'Có cuộc đua tranh khốc liệt mua vaccine Covid-19'

Ngày 14/4, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19. Cuộc họp bàn về kế hoạch mua, sử dụng vaccine phòng Covid-19 và tiến độ nghiên cứu, thử nghiệm vaccine phòng Covid-19 trong nước.

Việt Nam phải cố gắng hết sức để mua vaccine

Đại diện Bộ Y tế cho hay thế giới đang có hiện tượng vaccine cung cấp không đủ mua và nhiều nước ở trong “cuộc đua tranh khốc liệt”. Do đó, Việt Nam phải cố gắng hết sức để có vaccine ngừa Covid-19 sớm nhất.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết đã nảy sinh những khó khăn, vướng mắc mới trong tiếp cận, đàm phán mua các nguồn vaccine, thậm chí “phải chấp nhận rủi ro mới tiếp cận được nguồn vaccine”.

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết đã nảy sinh những khó khăn, vướng mắc mới trong tiếp cận, đàm phán mua các nguồn vaccine. Ảnh: VGP.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương trình phương án cụ thể, rõ ràng về việc đàm phán mua các loại vaccine nước ngoài.

Báo cáo về tình hình sản xuất vaccine trong nước, trung tướng, GS.TS Đỗ Quyết (Giám đốc Học viên Quân y, Bộ Quốc phòng) cho biết ngày 15/4 tới sẽ kết thúc việc lấy mẫu máu người tiêm thử nghiệm giai đoạn 2 của vaccnien Nano Covax.

Dự kiến đầu tháng 5/2021, Học viện Quân y sẽ báo cáo Bộ Y tế và Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia xem xét, đánh giá các cơ sở khoa học của giai đoạn 2, cho phép xây dựng một liều tiêm; sau đó chuẩn bị song song vừa hoàn thiện giai đoạn 2, vừa tiêm giai đoạn 3.

Về sức khỏe sau khi tiêm của 554 tình nguyện viên (6 tình nguyện viên rút khỏi đợt thử nghiệm), Giám đốc Học viện Quân y cho biết, sau khi tiêm mũi 2 giai đoạn 2 vaccine Nano Covax, các tình nguyện viên có triệu chứng như sốt nhẹ, đau chỗ tiêm tự hết, đau cơ, đau khớp, mệt mỏi… nhưng hết nhanh, không cần can thiệp y tế. Đến thời điểm hiện tại, sức khỏe sau khi tiêm của các tình nguyện viên đều ổn định, vaccine Nano Covax an toàn với người được tiêm, kháng thể tăng cao, khả năng trung hòa virus tốt.

“Nên ủng hộ, hỗ trợ nhiều hơn nữa quá trình nghiên cứu, sản xuất vaccine ngừa Covid-19 trong nước”, ông Quyết nhấn mạnh.

Với dân số 100 triệu người, Thường trực Ban Chỉ đạo đề nghị tiếp tục đẩy nhanh, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các đơn vị thử nghiệm lâm sàng vaccine phòng Covid-19 và chuẩn bị phương án đầu tư, sản xuất nếu thử nghiệm thành công.

Siết chặt nhập cảnh

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn cho biết hiện nay, tình hình dịch bệnh các nước biên giới như Lào, Thái Lan, Campuchia… diễn biến phức tạp, tác động trực tiếp đến công tác phòng, chống dịch Việt Nam.

Do đó, đại diện Bộ Công an đề xuất cần siết chặt công tác xuất nhập cảnh với 2 nhóm: Nhập cảnh hợp pháp (trong đó chú ý việc xác nhận, xác thực đối tượng nhập cảnh của các doanh nghiệp); đối tượng nhập cảnh bất hợp pháp qua đường mòn, lối mở, đường biên… Lãnh đạo Bộ Công an đề nghị xử lý hình sự tất cả trường hợp phát hiện nhập cảnh trái phép.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19. Ảnh: VGP.

Đồng quan điểm, đại diện Bộ Quốc phòng kêu gọi cộng đồng tiếp tục vận động gia đình có người thân ở nước ngoài tuân thủ công tác phòng chống dịch nước sở tại, trong trường hợp có nguyện vọng, cam kết trở về nước hợp pháp.

Đồng thời, người dân chủ động thông báo cho các cơ quan chức năng khi phát hiện người về từ vùng dịch hoặc từ nước ngoài về không khai báo theo quy định.

Trong khi đợi chính sách về hộ chiếu vaccine, Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đề nghị tiếp tục siết chặt nhập cảnh bởi tình hình dịch bệnh trên thế giới đang tăng trở lại; đồng thời, tiếp tục thực hiện cơ chế tổ công tác gồm 5 bộ (Y tế, Ngoại giao, Quốc phòng, Công an, GTVT) trong điều phối chuyến bay đưa các đối tượng chuyên gia người nước ngoài, lao động kỹ thuật cao nhập cảnh vào Việt Nam.