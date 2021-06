Cô gái chăn lợn trở thành nữ chính giờ ra sao?

Ngụy Mẫn Chi được đạo diễn nổi tiếng Trương Nghệ Mưu lựa chọn giữa hơn 20.000 ứng cử viên. Nhưng cũng chính ông khuyên cô không nên dấn thân vào giới giải trí.

Trang 163 đưa tin giữa tháng 6, tại liên hoan phim quốc tế Thượng Hải, đạo diễn Trương Nghệ Mưu gặp ba thế hệ minh tinh ông từng lăng xê là Nghê Ni, Châu Đông Vũ, Lưu Hạo Tồn. Cùng với Củng Lợi, Chương Tử Di, các mưu nữ lang (nữ diễn viên được đạo diễn Trương Nghệ Mưu phát hiện và nổi tiếng nhờ phim của ông), đều có chỗ đứng vững chắc trong giới giải trí.

Tuy nhiên, có một nữ nghệ sĩ chỉ hợp tác với Trương Nghệ Mưu một lần rồi biến mất khỏi làng điện ảnh. Cô được mệnh danh là "mưu nữ lang xấu nhất".

Vai diễn của cô thôn nữ Ngụy Mẫn Chi

Theo Tân Hoa Xã, năm 1998, Trương Nghệ Mưu lúc này 48 tuổi đã sớm nổi danh khắp thế giới với những tác phẩm xuất sắc. Tuy nhiên, ông rơi vào tình trạng bế tắc trong sáng tạo, cần tìm đề tài mới.

Trong một lần tình cờ đọc cuốn sách Thái dương trên bầu trời, ông bị câu chuyện về một giáo viên ở vùng nông thôn làm cảm động. Ngay lập tức, vị đạo diễn tài danh đã lên kế hoạch thực hiện tác phẩm Không thể thiếu một em (Not One Less).

Chuyện phim kể về cô bé Mẫn Chi thay thầy giáo quản lý lớp tiểu học một tháng, vì thầy phải về quê thăm mẹ già bị bệnh. Nhiệm vụ của cô là đến khi thầy giáo trở về, không để lớp thiếu đi thành viên nào.

Cô giáo nhỏ Mẫn Chi trong phim Không thể thiếu một em.

Lúc đầu, Mẫn Chi không biết làm sao để dạy dỗ đám nhóc ương ngạnh, chỉ kém mình vài tuổi. Thậm chí, cậu bé Trương Tuệ Khoa còn học đi kiếm tiền phụ gia đình, khiến Mẫn Chi phải đi tìm kiếm.

Hành trình Mẫn Chi kiếm tiền để có lộ phí lên thành phố, sau đó lang thang khắp phố phường, vượt qua nhiều khó khăn của các cơ quan quản lý, thậm chí lên cả truyền thông để tìm học trò khiến khán giả xúc động.

Trương Nghệ Mưu tìm nữ chính ở vùng Hà Bắc với yêu cầu ngoại hình chân chất, trong sáng. Vượt qua 20.000 ứng cử viên, vai nữ chính được giao cho Ngụy Mẫn Chi.

Cô bé chăn lợn một đêm thành danh

Ngụy Mẫn Chi sinh năm 1985, khi đó 14 tuổi ở nhà chăn lợn giúp cha mẹ, hoàn cảnh khó khăn. Cô và em gái Ngụy Thông Chi cùng tới ứng tuyển. Ngụy Thông Chi vốn hoạt bát, hay nói hơn chị, nhưng đứng trước ống kính lại sợ hãi. Trong khi đó, Ngụy Mẫn Chi toát lên vẻ gan lì, cứng cỏi giống như nhân vật nữ chính. Khi được hỏi có dám diễn xuất không, cô trả lời: "Em dám".

Trải qua vài vòng sơ tuyển, còn lại Ngụy Mẫn Chi và một thí sinh khác. Ngụy Mẫn Chi vốn kém ưu thế hơn khi không có kinh nghiệm diễn xuất. Song, khi Trương Nghệ Mưu đặt "đề bài" hét giữa đám đông, chỉ có cô không ngại khó thể hiện hết mình. Nhờ đó, cô có vai diễn đầu tay.

Ngụy Mẫn Chi và đạo diễn Trương Nghệ Mưu trên phim trường.

Không thể thiếu một em công chiếu năm 1999 gây tiếng vang lớn tại Trung Quốc và quốc tế. Phim đạt giải Sư Tử Vàng của liên hoan phim Venice, giải Bách Hoa dành cho Tác phẩm xuất sắc, giải Kim Kê dành cho đạo diễn xuất sắc và nhiều giải thưởng khác.

Ngụy Mẫn Chi khi đó một đêm thành ngôi sao được chú ý. Trước đó, Trương Nghệ Mưu đã lăng xê thành công Củng Lợi, là minh tinh tài năng xuất chúng. Vì vậy, tương lai của Ngụy Mẫn Chi cũng được truyền thông và khán giả tò mò.

Nhờ thành công của bộ phim, Ngụy Mẫn Chi được nhiều trường học, tổ chức trao tài trợ cùng lời hứa cho cô vào học tại các trường nghệ thuật miễn phí. Với hoàn cảnh gia đình nghèo khó, đây là lời hứa hẹn có sức hấp dẫn lớn.

Sự phản đối của Trương Nghệ Mưu

Phân vân trước nhiều sự lựa chọn, Ngụy Mẫn Chi xin ân sư Trương Nghệ Mưu cho ý kiến. Tuy nhiên, đạo diễn Trương lại "tạt gáo nước lạnh" vào sự hồ hởi, phấn khích của cô.

"Em đóng vai chính trong một bộ phim thành công, nhưng chỉ có thể nói rằng đó là trải nghiệm khác trong cuộc sống của em. Đừng nghe người khác tâng bốc rằng em là đại minh tinh. Tôi hy vọng em bình tĩnh lại. Em không hợp với giới giải trí. Tôi không muốn em bước vào giới giải trí ngay bây giờ. Điều quan trọng là phải học tập chăm chỉ và đỗ đại học", Trương Nghệ Mưu nói thẳng với Ngụy Mẫn Chi.

Ngụy Mẫn Chi bày tỏ sau khi tham gia đóng phim, hoạt động nghệ thuật đã trở thành niềm khát khao đối với cô. Tuy nhiên, nghe lời thầy, cô không tiếp tục đóng phim, cô từ chối lời mời của các trường nghệ thuật.

Nữ nghệ sĩ đến trường trung học trọng điểm Thạch Gia Trang học văn hóa. Hiệu trưởng của trường không thu học phí của cô, mỗi tháng phát cho Ngụy Mẫn Chi khoảng 50 USD trợ cấp. Ông còn nhận cha mẹ và em gái cô vào trường làm việc.

Trương Nghệ Mưu cho rằng Ngụy Mẫn Chi không có ngoại hình, khí chất để đi xa trên con đường diễn xuất.

Sau khi tốt nghiệp trung học, Ngụy Mẫn Chi quyết tâm thi vào Học viện điện ảnh Bắc Kinh, nhưng cô không đỗ. Lúc này, truyền thông và khán giả chê cười cô.

Họ cho rằng Ngụy Mẫn Chi không có tài năng, chỉ là cô bé nông thôn, may mắn được đóng phim của Trương Nghệ Mưu nên mới nổi danh.

Theo Sohu, thực tế bộ phim Không thể thiếu một em thành công, Ngụy Mẫn Chi vẫn bị chê bai quê mùa, không có tương lai phát triển trong giới giải trí. Ngụy Mẫn Chi khi đó 19 tuổi đã gặp chứng mộng du nhẹ vì những lời công kích của dư luận. Sau đó cô phải nhờ đến sự trợ giúp của giáo viên tâm lý.

Bước ngoặt cuộc đời

Không bỏ cuộc trước những lời phản đối xung quanh, Ngụy Mẫn Chi tiếp tục ôn thi năm thứ hai. Cô được Đại học Ngoại ngữ Tây An gửi lời mời. Họ hứa hẹn nếu Ngụy Mẫn Chi có thành tích thi tốt, sẽ miễn học phí và trao học bổng 1.700 USD /năm.

Ngụy Mẫn Chi đã nắm bắt cơ hội và trúng tuyển, trở thành sinh viên Khoa biên kịch và đạo diễn Học viện truyền thông điện ảnh - truyền hình thuộc Đại học Ngọai ngữ Tây An.

Ngụy Mẫn Chi trở thành đạo diễn, MC, biên kịch.

Nhờ đạt nhiều thành tích cao, cô được học bổng của Đại học Brigham Young, Mỹ. Trở về nước, Ngụy Mẫn Chi khẳng định năng lực qua nhiều lĩnh vực như MC, biên kịch, đạo diễn. Hàng năm Ngụy Mẫn Chi đều đạo diễn tác phẩm của mình như Cảnh sát năm 2007, Rất đẹp, Tín Ngưỡng năm 2008, phim tài liệu Đàn bà xuất sắc năm 2009.

Năm 2008, cô kết hôn với một Hoa kiều quốc tịch Mỹ. Hiện tại, cô là mẹ của hai con trai.

"Tôi không còn là nghệ sĩ, cũng không chú trọng chuyện giữ gìn ngoại hình hay thẩm mỹ. Cuộc sống bên chồng con đã chiếm hết thời gian trong ngày của tôi. Tôi không có ý định là diễn viên lâu dài, với tôi nghiệp diễn xuất chỉ như cơ duyên ngắn ngủi trong đời", Ngụy Mẫn Chi chia sẻ.