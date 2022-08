Cô gái tử vong bên cạnh bạn trai tại căn hộ chung cư

Khi được phát hiện, nạn nhân tử vong chưa rõ nguyên nhân. Anh P. (bạn trai nạn nhân) không tỉnh táo, có biểu hiện phê ma túy.

Ngày 15/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội đang tạm giữ hình sự Nguyễn Hà Phúc (sinh năm 1987, ở phường Hàng Bột, quận Đống Đa) để điều tra vụ cô gái tử vong trong căn hộ chung cư.

Trước đó, 23h ngày 12/8, Công an phường Hoàng Liệt nhận tin báo của Ban Quản lý tòa nhà DV 02, chung cư Rose Town ở số 79 đường Ngọc Hồi phát hiện có người chết bất thường tại căn hộ 2304.

Công an quận Hoàng Mai và phường Hoàng Liệt xác định nạn nhân tử vong là N.T.N.B. (sinh năm 1997, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), là người thuê căn hộ.

Công an quận Hoàng Mai phối hợp với Công an TP. Hà Nội khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Bước đầu, công an xác định nguyên nhân do mâu thuẫn tình cảm, tạm giữ hình sự Nguyễn Hà Phúc (bạn trai nạn nhân) để làm rõ vụ việc.

Phúc có một tiền sự về tội Sử dụng trái phép chất ma túy. Phúc và B. đều đã lập gia đình nhưng vẫn có quan hệ tình cảm. Căn hộ trên được B. thuê từ ngày 4/8.

Tại thời điểm làm việc với công an, Phúc vẫn trong tình trạng không tỉnh táo, có biểu hiện phê ma túy.