Cô gái bị đánh ghen trên quốc lộ

Công an huyện Núi Thành (Quảng Nam) đang xác minh làm rõ vụ cô gái bị đánh ghen trên lề đường.

Chiều 18/1, lãnh đạo Công an huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, cho biết đang điều tra vụ cô gái bị một nhóm người đánh ghen trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Tam Hiệp.

Người phụ nữ bị túm tóc, hành hung. Ảnh cắt từ clip.

"Người bị đánh ghen từ địa phương khác tới. Khi công an đến, người này đã lên taxi rời đi. Công an đang mời nhóm người địa phương lên làm việc", lãnh đạo công an huyện nói.



Sáng cùng ngày, mạng xã hội lan truyền clip quay cảnh một cô gái bị người phụ nữ túm tóc vật xuống lề đường. Sau đó, người này liên tục đánh vào đầu, dùng chân đạp vào vùng bụng nạn nhân.

Người đàn ông có hành động bảo vệ cô gái bị 2 người khác túm tay lôi ra ngoài.

Trong khi đánh, người phụ nữ liên tục chửi bới, nhục mạ cô gái. Tại hiện trường, nhiều người đứng quay video nhưng không can ngăn.