Cổ Thiên Lạc mất trắng?

Cổ Thiên Lạc có 7 tác phẩm được chiếu trên màn ảnh rộng trong năm 2021. Hai dự án đầu tiên vừa ra rạp chịu thất bại nặng nề về doanh thu.

Đầu tháng 5, Cổ Thiên Lạc liên tiếp xuất hiện trên màn ảnh rộng với ba dự án phim là All U Need Is Love, Chân Tam Quốc vô song và Đế quốc kim tiền: Truy hổ cầm long.

Các tác phẩm này lần lượt lên rạp chỉ cách nhau vài ngày, ngoại trừ bộ phim phi thương mại All U Need Is Love, hai tác phẩm còn lại cùng có doanh thu bết bát.

Hai phim ra mắt dịp lễ của Cổ Thiên Lạc có doanh thu bết bát. Ảnh: Sina.

Cổ Thiên Lạc là ngôi sao bảo chứng phòng vé, có gia tài diễn xuất đồ sộ của màn ảnh Hong Kong. Bởi vậy, đa số các tác phẩm có nam diễn viên tham gia đều đạt thành tích tốt. Tuy nhiên, đó là chuyện của ngày trước.

Trong khoảng hai năm trở lại đây, sức hút của Cổ Thiên Lạc tại phòng vé đã giảm dần. Tài tử 51 tuổi vẫn miệt mài cống hiến cho điện ảnh Hong Kong, nhưng kết quả đạt được lại thất bại thảm hại.

"Cổ Thiên Lạc có thể mất trắng trong canh bạc vực dậy điện ảnh Hong Kong và thất thủ tiền bạc của chính mình", Chinanews nhận định.



Cổ Thiên Lạc tự giẫm chân

Đúng ngày 1/5, Cổ Thiên Lạc tái xuất màn ảnh rộng với phim thương mại được gán mác "siêu phẩm điện ảnh Hong Kong" là Chân Tam Quốc vô song và Kim tiền đế quốc: Truy hổ cầm long.

Hai dự án được kỳ vọng về doanh thu phòng vé trước khi ra rạp. Nhưng cuối cùng, đây chỉ là phim mang tính lót đường trên cuộc chiến doanh thu lễ Quốc tế Lao động 2021. Kết quả phòng vé ảm đạm từ ngày mở bán cho đến lúc công chiếu chính thức khiến giới phê bình bất ngờ.

Chân Tam Quốc vô song không được lòng khán giả Trung Quốc. Ảnh: Toutiao.

Chân Tam Quốc vô song là dự án gây thất vọng lớn của Cổ Thiên Lạc. Phim chuyển thể từ bản game Dynasty Warriors ăn khách của Nhật Bản, sử dụng nhiều yếu tố kỹ xảo, sở hữu dàn sao danh tiếng. Kịch bản tái dựng câu chuyện phân tranh thời Tam Quốc quen thuộc và luôn có sức hấp dẫn với khán giả.

Do đó, Chân Tam Quốc vô song có quyền kỳ vọng thống lĩnh thị trường phim trong dịp lễ. Nhưng cuối cùng dự án lại rơi vào cảnh ế ẩm.

Theo Sina, tính đến hiện tại, Chân Tam Quốc vô song chỉ mới thu về vỏn vẹn hơn 1,4 triệu USD , xếp thứ 8 trên tổng số 10 phim chiếu cùng thời điểm. Đây là con số không làm hài lòng nhà đầu tư khi tổng kinh phí sản xuất lên đến 40 triệu USD .

Trên trang đánh giá phim Douban, tác phẩm do Cổ Thiên Lạc đóng chính được chấm 5/10 điểm. Nội dung của Chân Tam Quốc vô song bị chê, kỹ xảo giả trân và phô trương.

Ý đồ của ê-kíp là tạo ra bản phim Tam Quốc mới lạ, nhưng cuối cùng khiến dự án không còn là phim điện ảnh mà giống như đưa thẳng bản trò chơi điện tử lên màn ảnh rộng. Điều này không hợp nhãn khán giả.

Sina cho biết người hâm mộ Trung Quốc cảm thấy họ như bị biên kịch ném vào bản game với cảnh giao chiến nảy lửa, kịch bản thiếu logic và rời rạc, còn các bậc anh hùng túc trí đa mưu biến thành người vô cảm, chiều sâu nhân vật hời hợt.

Theo Sohu, nhìn vào thành tích trên, Chân Tam Quốc vô song bị đánh giá "thất bại hoàn toàn". Giới phê bình dự báo những ngày sắp tới đây, tỷ lệ khán giả đến rạp xem bom tấn của Cổ Thiên Lạc sẽ ngày càng thưa thớt và khó lòng có thể hoàn vốn.

Kim tiền đế quốc: Truy hổ cầm long được đánh giá cao về chất lượng, nhưng doanh thu phòng vé kém.

Khá hơn Chân Tam Quốc vô song, Kim tiền đế quốc: Truy hổ cầm long đang đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng doanh thu với 13 triệu USD . Được kỳ vọng là bom tấn "ăn nên làm ra" nhưng phim đang có tốc độ kiếm tiền chậm chạp.

Sự tham gia của Tứ đại Ảnh đế Hong Kong gồm Cổ Thiên Lạc, Lương Gia Huy, Ngô Trấn Vũ và Lâm Gia Đống vẫn không thể cứu vãn doanh thu. Kim tiền đế quốc: Truy hổ cầm long cũng không được đánh giá quá cao về nội dung. Trên Douban, tác phẩm nhận 5,9/10 điểm.

Hiện tại, rủi ro cả hai dự án Cổ Thiên Lạc đóng chính chịu lỗ nặng đang hiện hữu trước mắt. Nếu điều này xảy ra, danh tiếng của tài tử Hong Kong sẽ chịu đòn giáng nặng nề.

Cổ Thiên Lạc đã trở nên... nhẵn mặt

Trang Sina cho rằng sự thất bại của Chân Tam Quốc vô song và Kim tiền đế quốc: Truy hổ cầm long đến từ nhiều nguyên nhân. Ở cả hai tác phẩm, Cổ Thiên Lạc làm tròn vai và khó lòng tìm được lỗ hổng diễn xuất để chê trách nam diễn viên.

Tuy nhiên, nhiều người tiếc cho Cổ Thiên Lạc. Ông hoàng điện ảnh Hong Kong đam mê nghệ thuật, nhưng đã không còn tinh tế trong khâu lựa chọn kịch bản khi phải gồng gánh trên vai trọng trách cứu rỗi nền phim ảnh xứ Hương Cảng, theo On.

Với thị trường phim ảnh chuyển động từng ngày, luôn đòi hỏi yếu tố tươi mới, một gương mặt cũ, kiểu diễn quen thuộc trong kịch bản đi theo lối mòn mô-típ dễ đoán sau bao nhiêu năm của điện ảnh Hong Kong, Cổ Thiên Lạc khó tạo được bất ngờ với khán giả.

G Storm sẽ là dự án tiếp theo trong tháng 5 của nam diễn viên. Ảnh: Sina.

Thực tế, Toutiao nhận định Cổ Thiên Lạc diễn tốt là chuyện bình thường, còn không tốt mới là điều lạ. Dù vậy, anh cũng rất khó tạo nên những cú "hit" phòng vé khi hiệu ứng đã giảm đi rất nhiều.

Theo HK01, ngoài 3 tác phẩm vừa công chiếu ở trên, từ giờ đến cuối năm, khán giả sẽ phải gặp mặt nam diễn viên thêm 4 lần nữa. Chỉ trong một năm, Cổ Thiên Lạc tham gia 7 dự án điện ảnh.

Các tác phẩm đã quay xong và sẽ ra mắt khán giả là: G Storm (Đội chống tham nhũng 5) vào trong tuần tháng 5, Warriors of Future (Minh nhật chi chiến) vào tháng 7, Tân Ỷ Thiên Đồ Long ký vào tháng 9 và Phong lâm hỏa sơn là tháng 12.

Các tác phẩm anh đóng có đề tài đa dạng từ cổ trang kiếm hiệp, phim chống dịch, phim tội phạm đến huyễn tưởng. Cổ Thiên Lạc cũng thể hiện đủ dạng vai từ chính diện đến phản diện, thậm chí cả vai phụ.

"Đây là tần suất xuất hiện không tưởng đối với một diễn viên. Cả năm 2021, tháng nào cũng gặp Cổ Thiên Lạc", On nhận xét. Chưa kể, tài tử nổi tiếng là người tích cực tham gia các hoạt động quảng bá cho những dự án mình góp mặt.

QQ cho biết tài tử 51 tuổi đóng phim không phải hoàn toàn vì bản thân, mà là để thực hiện tâm huyết và nghĩa vụ vực dậy nền điện ảnh Hong Kong. Khi giới giải trí Hương Cảng thiếu vắng những ông hoàng bảo chứng phòng vé, Cổ Thiên Lạc - Chủ tịch Hiệp hội các nhà làm phim Hong Kong kiêm Chủ tịch Hiệp hội nghệ sĩ biểu diễn Hong Kong - dù muốn hay không cũng phải xông pha trận mạc.

Để giúp các nhân viên trong ngành vừa có việc làm, vừa đảm bảo doanh thu, Cổ Thiên Lạc tham diễn xuất không ngừng nghỉ.

Theo Sina, chính những điều đó lại... "gây hại" cho nam diễn viên. Xuất hiện quá nhiều trên màn ảnh và mặt báo sẽ khiến Cổ Thiên Lạc "mất thiêng". Khi đó, ngôi sao Hong Kong gần như chẳng còn có điều gì mới mẻ để lôi kéo khán giả ra rạp.

Sohu nhận định tấm lòng của Cổ Thiên Lạc với điện ảnh Hong Kong khiến ai cũng phải nể phục, nhưng việc chạy đua theo số lượng của anh như hiện tại là không ổn.

Đầu tiên, việc phim nào cũng gán tên tài tử làm "ngòi nổ" phòng vé sẽ tạo rủi ro lớn cho danh tiếng Cổ Thiên Lạc. Phim thất bại, người chịu trách nhiệm cho việc này, không ai khác chính là sao nam.

Cái tên Cổ Thiên Lạc "mất thiêng" vì xuất hiện với tần suất dày đặc. Ảnh: Sohu.

Thứ hai, đóng quá nhiều phim trong một năm sẽ khiến anh "quơ đũa cả nắm", khó lựa chọn kịch chất lượng và chiều sâu. Chân lý trước nay số lượng không song hành với chất lượng. Cổ Thiên Lạc vốn là người có đủ kinh nghiệm để nhận thức điều này.

Nhưng giờ đây, việc anh chạy theo thị trường, đóng phim vì lợi nhuận đã tự đưa mình xuống vị thế của một nghệ sĩ chiếu dưới. Đó là điều hoàn toàn có thể hủy hoại tên tuổi gây dựng sau hơn chục năm làm nghề của Cổ Thiên Lạc.

"Cổ Thiên Lạc là diễn viên giỏi, nhưng anh đang cho thấy áp lực và ôm đồm quá nhiều trọng trách trên cương vị dẫn dắt cả nền điện ảnh Hong Kong. Sẽ rất khó để nam diễn viên tìm lại cái "chất" của bản thân nếu phim ra rạp liên tiếp thất bại. Cổ Thiên Lạc đang đánh cược với chính mình", Toutiao nhận xét.