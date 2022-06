Chuyện tình thăng trầm của vợ chồng Will Smith

Will Smith và vợ suýt ly hôn nhiều lần vì mâu thuẫn trong cách sống, tằng tịu với người thứ ba. Cả hai hiện giữ mối quan hệ mở.

Cú tát Chris Rock ở lễ trao giải Oscar lần thứ 94 phần nào ảnh hưởng đến quan hệ vợ chồng giữa Will Smith và Jada Pinkett. Tạp chí Heat cho biết vợ chồng tài tử King Richard không nói chuyện, giao tiếp với nhau sau lùm xùm. Mối quan hệ của họ trở nên căng thẳng.

"Cả hai xảy ra nhiều vấn đề trong những năm qua. Nếu ly hôn, Will Smith và Jada Pinkett chia nhau khối tài sản trị giá 350 triệu USD . Đó có thể là một trong những cuộc ly hôn tồi tệ nhất trong lịch sử showbiz và kéo dài hơn cả vụ chia tay giữa Angelina - Brad. Dễ nhận thấy Will Smith sẽ không muốn điều đó xảy ra", Heat dẫn lời nguồn tin.

Gia đình Will Smith trong bữa tiệc hậu lễ trao giải Oscar 2022. Ảnh: Entertainment Tonight.

Hiện tại, Will đang ở Mumbai, Ấn Độ trị liệu tinh thần còn Jada Pinkett và các con vẫn hoạt động nghệ thuật ở Mỹ. Vợ chồng họ chưa gặp nhau trong nhiều tháng.

Jada miễn cưỡng kết hôn với Will

Will Smith và Jada Pinkett gặp nhau lần đầu trong đợt thử vai của loạt phim truyền hình The Fresh Prince of Bel-Air năm 1994. Jada casting vai bạn gái của Will trong phim nhưng không được nhận vì quá thấp so với nam chính. Cả hai hẹn hò vào năm 1995, sau khi Will ly hôn Sheree Zampino.

Năm 1997, cặp sao tổ chức lễ cưới với 100 khách mời. Tính đến nay, họ đã bên nhau 25 năm với tư cách vợ chồng, có hai đứa con tài năng và nổi tiếng.

Trong bài viết mừng kỷ niệm ngày cưới, Will cho biết thời gian chung sống với Jada giúp anh hiểu ra rằng tình yêu là sự lắng nghe, cho đi và tự do. Không ép buộc người kia phải hoàn hảo theo ý mình.

"Anh đã học cách tập trung giúp em tỏa sáng với những gì em muốn trở thành chứ không phải đòi hỏi em trở thành điều anh cần. Anh học được cách nuôi dưỡng những ước mơ của em chứ không bắt em đáp ứng những nhu cầu ích kỷ của anh", tài tử bày tỏ với bạn đời.

Theo SCMP, thực tế hôn nhân của cặp sao không màu hồng như những gì họ chia sẻ. Will cầu hôn Jada khi cô mang thai Jaden ở tuổi 20. Jada khi đó nói đồng ý, nhưng theo nhiều nguồn tin, nữ diễn viên thực sự không muốn kết hôn nên đã khóc rất to trong lễ cưới ở Maryland. Cô được kể bị mẹ đẻ - bà Adrienne Banfield-Norris - ép tiến vào lễ đường.

Chính Jada sau nhiều năm cũng thừa nhận thông tin là đúng. Cô chia sẻ: "Tôi đã chịu áp lực rất lớn. Bạn biết đấy, là diễn viên trẻ, còn cả sự nghiệp phía trước, tôi lại mang thai trong độ tuổi đôi mươi và chẳng biết phải làm gì. Nhưng tôi biết rằng, bản thân chưa bao giờ muốn kết hôn".

Will Smith và Jada đã chung sống với nhau 25 năm, có hai con chung. Ảnh: SCMP.

Từ năm 2011, Will và Jada liên tục vướng tin ly hôn. Truyền thông Hollywood tung tin Jada ngoại tình với Marc Anthony trong thời điểm nam danh ca vẫn còn là chồng của Jennifer Lopez, khiến quan hệ giữa Jada và Will rạn nứt. Người trong cuộc đã phủ nhận tin đồn này. Về phía Will, anh bị đồn tằng tịu với Margot Robbie khi quay bộ phim Focus (2015).

Us Magazine cho biết Jada và Will còn nhiều lần cãi nhau đến suýt tan vỡ. Một trong những trận cãi vã to tiếng nhất của họ diễn ra sau món quà bất ngờ mà Will tặng cho vợ trong sinh nhật lần thứ 40.

Cụ thể, Will đã dành ba năm lên kế hoạch làm phim tài liệu về cuộc đời và dòng dõi gia đình của vợ để tạo bất ngờ cho cô. Anh tìm nhóm làm phim tài liệu, thu thập những đoạn băng ghi âm giọng nói người bà quá cố của Jada, mời ca sĩ Mary J. Blige đến biểu diễn, hy vọng làm vợ cảm động. Thế nhưng Jada tức giận, nói rằng bữa tiệc chỉ là màn "khoe mẽ một cách lố bịch".

"Tôi được nghe kể cô ấy đã có 'màn thể hiện bản ngã ghê gớm nhất' mà mọi người từng thấy. Không quá ngạc nhiên khi cặp sao tranh cãi dữ dội về chuyện này", người trong cuộc kể với tạp chí.

Mối quan hệ mở

Trả lời phỏng vấn GQ cuối năm 2021, Will Smith xác nhận cả anh và Jada đều có quan hệ ngoài luồng với người khác. Mặc dù không chia sẻ chi tiết hơn, tài tử I Am Legend đã cho khán giả thấy thái độ không yên tâm và thiếu chắc chắn về cuộc hôn nhân kéo dài hơn hai thập kỷ của họ.

Trong khi đó, Jada đánh mất hình ảnh người vợ thủy chung khi bị khui tin ngoại tình với August Alsina, đàn em kém cô tới 21 tuổi. Jada đã thú nhận điều này với chồng khi hai người ngồi lại nói chuyện trong show Red Table Talk.

Jada nảy sinh tình cảm với August năm 2015, thông qua sự giới thiệu của con trai Jaden. Nữ diễn viên cảm mến và thương cho bệnh tình của đàn em nên đã tỏ ra nhiệt tình hết mình. Một năm sau, hai người trở nên thân thiết, thậm chí còn cùng đi nghỉ dưỡng ở quần đảo Hawaii.

Cô thẳng thắn kể với chồng: "Em đã tìm mọi cách để giúp cậu ấy ổn định sức khỏe và tâm lý trong thời điểm chúng ta đang gây gổ. Em dần rơi vào mối quan hệ rối như tơ vò". Sau đó, Will hỏi vợ để xác nhận chính thức bản chất của mối quan hệ giữa cô và August, và anh nhận lại câu trả lời: "Vâng, đó hoàn toàn là một mối quan hệ tình cảm".

Hôn nhân của Will Smith và Jada Pinkett từng đứng trên bờ vực đổ vỡ. Ảnh: Etonline.

Will gắng giữ bình tĩnh trước những câu từ mà vợ anh thốt ra. Bản thân anh cũng thừa nhận đã có mối quan hệ ngoài luồng. Tuy nhiên, nam tài tử không muốn đào sâu bí mật này.

Cuối cùng, cả hai quyết định hàn gắn trong hòa bình.

Jada khẳng định không có chuyện vợ chồng cô buông tay nhau lần nữa. Nữ diễn viên chia sẻ: "Tôi chỉ muốn nói là tôi đã ổn. Rất lâu rồi tôi mới thấy nhẹ nhõm và vui vẻ đến vậy".

Theo SCMP, có nhiều nguyên nhân khiến Will và Jada nảy sinh mâu thuẫn, không chỉ riêng chuyện ngoại tình. Will là người theo đạo Cơ đốc giáo, được lớn lên với những đạo đức khác biệt so với Jada, nhất là trong quan điểm hôn nhân, phương pháp dạy con.

Trải qua nhiều sóng gió, cả hai quyết định tạo mối quan hệ mở, dành cho nhau những khoảng trống tự do, không còn quá ràng buộc nhau như trước. "Tôi luôn nói với Will: 'Anh có thể làm bất cứ điều gì anh muốn, miễn là mỗi khi soi mình trong gương, anh thấy ổn'", Jada từng tiết lộ trên HuffPost Live.