Cô gái mắc hội chứng Down trở thành người mẫu nổi tiếng

Năm 2020, với những đóng góp tích cực cho cuộc vận động xã hội quan tâm đến những người mắc hội chứng Down, Avila vinh dự nhận được giải thưởng Quincy Jones Exceptions Advocacy do tổ chức hội chứng Down toàn cầu trao tặng. “Tất cả chúng ta đều có thể thực hiện ước mơ của mình. Sẽ không có bất cứ rào cản nào ngăn được ước mơ nếu bạn quyết tâm”, nữ người mẫu chia sẻ.