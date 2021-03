Cô gái Trung Quốc phát hiện phòng ngủ bị quay lên TV

Một phụ nữ ở tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) đòi bồi thường gần 3 triệu nhân dân tệ sau khi nhiều bên tự ý sử dụng căn biệt thự của cô, biến phòng ngủ thành phim trường.

Người phụ nữ tên Lin (không phải tên thật) - sống ở Ninh Ba (Trung Quốc) - không hề hay biết căn biệt thự của mình trở thành nơi quay phim truyền hình cho đến khi tình cờ xem được những cảnh phim phát sóng trên tivi, theo Global Times.

Tháng 9/2019, khi đang xem phim truyền hình Heart To Heart ở nhà, Lin đột nhiên nhận thấy chiếc giường nhân vật chính đang nằm rất giống với giường ngủ của mình. Tiếp tục xem, cô càng bất ngờ khi toàn bộ các chi tiết của phòng ngủ trên phim cũng giống hệt với nơi cô đang ngồi xem phim.

"Cảnh quay này được thực hiện ngay tại nhà của tôi mà tôi không hề biết hay được thông báo", Lin kể lại.

Một vài cảnh phim lấy bối cảnh trong căn biệt thự của người phụ nữ tên Lin. Ảnh: Sina.

Trước đó, vào tháng 11/2014, Lin mua một biệt thự rộng 820 m2 ở thành phố Ninh Ba (tỉnh Chiết Giang) với giá gần 30 triệu nhân dân tệ ( 4,6 triệu USD ).

Ngôi nhà được công ty bất động sản sử dụng cho mục đích trưng bày, giới thiệu cho khách hàng nên được trang bị đầy đủ nội thất, đồ đạc. Chưa có ý định chuyển vào sống vội, Lin giao chìa khóa và ngôi nhà cho một công ty quản lý tài sản trông nom.

Tìm hiểu thêm, Lin phát hiện không chỉ bộ phim Heart To Heart, một phim truyền hình khác tên About Is Love lên sóng năm 2018, cũng lấy căn biệt thự của cô làm phim trường.

Sau đó, Lin tiến hành kiện cả 3 đơn vị, bao gồm công ty quản lý tài sản, hãng phim sản xuất và đài truyền hình địa phương. Số tiền cô yêu cầu bồi thường lên tới gần 3 triệu nhân dân tệ.

Lin đòi các bên liên quan bồi thường số tiền gần 3 triệu nhân dân tệ vì tự ý sử dụng phòng ngủ và các khu vực khác trong nhà của cô. Ảnh minh họa: Healthline.

Theo phán quyết vào hôm 3/3, tòa án thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, ra phán quyết yêu cầu 2 hãng phim phải bồi thường cho nguyên đơn 400.000 nhân dân tệ tiền thiệt hại về tài sản và phí thuê nhà.

Yêu cầu của Lin về việc bồi thường 2 triệu nhân dân tệ với lý do "quay và phát đi các cảnh trong ngôi nhà xâm phạm quyền riêng tư cá nhân" bị bác bỏ.

"Căn biệt thự là nhà mẫu nên cách bài trí, đồ đạc và đồ trang trí trong đó đã được tiết lộ công khai. Vì nguyên đơn không thực hiện bất kỳ thay đổi nào sau khi mua nên không có thông tin cá nhân nào về con người hoặc danh tính của cô ấy bị tiết lộ", phía tòa án kết luận.

Wang Qinbao, luật sư của Lin, nói với The Paper rằng họ không hài lòng với phán quyết.

"Chẳng lẽ đó không phải không gian riêng tư của chủ nhà chỉ vì căn nhà từng là nhà mẫu để trưng bày sao?", Wang nói.

Vị luật sư cho biết phía thân chủ của mình có ý định kháng cáo phán quyết.

Vụ việc cũng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội Trung Quốc, có hơn 380 triệu lượt xem trên Weibo sau 1 ngày.

Đông cư dân mạng đứng về phía Lin, cho rằng hành vi của đoàn làm phim và công ty quản lý tài sản xâm phạm tài sản cá nhân và tòa án đã đưa ra quyết định thiếu công bằng.