Cơ hội nào cho U23 Việt Nam trước Thái Lan, Malaysia?

Do Hàn Quốc coi như chắc một suất, 3 đội còn lại ở bảng C là U23 Việt Nam, Thái Lan và Malaysia sẽ tranh tấm vé qua vòng bảng tại U23 châu Á 2022.

Một lần nữa, lá thăm may rủi đưa tất cả đại diện Đông Nam Á vào cùng một bảng C ở vòng chung kết U23 châu Á 2022. Do Hàn Quốc quá mạnh và gần như chắc chắn lấy suất đi tiếp, 3 đội Đông Nam Á sẽ phải loại lẫn nhau. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa Đông Nam Á chắc chắn có một cái tên vượt qua vòng bảng.

Kết quả bốc thăm U23 châu Á 2022 đưa Việt Nam vào cùng bảng C với Hàn Quốc, Thái Lan và Malaysia diễn ra vào tháng 6. Đồ họa: Minh Phúc.

Lá thăm này không hề tệ với các đội tuyển Đông Nam Á, trong đấy có U23 Việt Nam. So với các bảng A, B và D, cơ hội của Thái Lan, Malaysia hay Việt Nam ở bảng C rõ ràng hơn hẳn.

Ba bảng đấu trên đều xuất hiện ít nhất 2 đội mạnh. Bảng A có chủ nhà Uzbekistan, Qatar cùng Iran. Bảng B có Australia và 3 đại diện Tây Á. Bảng D hiện có 2 ông lớn Nhật Bản, Saudi Arabia.

Nằm chung bảng với Thái Lan và Malaysia vì thế lại là cơ hội cho U23 Việt Nam mơ về tấm vé đi tiếp.

Đương nhiên, cơ hội sẽ chỉ trở thành hiện thực nếu U23 Việt Nam vượt qua Thái Lan và Malaysia. Việc SEA Games tại Việt Nam lùi lịch và thời gian đóng băng của bóng đá quốc tế khiến chúng ta không có nhiều cơ sở để xác định sức mạnh thực sự của 3 đội trẻ U23 Việt Nam, Thái Lan cùng Malaysia. Vòng loại U23 châu Á hồi tháng 10/2021 trở thành cơ sở hiếm hoi để xem xét.

Tại vòng loại, U23 Việt Nam thắng chật vật Đài Loan (Trung Quốc) cùng Myanmar còn U23 Thái Lan chia điểm Malaysia. Màn thể hiện thiếu thuyết phục từ cả 3 đội tuyển cho thấy chưa có sự khác biệt lớn về sức mạnh giữa họ.

Nếu Thanawat Suengchitthawon (số 12) dự giải, U23 Thái Lan sẽ có tuyến giữa rất mạnh.

Cách khác để đánh giá sức mạnh các đội U23 là dựa vào số tuyển thủ quốc gia trong đội hình mỗi đội. Ở khía cạnh này, U23 Việt Nam gây được ấn tượng khi có không ít gương mặt thường xuyên góp mặt ở đội tuyển như Nguyễn Văn Toản, Nguyễn Thanh Bình, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Hai Long... Tuy nhiên, rất ít người trong số họ được trao cơ hội.

Thái Lan có ít gương mặt ở tuyển hơn, nhưng họ lại sở hữu Thanawat Suengchitthawon đá chính tại AFF Cup vừa rồi. Cầu thủ thuộc biên chế Leicester City (Ngoại hạng Anh) sẽ cùng với Jonathan Khemdee (Odense Boldklub, giải Đan Mạch), Ben Davis (Fulham) là những niềm hy vọng của U23 Thái Lan.

Giống với Thái Lan, Malaysia cũng có Akhyar Rashid gây được ấn tượng ở AFF Cup vừa qua. Ngoài ra, họ có cầu thủ sinh năm 2002 Luqman Hakim (Kortrijk, giải Bỉ) cùng một số tài năng trẻ khác như Mukhairi Ajmal (2001), Quentin Cheng (1999).

Đây cũng là chủ lực của 3 đội tuyển ở vòng loại U23 châu Á vừa qua. Nếu họ cùng mang lực lượng này tới vòng chung kết, U23 Thái Lan có lẽ nắm chút lợi thế so với Việt Nam và Thái Lan.

Đánh giá về bảng đấu của U23 Việt Nam, chuyên gia Phan Anh Tú cho rằng: “Ở bảng này, Hàn Quốc là đội mạnh nhất. Malaysia sẽ thua thiệt hơn một chút so với Thái Lan và chúng ta do công tác tuyển chọn và sử dụng cầu thủ trẻ của họ có chút vấn đề. Còn cầu thủ trẻ Thái Lan có tính thực chiến rất cao, có kinh nghiệm do họ có định hướng rõ ràng trong thời gian qua”.