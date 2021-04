Cơ bụng 6 múi của vũ công gốc Việt hẹn hò Jessie J

Anh từng tham gia trong một số chương trình như Dancing With The Stars, The Grammy Awards, NBA All-Star Game 2015, The Today Show... Max Pham Nguyen cũng nhiều dịp hợp tác với Ariana Grande trong những chuyến lưu diễn mang tên The Honeymoon Tour và Dangerous Woman. Ngoài ra, anh từng biểu diễn cho Justin Timberlake tại sự kiện Super Bowl Halftime Show 2018 và tour diễn Man of the Woods 2019.