyền tải thông tin chính xác nhất đến người dân.

"Nếu chúng ta nhìn ở góc độ đó thì đó không phải làm màu, dàn dựng, mà đó là để người dân hiểu cách làm. Sau khi làm nhiệm vụ ở một nhà dân đó, các cán bộ, chiến sĩ lại tiếp tục đến các hộ dân khác chứ không phải đi về", ông Tự Do khẳng định.

Thông tin thêm về các yêu cầu đăng ký gói an sinh và mong muốn nhận được tiền trợ cấp từ TP, ông Tự Do cho biết chỉ sau 2 ngày diễn ra, chương trình nhận được hơn 550.000 lượt đăng ký. Cơ quan chức năng đang nỗ lực rà soát, xác minh và chuyển thông tin về cho các quận, huyện để kịp thời hỗ trợ người dân.

Ông cũng cho biết Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã yêu cầu sau khi nhận được thông tin phản ánh của người dân qua chương trình, cán bộ phải xác minh và giải quyết trong thời gian sớm nhất. Người dân có thể yên tâm.

Đã có thuốc kháng virus trong gói thuốc an sinh

Tại chương trình, nhiều người dân gửi câu hỏi về việc điều trị F0 tại nhà và phản ánh về việc tổng đài 1022 quá tải, các bệnh nhân hoặc người nhà không thể liên hệ qua để nhận được tư vấn kịp thời.

Trả lời, ông Bùi Nguyễn Thành Long, bác sĩ chuyên khoa 2, Phó trưởng phòng nghiệp vụ Sở Y tế TP.HCM, thừa nhận có tình trạng này do số lượng bệnh nhân quá đông, nhiều người gọi cùng lúc.

Với trường hợp không thể liên lạc qua tổng đài 1022, ông Long hướng dẫn người dân liên hệ trực tiếp đến Trung tâm cấp cứu 115 hoặc hotline 098.940.1155 của Sở Y tế TP để được hỗ trợ.

Ông Long cũng cho biết thành phố đang triển khai 403 trạm y tế lưu động ở 22 quận, huyện và TP Thủ Đức. Với sự phủ đều như vậy, nhân viên y tế có thể chăm sóc cho những F0 đang cách ly tại nhà. Do đó, người dân có thể truy cập trực tiếp website của CDC TP.HCM để có thông tin liên lạc của trạm y tế lưu động gần nhất.

Số liệu về tình hình dịch bệnh tại TP.HCM tính đến tối 26/8. Ảnh: HCM.

Trả lời câu hỏi liên quan đến túi thuốc an sinh phát cho F0 tại nhà, Phó giám đốc Sở Y tế Nguyễn Hoài Nam cho biết túi này gồm 3 gói thuốc A, B, C với đầy đủ thuốc kháng viêm, kháng đông kèm hướng dẫn cụ thể với từng triệu chứng. Trong đó, ngành y tế thành phố vừa cung cấp thêm vào gói thuốc C một loại thuốc kháng virus. Thuốc này được sản xuất dựa trên sự hợp tác giữa Ấn Độ và Việt Nam, đã được Bộ Y tế công nhận.

Theo ông Nam, nghiên cứu cho thấy chỉ qua uống 2 ngày uống loại thuốc kháng virus này, nồng độ virus trong cơ thể người bệnh đã giảm đáng kể. Tuy nhiên, thuốc không được phân phối trên thị trường, do đó người dân chỉ có thể nhận thông qua gói thuốc an sinh do nhân viên y tế cấp, chứ không thể tự mua.

Cung cấp thông tin về tiến độ xét nghiệm tại TP.HCM, Phó giám đốc Sở Y tế cho biết thành phố đang thực hiện chiến lược xét nghiệm diện rộng cho người dân vùng đỏ và vùng cam. Hiện, thành phố đã xét nghiệm được 2 triệu người thuộc nhóm này, tương đương 450.000 hộ.

Dự kiến sau khi làm test nhanh lần 1, khoảng 2-3 ngày, người dân sẽ phải làm thêm một lần nữa. Việc này giúp bóc tách được hầu hết F0 ra khỏi khu vực dân cư. Sau khi quét qua, khu vực nào không còn F0 thì sẽ đưa dần về vùng xanh để thu hẹp vùng đỏ và vùng cam.

Với vùng xanh, người dân được xét nghiệm PCR mẫu gộp 10 và vùng vàng là mẫu gộp 5.

Ông Nam cho biết công tác xét nghiệm đã an toàn hơn vì người dân vùng đỏ, vùng cam tự làm xét nghiệm tại nhà. Người dân sẽ được phát que test và tự lấy mẫu, người nào không tự lấy được sẽ được nhân viên y tế hỗ trợ. Sau đó, cán bộ y tế sẽ quay lại thu lại kết quả test.

Về việc tiêm vaccine cho trẻ dưới 18 tuổi, ông Nam cho biết ngành y tế TP đang trông chờ hướng dẫn từ Bộ Y tế. Dự kiến, trong số các lô vaccine về Việt Nam trong tháng 9 và tháng 10, nếu có vaccine nào chỉ định tiêm cho trẻ em, thành phố sẽ ngay lập tức triển khai.