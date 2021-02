Cô gái Mỹ vay tiền cứu trợ Covid-19 để mua sắm xa xỉ

Một phụ nữ 24 tuổi ở North Carolina bị cáo buộc dùng khoản vay cứu trợ trị giá 149.000 USD để mua sắm tại Louis Vuitton, cửa hàng kim cương và các điểm bán lẻ sang trọng khác.

Jasmine Johnnae Clifton, sống ở Charlotte, North Carolina, đã bị buộc tội gian lận liên quan đến trợ cấp thiên tai, thảm họa và các trường hợp khẩn cấp khác, Văn phòng Luật sư Mỹ tại quận phía tây của North Carolina cho biết trong một thông cáo báo chí được Insider trích dẫn.

Các công tố viên cho biết Clifton đã sử dụng một doanh nghiệp bán lẻ quần áo trực tuyến có tên là Jazzy Jas LLC để xin khoản vay Covid-19 từ Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ của Mỹ (SBA) vào năm ngoái.

Cô gái bị buộc tội dùng khoản vay Covid-19 để mua sắm ở Louis Vuitton và nhiều cửa hàng khác. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, công ty này đã bị giải thể vài tháng trước đó. Clifton cũng đã ngụy tạo doanh thu và gian lận thuế.

Khoản vay mà cô đăng ký là một phần của Đạo luật CARES được thiết kế để giúp các doanh nghiệp nhỏ bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Song, các công tố viên nói rằng Clifton đã sử dụng khoản tiền vay để đi mua sắm.

"Clifton bị cáo buộc đã sử dụng tiền chính phủ để mua hàng tại nhiều cửa hàng bán lẻ, bao gồm Nordstrom, Ikea, Neiman Marcus, Rooms To Go, Louis Vuitton, Best Buy và các cửa hàng mua sắm khác. Clifton cũng mua hàng tại nhiều cửa hàng kim cương", Văn phòng Luật sư Mỹ ở quận phía tây của North Carolina cho biết trong thông cáo báo chí.

Một bồi thẩm đoàn liên bang ở Charlotte đã truy tố Clifton vào ngày 17/2 và phiên xét xử đầu tiên diễn ra hôm 22/2. Người phụ nữ này phải đối mặt với án tù 30 năm cho mỗi tội danh và khoản tiền phạt 350.000 USD .