Có gì ở đất nước hạnh phúc nhất thế giới?

Trong 3 năm liên tiếp, Phần Lan đứng đầu danh sách Báo cáo hạnh phúc thế giới của Gallup. Người dân xứ nghìn hồ bất ngờ khi biết đến kết quả này.

Cuộc khảo sát quốc gia hạnh phúc trên thế giới được Gallup thực hiện hàng năm. Để đánh giá một đất nước hạnh phúc, Gallup dựa trên sáu yếu tố chính: GDP bình quân đầu người, hỗ trợ xã hội, tuổi thọ, tự do lựa chọn cuộc sống, sự hào phóng và mức độ tham nhũng. Phần Lan đạt điểm cao trong tất cả các hạng mục này, đặc biệt ở yếu tố hào phóng.

Phần Lan đạt điểm cao ở tất cả các chỉ số, trong đó sự hào phóng của người dân xứ nghìn hồ được đánh giá cao nhất. Quốc gia này đứng đào trong Báo cáo hạnh phúc thế giới của Gallup trong 3 năm liên tiếp. Gallup là công ty tư vấn và phân tích uy tín. Đơn vị này được biết đến với các cuộc khảo sát dư luận khắp thế giới.

Danh hiệu quốc gia hạnh phúc nhất thế giới khiến nhiều người Phần Lan ngạc nhiên. Tom Lippo, giám đốc công ty luật, chia sẻ với Business Insider: “Nhiều người thường nghĩ cuộc sống ở Phần Lan luôn vui tươi, người dân vô lo vô nghĩ. Thực tế không hoàn toàn như vậy. Người Phần Lan sống khá khép kín. Vì vậy, nhiều người ở quốc gia này không tin được nơi họ sống được coi là đất nước hạnh phúc nhất thế giới”.

Cây viết du lịch Theresa Christine (Los Angeles, Mỹ) tự đặt ra câu hỏi: “Cuộc sống ở đất nước hạnh phúc nhất thế giới có gì đặc biệt?”. Christine đã tới Phần Lan, trò chuyện cùng người dân, trải nghiệm cuộc sống ở đây và tự tìm câu trả lời cho câu hỏi của mình.

Cuộc sống ở đất nước hạnh phúc

Điều đầu tiên Christine đề cập đến là nền giáo dục tại xứ nghìn hồ. Hầu hết gia đình ở Phần Lan đều mong muốn con em được hưởng một nền giáo dục chất lượng. Các bậc phụ huynh luôn khuyến khích con cái học tập và làm việc chăm chỉ.

Nghề giáo cũng rất được coi trọng ở Phần Lan. Giáo viên ở mọi cấp học tại đất nước này đều được trả lương cao và phải trải qua quy trình đào tạo gắt gao. Vì thế, Phần Lan luôn hấp dẫn các du học sinh từ khắp nơi trên thế giới. Nhiều gia đình sẵn sàng tạo mọi điều kiện để con em được theo học tại Phần Lan. Jonathan, tài xế taxi người Anh chia sẻ rằng gia đình anh định cư ở Phần Lan vì muốn con cái được hưởng nền giáo dục uy tín tại đây.

Thư viện Oodi Helsinki Central Library là điểm đến nổi tiếng ở thủ đô Helsinki.

Nền giáo dục tốt đồng nghĩa với việc người dân có trình độ dân trí cao. Năm 2016, Phần Lan được công nhận là nơi có tỷ lệ người dân biết chữ đứng đầu thế giới. “Người Phần Lan coi trọng việc đọc sách. Họ thường xuyên ghé các thư viện”, Hanna-Leena Halsas, hướng dẫn viên du lịch địa phương cho biết.

Cây viết Theresa đã có dịp ghé thăm thư viện Oodi Helsinki Central Library. Đây là một trong những thư viện nổi tiếng ở thủ đô Helsinki. Cô cho biết thư viện chật kín người tới đọc sách, làm việc. Ngoài sách vở, người dân Phần Lan cũng thường xuyên đi du lịch để tìm hiểu thêm kiến thức và văn hóa các nước khác.

Người dân Phần Lan còn biết nhiều hơn 2 ngoại ngữ. Du khách đến đây có thể giao tiếp với người dân bản địa bằng tiếng anh hoặc tiếng Thuỵ Điển.

Vấn đề an ninh, an toàn cũng được đảm bảo ở Phần Lan. Tài xế người Anh Jonathan đồng ý rằng đất nước này là nơi đáng để sinh sống, lập gia đình. Anh cho biết luôn cảm thấy an tâm khi để con nhỏ vui chơi một mình trong khu phố gần nhà.

Theo TripSavvy, thủ đô Helsinki là điểm đến an toàn với du khách. Bản đồ Rủi ro du lịch 2019 cũng đánh giá Phần Lan là điểm du du lịch có độ rủi ro ở mức thấp. Đánh giá này dựa trên 3 yếu tố gồm y tế, an ninh và an toàn đường bộ. Theo báo cáo của Diễn đàn kinh tế thế giới 2017, Phần Lan cũng là nơi an toàn nhất hành tinh. Báo cáo này cho hay tại các vùng nông thôn ở Phần Lan, tội phạm gần như không xuất hiện.

Ngắm cực quang ở Lapland là trải nghiệm du khách không thể bỏ qua khi tới Phần Lan.

Một trong những điều được người Phần Lan đặc biệt quan tâm là sức khỏe. Chính phủ nước này luôn chú trọng quan tâm đến sức khỏe toàn diện của người dân. Một nhân viên của trang Visit Finland cho biết: “Chúng tôi không phải lo lắng về các hóa đơn y tế khi khám bệnh. Ngoài ra, viện phí tại Phần Lan cũng không quá cao. Những điều này khiến chúng tôi an tâm hơn khi phải nằm viện”.

Sự tự do, tính cách hào phóng của người Phần Lan được hình thành một phần nhờ lối sống cân bằng. Người dân nước này thích các hoạt đông ngoài trời như trekking, đi xe đạp, khám phá cảnh quan tại các điểm đến trong nước… Các thành phố lớn luôn có làn đường dành riêng cho xe đạp để người dân được thoải mái tập thể dục, đi lại.

Cảnh quan thiên nhiên ở Phần Lan cũng được đánh giá cao. Du khách yêu thích khám phá thiên nhiên có thể ghé các công viên quốc gia, những hòn đảo trên biển Baltic hoặc trải nghiệm cái lạnh ở vùng Lapland.

Vùng Lapland được biết đến là quê hương của ông già Noel. Nơi đây thường hấp dẫn du khách khi mùa đông tới. Vào mùa lạnh, người dân Phần lan có nhiều hoạt động ngoài trời thú vị như trượt băng, trượt tuyết bằng xe chó kéo, tắm trong hồ băng… Đến đây, bạn cũng đừng quên trải nghiệm phòng xông hơi. Phần Lan có khoảng 2 triệu phòng xông hơi khắp cả nước. Người dân ở đây thường xông hơi làm nóng người sau đó nhảy xuống hồ băng lạnh để tắm.

Cây viết Christine cũng chỉ ra rằng ẩm thực Phần Lan là một trong những nét quyến rũ của quốc gia này. Đồ ăn ở xứ nghìn hồ đa dạng, có nhiều từ nhiều quốc gia khác như Trung Quốc, Ấn Độ, Mexico hay Nhật Bản. Các món New Nordic - món ăn sử dụng nguyên liệu địa phương, thực phẩm theo mùa, làm nên nét đặc trưng của ấm thực xứ này.