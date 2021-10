Cổ phiếu Facebook lao dốc trong lúc nền tảng này gặp sự cố toàn cầu

Bê bối lừa dối nhà đầu tư và lỗi nền tảng trên diện rộng khiến cổ phiếu Facebook chứng kiến mức sụt giảm nghiêm trọng nhất gần một năm qua.

Tính đến 13h ngày 4/10 (giờ Mỹ), tức 0h 5/10 (giờ Việt Nam), cổ phiếu của Facebook trên sàn Nasdaq giảm 5,3% giá trị so với đầu ngày, về mốc 324,87 USD /cổ phiếu. Giá trị vốn hóa của công ty đang về mức 916,2 tỷ USD . Trên các sàn S&P 500 và Nasdaq Composite Index, giá cổ phiếu của Facebook cũng giảm từ 1,7-2,61%.

Theo MarketWatch, 5,3% là mức giảm tệ nhất của Facebook trong một năm qua. Trước đó, cổ phiếu công ty từng giảm đến 6,3% trong phiên giao dịch ngày 30/10/2020.

Giá cổ phiếu Facebook sụt giảm mạnh trong ngày 4/10. Ảnh: Getty Images.

Giá trị cổ phiếu của Facebook giảm mạnh sau khi hàng loạt dịch vụ như Instagram, Messenger, WhatsApp bị sập trên toàn cầu. Khi truy cập trên máy tính, trình duyệt báo lỗi "This site can't be reached" hoặc "5xx Server Error", trong khi vào bằng ứng dụng di động sẽ không thể cập nhật nội dung mới.

Một số lập trình viên cho biết các công cụ nội bộ cho nhân viên Facebook cũng không thể truy cập, nguyên nhân có thể do hệ thống phân giải tên miền (DNS) gặp lỗi. Sự cố cũng ảnh hưởng đến hàng loạt dịch vụ, game sử dụng hệ thống đăng nhập của Facebook.

Lỗi không thể truy cập Facebook trên toàn cầu khiến nhiều người tràn sang Twitter, đảm bảo sự cố không phải do mạng Wi-Fi. Ngay cả phát ngôn viên của Facebook, Andy Stone cũng phải dùng tài khoản Twitter để thông báo lỗi.

Trước khi toàn bộ nền tảng gặp lỗi, cổ phiếu Facebook đã liên tục giảm do bê bối về loạt thông tin bí mật. Ngày 3/10, Frances Haugen, nhà khoa học dữ liệu từng làm việc cho Facebook đã cáo buộc công ty lừa dối nhà đầu tư về cách đối phó ngôn từ kích động thù địch và tin giả.

Trước đó, Haugen đã cung cấp hàng nghìn trang tài liệu cho WSJ để đăng loạt bài The Facebook Files, cho thấy sự hời hợt trong cách xử lý của công ty dù biết các dịch vụ như Instagram gây ảnh hưởng tiêu cực cho giới trẻ. Haugen dự kiến có phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ vào ngày 5/10 để đưa ra các cáo buộc.