Cô học trò làm tôi khóc trong giờ dạy

Không được trao tặng đôi mắt sáng như bao người, cô học trò bé nhỏ khiến tôi cảm phục trước nghị lực và tinh thần lạc quan của em.

Tôi là giáo viên tiếng Anh, may mắn được đồng hành cùng bao lớp học trò hơn 7 năm nay. Vài tháng trước, tôi gặp Hà, một học sinh thật đặc biệt.

Cô bé 15 tuổi xinh xắn, lanh lợi nhưng không may mắn mất đi thị lực từ nhỏ. Em đang học song song văn hóa ở trường cấp 3 và hệ trung cấp 4 năm ở Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

"Con ước có thể đi biểu diễn nghệ thuật ở các sân khấu lớn trên thế giới", Hà nói với tôi lý do muốn học thêm tiếng Anh. Em chơi đàn tranh và piano rất giỏi.

Ban đầu, tôi khá lo vì chưa từng dạy học sinh khiếm thị, lại qua hình thức online. Tuy nhiên, mọi lăn tăn tan biến ngay ở buổi học đầu, những kiến thức tôi mới nhắc 2, 3 lần, Hà đã ghi nhớ rất tốt. Em không bật camera, tôi chỉ nghe giọng từ phía bên kia màn hình nhưng cũng cảm nhận được cô bé đang học bằng cả trái tim và tâm hồn.

"Màu yêu thích của con là màu trắng đấy cô ạ", lời chia sẻ hồn nhiên trong buổi học của cô học trò khiến tôi sững người, trào nước mắt. Với người khiếm thị chỉ phân biệt được sáng và tối như em, nhìn được màu trắng đơn giản đúng đã là điều tuyệt vời.

Tôi nghĩ tới câu nói: "Nothing can dim the light that shines from within". Quả thực, không thứ gì có thể làm mờ đi ánh sáng luôn toả ra từ chính bên trong nó, nguồn sáng của ước mơ và hy vọng.

Hà cũng truyền cảm hứng cho tôi nhiều lắm, cho tôi thấy trân quý và tự hào vì được làm một cô giáo, có thể chắp thêm đôi cánh cho bao ước mơ vươn xa tới những vùng đất mới. Tôi cũng có thêm nhiều động lực để dám ước mơ và khát khao nhiều hơn, tin rằng mình có thể vượt qua được nhiều giới hạn của bản thân hơn nữa.

(Nguyễn Hồng, Hà Nội)