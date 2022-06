Cổ Thiên Lạc không dám giải nghệ

Nam diễn viên cho biết mệt mỏi với cường độ đóng phim dày đặc. Tuy nhiên, anh không dám nghỉ ngơi vì trách nhiệm vực dậy nền điện ảnh Hong Kong.

Ngày 27/6, HK01 đưa tin Ngô Ngạn Tổ và Dư Văn Lạc tham gia chương trình Inside Out. Hai tài tử chia sẻ nể phục trước sự cần mẫn hoạt động nghệ thuật của Cổ Thiên Lạc dù tuổi đã ngoài 50.

"Muốn ngừng đóng phim, nhưng chưa thể"

Theo HK01, ở ngưỡng tuổi 50, trong khi nhiều tài tử ở showbiz Hoa ngữ đã giảm tần suất đóng phim để tận hưởng cuộc sống riêng, Cổ Thiên Lạc vẫn cật lực làm việc. 5 năm qua, nam diễn viên sản xuất, đóng chính trong hơn 20 tác phẩm điện ảnh.

Cường độ quay phim dày đặc của Cổ Thiên Lạc khiến Ngô Ngạn Tổ và Dư Văn Lạc ngả mũ thán phục. Hai nam diễn viên cho biết đã đến độ tuổi không còn muốn xuất hiện nhiều trên màn ảnh, thay vào đó dành thời gian theo đuổi sở thích cá nhân, chăm sóc bản thân và gia đình.

Tinh thần gánh vác của Cổ Thiên Lạc khiến Ngô Ngạn Tổ, Dư Văn Lạc nể phục. Ảnh: Sina.

Trong Inside Out, Dư Văn Lạc kể anh từng hỏi Cổ Thiên Lạc vì sao không dừng lại nghỉ ngơi dù đã có sự nghiệp đáng nể, cuộc sống sung túc.

Đáp lại, ngôi sao Thần điêu đại hiệp chia sẻ: "Cậu nghĩ rằng tôi không mệt sao, không muốn dừng lại ư? Tôi muốn, nhưng không thể. Cậu biết tôi phải trả bao nhiêu tiền lương một tháng cho nhân viên không? Nếu tôi không làm việc, họ sẽ không có việc làm. Tôi không muốn điều tồi tệ đó xảy ra".

Theo Dư Lạc Văn, Cổ Thiên Lạc mất gần 510.000 USD /tháng để trả lương cho nhân viên. Tài tử Đài Loan chia sẻ Cổ Thiên Lạc xem nhân viên như người trong gia đình, và cho rằng bản thân có trách nhiệm duy trì cuộc sống ổn định cho họ. Tinh thần trách nhiệm cao khiến ngôi sao sinh năm 1970 chịu áp lực lớn.

Trọng trách của Cổ Thiên Lạc

Theo Sina, Cổ Thiên Lạc hiện là "anh cả" trong showbiz Hong Kong. Nam diễn viên vừa phải duy trì sự nghiệp riêng, vừa gánh vác trọng trách vực dậy nền điện ảnh xứ Hương Cảng đang lâm vào cảnh sa sút. Vì vậy, Cổ Thiên Lạc vẫn làm việc hết công sức ở tuổi 52.

On cho biết năm nào tài tử Cỗ máy thời gian cũng nhận phim mới. Tháng 6, anh thông báo đầu tư, đóng chính trong Thiên thê, bộ phim thuộc thể loại khoa học viễn tưởng về vũ trụ hàng không - vũ trụ. Nam diễn viên còn tham gia diễn xuất trong bản làm lại phim Tứ hải tung hoành của Vương Tinh.

Cổ Thiên Lạc hiện đảm nhận nhiều trọng trách trong nền điện ảnh Hong Kong. Ảnh: Sohu.

Theo thống kê của Sohu từ năm 2016 đến năm 2019, Cổ Thiên Lạc đóng tới 23 bộ phim điện ảnh. Anh phủ sóng dày đặc trên màn ảnh với danh sách tác phẩm đã và đang chuẩn bị ra mắt như Ỷ Thiên Đồ Long ký, Cỗ máy thời gian, Chân Tam Quốc vô song, Anita, Minh nhật chiến ký, Đội chống tham nhũng 5, Phong lâm hỏa sơn, Đế quốc kim tiền: Truy hổ cầm long.

Có ưu thế về số lượng, nhưng chất lượng phim có sự tham gia của Cổ Thiên Lạc lại là điều đáng lo ngại. Anh hiện bị xem là "ông hoàng phim rác".

Theo Sina, diễn xuất của tài tử vẫn ổn định, nhưng việc xuất hiện thường trực trên màn ảnh, nhận kịch bản và vai diễn na ná nhau khiến Cổ Thiên Lạc giậm chân tại chỗ. Hệ quả là phim của nam diễn thảm bại doanh thu phòng vé. Cổ Thiên Lạc mất trắng vào năm 2021 với 3/4 phim công chiếu bại trận.

Hiện, Cổ Thiên Lạc giữ hai chức vụ quan trọng trong showbiz xứ Hương Cảng là Chủ tịch Hiệp hội các nhà làm phim Hong Kong, Chủ tịch Hiệp hội nghệ sĩ biểu diễn Hong Kong. Nam diễn viên quán xuyến cả ngành phim ảnh.

Tuy nhiên, ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch Covid-19 khiến nền phim ảnh Hong Kong suy kiệt. Năm 2020-2021, nam diễn viên chèo chống, tìm mọi cách xoay xở để đưa showbiz Hương Cảng vượt qua chuỗi ngày u ám, khôi phục sản xuất, đảm bảo công ăn việc làm cho toàn ngành.

Trong năm 2021, công ty One Cool Group Limited của Cổ Thiên Lạc đứng ra sản xuất 5 tác phẩm là Nộ hỏa, Minh nhật chiến ký, Chân Tam Quốc vô song, Luôn có tình yêu ở khu cách ly và Ready or Knot. Tổng kinh phí đầu tư gần 160 triệu USD . Sina từng gọi đây là sự vung tiền "điên rồ" của Cổ Thiên Lạc. Mục đích đầu tư của nam diễn viên là để tạo việc làm cho các đồng nghiệp.

Ngoài ra, cuối năm 2021, Cổ Thiên Lạc thành lập hãng phim hoạt hình One Cool Animation sau khi bộ phim hoạt hình do anh đầu tư là The Mitchells vs the Machines được đề cử giải Oscar 2022.

Tháng 5, nam diễn viên phát hành tác phẩm hoạt hình Marmaduke trên nền tảng xem phim trực tuyến. Phim được chuyển thể từ truyện tranh của họa sĩ hoạt hình Brad Anderson. Nội dung kể về chú chó Great Dane Mamadu vốn ham ăn, ham chơi nhưng được đề nghị tham gia huấn luyện chuyên nghiệp.

Trên HK01, "Dương Quá" chia sẻ anh hiện lên kế hoạch thực hiện một bộ phim hoạt hình mới và phần 2 của tác phẩm Minh nhật chiến ký.