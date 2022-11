Cơ hội và thách thức của Kia Carens tại thị trường Việt Nam

Kia Carens có nhiều điểm khác biệt so với những cái tên khác trong phân khúc. Điều này vừa tạo cơ hội nhưng cũng không kém phần thách thức cho mẫu xe mới này.

Thaco vừa giới thiệu Kia Carens tại thị trường Việt Nam, đây là mẫu xe thay thế Rondo. Góp mặt vào phân khúc xe đa dụng vốn đang sôi động khiến cho Kia Carens phải cạnh tranh với khác nhiều đối thủ MPV mạnh như Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz Cross... hay mới đây nhất là Hyundai Stargazer.

Từ bỏ thiết kế MPV để chuyển sang SUV

Kia Carens tạo được hiệu ứng khá tốt khi vừa ra mắt. Điều này đến từ nhiều yếu tố, trong đó không thể không nhắc đến thiết kế - điều được nhiều người nghĩ đến đầu tiên khi lựa chọn xe.

Carens thay đổi hoàn toàn thiết kế so với thế hệ cũ - Kia Rondo. Ngôn ngữ thiết kế MPV đã không còn xuất hiện trên Carens, thay vào đó là đường nét của một chiếc xe SUV. Điều này không có gì ngạc nhiên khi Carens dùng chung nền tảng với Seltos.

Sự thay đổi này tương tự như cách đàn anh Kia Carnival đã làm vào năm ngoái. Chuyển sang thiết kế SUV giúp Carens dễ dàng thu hút khách hàng hơn, trong bối cảnh người dùng chuộng một chiếc xe hầm hố kiểu SUV nhưng vẫn rộng rãi như MPV.

Nếu xét trong phân khúc MPV dưới 1 tỷ đồng , hầu hết mẫu xe đều mang phong cách SUV như Mitsubishi Xpander, Suzki Ertiga Hybrid hay Toyota Veloz Cross. Xét về kiểu dáng, điểm nhấn trong phân khúc này chỉ có Hyundai Stargazer - mẫu xe mang thiết kế thuần MPV truyền thống.

Đa dạng phiên bản, giá bán trải dài

Kia Carens có 7 phiên bản, nếu tính thêm 2 tùy chọn số lượng ghế thì mẫu xe này có tổng cộng 9 phiên bản. Đây được xem là mẫu xe có nhiều phiên bản nhất trong phân khúc MPV.

Bên cạnh đó, Kia Carens còn là mẫu MPV phổ thông duy nhất được trang bị tùy chọn động cơ diesel, trong khi các đối thủ đều trang bị động cơ xăng hút khí tự nhiên. Có thêm lựa chọn diesel giúp Carens dễ tiếp cận hơn nhóm khách hàng mua xe chạy dịch vụ. Tuy nhiên mức giá cao cùng giá dầu diesel hiện tại ít nhiều ảnh hưởng đến doanh số của phiên bản này.

Các phiên bản dùng động cơ xăng khả năng cao sẽ là lựa chọn được quan tâm nhiều nhất. Carens 1.4T hướng đến nhóm khách hàng mua xe dùng gia đình và cần một chiếc xe nhiều trang bị, trong khi 2 phiên bản xăng 1.5L phù hợp với người dùng tìm kiếm một chiếc xe 7 chỗ với các tiện ích cơ bản.

Ngoài 2 yếu tố trên, Carens còn gây bất ngờ với giá bán trải dài từ 619 triệu đồng đến 859 triệu đồng. Điều này đồng nghĩa với việc Carens không chỉ cạnh tranh với các mẫu xe MPV mà còn "bước chân" vào phân khúc SUV, chẳng hạn như Toyota Corolla Cross hay Mitsubishi Outlander.

Không chỉ cạnh tranh với những thương hiệu khác, mức giá trải dài còn khiến cho Carens vô tình "giẫm chân" vào chính những mẫu SUV cùng thương hiệu Kia như Seltos (639-759 triệu đồng) hay Sportage 2.0G Luxury (899 triệu đồng).

Nếu so với những đối thủ trong tầm giá 800 triệu đồng, các phiên bản Carens dùng động cơ 1.4L hay diesel 1.5L không có quá nhiều điểm mạnh, công nghệ an toàn có thể xem là một minh chứng.

Kia Carens chỉ được trang bị phanh ABS, cân bằng điện tử, hỗ trợ đổ đèo, cảm biến áp suất lốp... trong khi Corolla Cross có Toyota Safety Sense hay Outlander có thêm cảnh báo chệch làn đường, giảm thiểu va chạm...

Nhìn chung, Kia Carens vẫn là một "tân binh" đáng được quan tâm trong phân khúc MPV. Khoảng giá rộng và đa dạng phiên bản ít nhiều giúp mẫu xe này thành công về mặt doanh số. Bù lại, có thể phong cách SUV khiến Thaco tự tin đặt mức giá khá cao so với những gì mẫu xe này mang lại, dù so với phân khúc MPV phổ thông hay so với nhóm SUV tầm giá 800 triệu đồng.

Theo chia sẻ của Kia Việt Nam, với việc cùng với Kia toàn cầu phát triển dòng Carens thế hệ mới, những nhu cầu sử dụng thực tế của khách hàng trong thời gian tới đây cũng sẽ được Kia cân nhắc. Rất có thể những phiên bản mới của dòng Carens sẽ tiếp tục được ra mắt.