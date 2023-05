Cô gái 21 tuổi bị tố chuyên trộm đồ ở các chung cư

Công an phường Phú La, Hà Đông, Hà Nội đang xác minh vụ cô gái sinh năm 2002 bị tố chuyên trộm đồ ship có giá trị cao tại các chung cư.

Cô gái bị tố trộm đồ ở Khu đô thị K Park, phường Phú La, Hà Đông, Hà Nội. Ảnh: Chụp từ bài viết.

Ngày 29/5, mạng xã hội chia sẻ bài viết tố cáo cô gái chuyên trộm đồ do các "shipper" (người giao hàng) gửi cho khách sống tại Khu đô thị The K Park Văn Phú, phường Phú La, Hà Đông, Hà Nội.

Theo nội dung bài viết, cô gái sinh năm 2002 thường ra vào các tòa chung cư, quan sát khu vực gửi đồ ship tại khu vực lễ tân. Sau đó, người này lợi dụng sơ hở để lấy trộm.

Bài viết này tố cáo nữ sinh trên thuộc nhóm 6 người phối hợp với nhau, chuyên ra vào các tòa nhà để lấy trộm đồ ship có giá trị cao. Hành vi của nhóm người này thường thực hiện vào cuối tuần. Tiền thanh lý sản phẩm trộm cắp của nhóm này lên tới hàng chục triệu đồng/tháng.

Trao đổi với Zing, lãnh đạo UBND phường Phú La cho biết đã nắm vụ việc và giao công an phường xác minh, làm rõ.

Theo chỉ huy Công an phường Phú La, ngày 28/5, Công an quận Hà Đông đã cử cán bộ về công an phường làm việc. Vụ việc đang được điều tra.