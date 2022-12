Có thể bạn từng là nạn nhân của 'ad hominem'

Ad hominem có thể xuất hiện trong những cuộc tranh luận trên mạng xã hội.

Ad hominem /ˌædˈhɒm.ɪ.nəm/ (tính từ): Lập luận công kích cá nhân

Định nghĩa:

Ad hominem là một kiểu tranh luận, trong đó một người sẽ chỉ trích tính cách, động cơ, xuất thân hoặc các vấn đề liên quan tính cá nhân của đối thủ thay vì tập trung vào nội dung lập luận. Nói ngắn gọn, ad hominem là kiểu lập luận chống lại một người thay vì chống lại những gì người đó nói.

Đôi khi, lập luận công kích cá nhân không xuất phát từ những tranh cãi mà chỉ đơn giản là một tuyên bố xúc phạm. Ví dụ, thay vì nói "Bạn quá ngu ngốc để hiểu vấn đề", những người lập luận công kích cá nhân sẽ nói "Bạn sai vì bạn quá ngu ngốc để hiểu vấn đề".

Trong ví dụ trên, trường hợp đầu tiên chỉ là cách nói thiếu tôn trọng vì nó không cố bác bỏ vị thế của đối phương. Trong khi đó, trường hợp thứ hai lại đang cố bác bỏ vị thế của đối phương thông qua một cuộc công kích cá nhân.

Lập luận công kích cá nhân cũng giống như những kiểu ngụy biện logic khác, thường xuất hiện trong các bài tranh luận trên mạng, trong các tuyên bố cá nhân hoặc việc giao tiếp giữa một nhóm người. Có thể bạn từng gặp hoặc từng là nạn nhân của lập luận công kích cá nhân trên các bình luận trên mạng xã hội.

Ứng dụng của ad hominem trong tiếng Anh:

- She knows how to debate ideas without engaging in argument ad hominem.

Dịch: Cô ấy biết cách tranh luận về các ý tưởng mà không cần đến lập luận công kích cá nhân.

- Her language is harsh, but none of it is personal or ad hominem.

Dịch: Lời lẽ của cô ấy hơi gay gắt, nhưng không có lời nào mang tính công kích cá nhân.