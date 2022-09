Cô gái đứng sau loạt hit của BTS

Sau 5 năm gắn bó với cương vị là nhà sản xuất âm nhạc nữ duy nhất của Big Hit, Adora quyết định chọn con đường trở thành thần tượng cũng là mơ ước từ nhỏ của cô.

Adora quyết tâm theo đuổi ước mơ trở thành ca sĩ sau nhiều năm gắn bó với Big Hit trong vai trò nhà sản xuất. Ảnh: Naver.

Tháng 10/2021, hãng âm nhạc Aura Entertainment thông báo ký hợp đồng với nghệ sĩ độc quyền đầu tiên là Park Soo Hyun hay còn được biết đến với nghệ danh Adora - nhà sản xuất nữ duy nhất của Big Hit Music cũng là người đã tạo ra loạt hit của BTS như Spring Day, Wings, Not Today…

Cuối tháng 9, đại diện Aura đã thông báo về việc phát hành mini-album đầu tiên của Adora Ad Lovely REbirth với tư cách là một nghệ sĩ solo. Trước đó, cô đã cho ra mắt 3 đĩa đơn gồm Make U Dance vào tháng 11/2021 với sự góp giọng của Eunha - cựu thành viên nhóm G-Friends, The Little Name vào tháng 3 và gần đây nhất là Trouble? Travel! hồi tháng 6.

Tờ NME đã mô tả về màn ra mắt của Adora: “Bước đầu tiên có sự hấp dẫn nhưng an toàn để trở thành tâm điểm chú ý. Adora từ lâu đã khẳng định năng lực vượt trội với vai trò là nhạc sĩ, nhà sản xuất cho các thần tượng nổi tiếng. Bởi vậy, người hâm mộ cũng hy vọng cô sẽ sớm tìm được chỗ đứng vững chắc ở làng giải trí với tư cách là một nghệ sĩ solo".

Mối duyên với Big Hit

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Sports Chosun, Adora từng chia sẻ về việc trở thành một ca sĩ thần tượng sau 5 năm gắn bó với vị trí là nhà sản xuất âm nhạc nữ duy nhất của Big Hit.

“Tôi đã mơ ước trở thành một ca sĩ từ thời tiểu học. Đương nhiên, tôi cũng thích sáng tác. Khi lên lớp 6, tôi bắt đầu viết lại giai điệu và lời bài hát mới cho những ca khúc nổi tiếng. Vào thời điểm đó, tôi đã làm việc trên các chương trình như Gom Audio. Sau khi lên cấp hai và tham gia các lớp học midi tại một học viện, tôi bắt đầu làm việc với âm nhạc một cách nghiêm túc”, nữ ca sĩ bộc bạch.

Theo Naver, năm 2016, nữ nghệ sĩ sinh năm 1997 đăng ký tham gia buổi tuyển chọn Next New Creator do Big Hit tổ chức nhằm tìm kiếm những nhà sản xuất tài năng. Sau một thời gian chờ đợi, cô được đại diện Big Hit trao cơ hội thử sức với một bài hát.

Adora nổi tiếng là người đứng sau loạt hit của BTS. Ảnh: Twitter.

Thời điểm đó, Soo Hyun cũng được chiêu mộ vào một công ty giải trí với tư cách là thực tập sinh. Vì thế, cô phải dành thời gian để luyện tập kỹ năng vào ban ngày sau đó tranh thủ đến phòng thu tập làm nhạc khi trời bắt đầu tối.

Sau một thời gian đào tạo tại Music K Entertainment, Soo Hyun ban đầu được lựa chọn ra mắt trong nhóm nhạc nữ The Ark. Song cuối cùng, cô lại không thể debut vì những lý do không xác định. Thất bại với việc ra mắt làm idol, cô gia nhập Big Hit với vai trò là producer.

Trong thời gian làm việc tại đây, Adora đã tham gia vào quá trình tạo ra loạt bản hit cho BTS cũng như từng thành viên như Magic Shop, So What, Forever Rain (RM), Winter Bear (V)… Bên cạnh đó, cô còn góp giọng trong nhiều bài hát như Seesaw của Suga và Awake của Jin.

Về việc trở thành nhà sản xuất nổi tiếng, Adora cho biết cô cảm thấy biết ơn Big Hit vì đã cho cô cơ hội được chứng tỏ tài năng. Tuy nhiên, ngôi sao sinh năm 1997 vẫn không khỏi nuối tiếc khi nói về ước mơ trở thành ca sĩ cũng là điều luôn hiện hữu trong tâm trí cô.

Sức khỏe là lý do giúp cô đưa ra quyết định trở thành ca sĩ. Ảnh: Twitter.

Chia sẻ với Sports Chosun, sao nữ sinh năm 1997 tiết lộ vấn đề sức khỏe chính là yếu tố thúc đấy cô quyết định ra mắt với tư cách là một ca sĩ thần tượng: “Khi tôi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến giáp, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Có lần tôi cảm thấy không khỏe khi đang làm việc, bởi vậy, tôi đã tới bệnh viện để kiểm tra và phát hiện tuyến giáp có hình dạng bất thường. Lúc đó, tôi mới biết đó là khối u và phải tiến hành phẫu thuật để cắt bỏ. Một năm sau, tôi nhận được thông báo mắc bệnh ung thư. Khi đó, tôi chỉ mới 23 tuổi. Tôi bỗng có suy nghĩ mình chưa đến tuổi phải nằm ở bệnh viện lúc này. Điều đó đã thôi thúc tôi thực hiện ước mơ của mình”.

Kiên trì theo đuổi ước mơ

Tháng 11/2021, truyền thông xứ Hàn đưa tin Adora - người đứng sau âm nhạc của nhiều thần tượng Kpop, giờ đây đã có thể trình diễn bằng chính giọng hát của mình. Thế nhưng, việc trở thành ca sĩ từ một “nhà sản xuất hit lớn” đã tạo cho cô không ít gánh nặng.

"Thực ra, tôi cảm thấy rất nặng nề lúc đầu. Nhưng càng về sau tôi lại càng cảm thấy có động lực để làm việc chăm chỉ hơn. Tôi có những thế mạnh của riêng mình, có thể tự thu âm hay đảm nhận những công việc hậu kỳ. Tôi sẽ sử dụng kinh nghiệm của một nhà sản xuất để hỗ trợ cho công việc ca hát của minh”, nữ ca sĩ bộc bạch.

Adora không ngừng đổi mới âm nhạc của bản thân qua mỗi sản phẩm. Ảnh: Naver.

Trang Daum đánh giá kể từ khi ra mắt, Adora đã liên tục phát hành các bài hát mới và thể hiện quan điểm của bản thân về âm nhạc. Trong đó, Trouble? Travel! là ca khúc ghi dấu ấn về ca sĩ Adora thay vì nhà sản xuất hit lớn của Big Hit. Đây cũng là lần đầu tiên Adora thể hiện ca khúc không phải do cô sáng tác. Bài hát mang ý nghĩa tích cực, lạc quan khi so sánh hành trình cuộc sống với hình ảnh con đường. Dù thực tế là một mớ hỗn độn, giấc mơ giống như một chuyến đi vẫn đang mở ra phía trước.

Bên cạnh đó, Trouble? Travel! còn là bài hát đầu tiên của cô được dàn dựng vũ đạo. Nữ ca sĩ chia sẻ trên Daum: “Đã lâu rồi từ thời còn là thực tập sinh, tôi chưa học nhảy trở lại. Vì thế, cơ thể tôi không thể cử động uyển chuyển. Trong khi thực hành biểu diễn trực tiếp, tôi liên tục quên cầm micrô. Việc trình diễn bằng hai tay không hề dễ dàng như tôi nghĩ. Nhưng ngay cả khi không muốn tập luyện, tôi vẫn cố gắng và cảm thấy tốt hơn sau khi thử sức với những mục tiêu cao hơn. Bởi vậy, tôi hy vọng những người khác cũng có thể trải nghiệm điều đó”.

Nói về mục tiêu trong tương lai, Adora cho biết: “Mọi người đều hướng đến một vị trí cao với những mục tiêu giống nhau, nhưng tôi hy vọng đây sẽ là cơ hội giúp bản thân nhận được sự công nhận từ khán giả – những người có thể từng biết đến tôi nhưng chưa thực sự quan tâm đến những bài hát của tôi. Bắt đầu từ Trouble? Travel!, tôi muốn thử sức ở nhiều lĩnh vực hơn bởi đó sẽ là cơ hội để tôi mở rộng giới hạn của bản thân".