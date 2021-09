Cô gái người Việt đóng phim cùng Honey Lee

Nguyễn Thị Hương đang là phiên dịch viên chuyên nghiệp tại Hàn. Cô nhiều lần được mời đóng phim hoặc tham dự talk show.

Xuất hiện trong bộ phim One The Woman, Nguyễn Thị Hương nhận được sự quan tâm khi vào vai cô giúp việc người Việt có tên Trang. Trong phim, nhân vật Trang và nữ chính Honey Lee có nhiều phân cảnh tương tác, cùng trò chuyện bằng tiếng Việt một cách hài hước.

Vai diễn "đo ni đóng giày"

Nguyễn Thị Hương cho biết cô được đạo diễn Choi Young Hoon mời nhận vai Trang từ năm 2020. "Đạo diễn nói rằng diễn viên nhất định phải là người Việt Nam và có kinh nghiệm diễn xuất, trừ khi tôi không muốn nhận, còn không chắc chắn vai diễn là của tôi", cô chia sẻ với Zing.

Diễn viên người Việt cho biết toàn bộ quá trình casting của cô chỉ kéo dài khoảng 20 phút. Khi ra về, đạo diễn Choi Young Hoon dặn dò: "Phim lần này khác với những tác phẩm trước, đây là phim hài. Nên chúng ta cố gắng diễn thật thú vị nhé".

Hậu trường cảnh quay của Nguyễn Thị Hương trong phim One The Woman. Ảnh: SBS.

Thời điểm Nguyễn Thị Hương nhận vai, nữ chính của phim được xác định là Kim Ah Joong. Sau đó, vai chính được chuyển sang cho Honey Lee.

Theo chia sẻ của Hương, hiện tại cô mới quay tới tập 5. Do phim Hàn ghi hình theo dạng cuốn chiếu, quay tới đâu phát tới đó, nên cô không biết về nội dung phần kết của tác phẩm.

"Trên trường quay, tôi chủ yếu tiếp xúc với chị Honey Lee và diễn viên Ye Soo Jung (vai quản gia Kim), diễn viên Na Young Hee (vai mẹ chồng). Mọi người rất thân thiện, luôn ân cần quan tâm tôi từ những thứ nhỏ nhất như chỉnh lại tóc cho, tư thế đứng làm sao để khi lên hình cho đẹp...", Nguyễn Thị Hương kể thêm.

Để chuẩn bị ghi hình, Nguyễn Thị Hương đã dịch sẵn lời thoại tiếng Việt sang phiên âm Hàn để Honey Lee tập luyện. Cô cũng tới nhà Hoa hậu Hàn Quốc 2006 vài lần để giúp bạn diễn học thoại, sửa phát âm.

Nguyễn Thị Hương cho biết: "Honey Lee vốn biết nhiều ngoại ngữ, tốt nghiệp từ Đại học Quốc gia Seoul, là đại học hàng đầu Hàn Quốc, nên học rất nhanh, phát âm khá chuẩn. Ở trường quay, trước khi bắt đầu ghi hinh, hai chị em lại tập đi tập lại rất nhiều lần nữa để không xảy ra sai sót".

Cô gái người Việt đã giảm cân, thay đổi ngoại hình để đóng phim. Ảnh: @honeykjm.

Phiên dịch viên cho Phó thủ tướng

Nguyễn Thị Hương là người Hà Nội, du học tại Hàn Quốc từ năm 2012. Sau đó, cô định cư tại Hàn Quốc.

One The Woman không phải lần đầu tiên Nguyễn Thị Hương đóng phim. Khi đang học cao học ở Seoul, cô được chọn đóng vai cô dâu ngoại quốc cho bộ phim dài 125 tập Hometown Over the Hill season 2.

Đây là tác phẩm thuộc thể loại phim gia đình (thường có độ dài hơn 100 tập) do đài truyền hình quốc gia KBS sản xuất. Để dành được vai diễn, Nguyễn Thị Hương phải casting ba vòng, cạnh tranh cùng 100 ứng cử viên khác. Theo cô gái người Việt, cô đã vượt qua rất nhiều du học sinh khoa diễn xuất hoặc các hot girl đến từ nước ngoài khác.

Năm 2019, Nguyễn Thị Hương tham gia vai khách mời trong bộ phim Chocolate, đóng cùng Ha Ji Won. Trong phim này, cô vào vai một cô dâu người Việt với nhiều phân cảnh yêu cầu diễn xuất nội tâm, cũng như thể hiện sự đau khổ, cảm động.

Công việc chính của Nguyễn Thị Hương là phiên dịch viên, là một trong 7 người Việt thi đỗ kỳ tuyển chọn của ngành tư pháp Hàn Quốc. Ảnh: @honeykjm.

Ngoài đóng phim, cô gái người Việt còn xuất hiện trong các phim tài liệu về người Việt tại Hàn Quốc do đài EBS, SBS sản xuất, tham gia talkshow giải trí của đài MBC, KBS.

Hoạt động năng nổ trong lĩnh vực truyền hình, nhưng công việc chính của Nguyễn Thị Hương là phiên dịch viên. Cô nhiều lần đảm nhận vai trò thông dịch viên cho các sự kiện giao lưu kinh tế, văn hóa lớn. Đặc biệt, Hương từng được chọn làm phiên dịch cho Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng trong chuyến làm việc tại Hàn Quốc.

Tháng 12/2019, cô là một trong 7 người Việt hiếm hoi vượt qua kỳ thi tuyển phiên dịch viên chuyên môn do ngành tư pháp Hàn Quốc tổ chức. Vượt qua kỳ thi tuyển, Nguyễn Thị Hương được cấp thẻ nhân viên, thường xuyên xuất hiện tại tòa án trên phạm vi cả nước để giúp đỡ, phiên dịch cho người Việt.

Trên trang cá nhân, Nguyễn Thị Hương cho biết cô đang là giảng viên dạy tiếng Việt cho người Hàn, hoặc dạy tiếng Hàn cho người Việt tại các trường đại học. Công việc phiên dịch và dạy học bận rộn, nên Nguyễn Thị Hương chỉ nhận lời đóng phim nếu có kịch bản phù hợp và sắp xếp được thời gian.