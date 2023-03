Chuyện tình mờ nhạt trong ‘The Glory’

Theo Daum, khác với màn báo thù gây bùng nổ, diễn biến tình cảm giữa nhân vật Moon Dong Eun và Joo Yeo Jeong tạo ra phản ứng trái chiều.

Sau thành công của phần một, mùa 2 The Glory chứng kiến thành quả trong cuộc hành trình báo thù của Moon Dong Eun (Song Hye Kyo). Trong khi, loạt phim truyền hình nổi tiếng khác như Reborn Rich, Crash Course In Romance… bị chỉ trích vì mở đầu và diễn biến hấp dẫn nhưng kết thúc hời hợt, gây thất vọng, thì The Glory vẫn duy trì được mức độ hoàn chỉnh cho đến tập cuối cùng.

Song Hye Kyo tiếp tục tỏa sáng ở phần 2 của The Glory.

Lần đầu tiên "hắc hóa" trên phim, minh tinh 8X đã chứng tỏ đẳng cấp của một diễn viên hàng đầu xứ Hàn. Cũng vì sự bùng nổ của Song Hye Kyo trong tác phẩm này, nam chính Lee Do Hyun trong vai bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Joo Yeo Jeong - người đem lòng yêu Moon Dong Eun - bị đánh giá mờ nhạt. Diễn biến tình cảm của bộ đôi trong phần này tiếp tục gây ra những ý kiến ​​trái chiều.

Không có mối liên kết chặt chẽ với diễn biến phim

The Glory phần 2 được đánh giá cao nhờ tình tiết gay cấn và diễn xuất ấn tượng của dàn diễn viên. Tuy nhiên, phim vẫn có điểm trừ liên quan đến diễn biến tình cảm của nam - nữ chính.

Tenasia nhận xét cảnh hôn ở tập cuối đã phá vỡ mạch phim. Bên cạnh đó, bài báo còn đánh giá phân đoạn này thiếu sự độc đáo, hoàn toàn giống với cảnh hôn trong các bộ phim hài lãng mạn trước đó của biên kịch Kim Eun Sook.

Mối quan hệ tình cảm giữa hai nhân vật nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Ảnh: Naver.

Daum giải thích số đông khán giả có phản ứng như vậy là vì diễn biến tình cảm giữa Dong Eun và Yeo Jeong không tác động đến cách người xem hiểu và cảm nhận về cốt truyện. Trên thực tế, ngay cả khi mạch tình cảm của cặp nam - nữ chính bị loại bỏ, thì riêng diễn biến câu chuyện trả thù cũng đủ để tạo nên một bộ phim thành công.

Dù giúp đỡ Dong Eun cả về vật chất lẫn tinh thần, nhiều ý kiến cho rằng Yeo Jeong chỉ nên dừng lại ở vai trò là người hỗ trợ. Việc sử dụng từ ngữ thiếu tự nhiên trong lời thoại của Yeo Jeong cũng khiến những phân cảnh tình cảm của họ trở nên gượng gạo, hời hợt.

Chuyện tình lãng mạn của Dong Eun và Yeo Jeong được lên hình nhiều hơn trong phần 2 song lại bị đánh giá thiếu thuyết phục, không gây được thiện cảm với người xem. Điều này không phải do kỹ năng diễn xuất của Lee Do Hyun chưa tốt, mà phần lớn vì câu chuyện báo thù của The Glory được xây dựng quá ấn tượng. Bởi vậy, câu chuyện đôi lứa trong phim gần như không được chú ý, thậm chí khiến mạch phim bị đứt đoạn.

Một bộ phận khán giả lại ủng hộ việc phát triển mối quan hệ giữa Moon Dong Eun và Ha Do Young (Jung Sung Il). Nhân vật này là chồng của thủ phạm bạo lực học đường Park Yeon Jin (Lim Ji Yeon). Anh đem lòng cảm mến Moon Dong Eun sau khi cùng cô chơi cờ vây. Vào cuối mùa đầu tiên The Glory, nhờ màn tương tác ăn ý của hai nhân vật, người hâm mộ dự đoán Dong Eun và Do Young có thể kết thúc bên nhau.

Nhân vật Moon Dong Eun và Ha Do Young trong phim.

Sở hữu gương mặt nam tính, phong thái lạnh lùng cùng thân hình 6 múi quyến rũ, Ha Do Young trở thành một trong những nhân vật được yêu thích nhất ở The Glory phần 2.

Theo Daum, khả năng biểu cảm qua ánh mắt cùng dáng vẻ hào hoa là vũ khí giúp tài tử sinh năm 1980 gây ấn tượng với người xem, dù anh không có nhiều lời thoại và thời lượng lên hình.

Vai diễn của Lee Do Hyun bị lấn át

Được biết đến là một trong những ngôi sao triển vọng, dù vào nghề chưa lâu, Lee Do Hyun gặt hái nhiều thành công ấn tượng với loạt tác phẩm ăn khách như 18 Again, Sweet Home, Youth Of May… Đặc biệt, với vai nam chính trong 18 Again, ngôi sao 9X đã giành được danh hiệu “Nam diễn viên mới xuất sắc” hạng mục phim truyền hình tại lễ trao giải thưởng nghệ thuật Baeksang 2021.

Vai diễn của Lee Do Hyun bị nhận xét lép vế so với các nhân vật khác.

Sở hữu ngoại hình điển trai cùng khả năng diễn xuất ổn định, ở những tác phẩm trước, Lee Do Hyun nhận được nhiều phản hồi tích cực. Tuy nhiên, với tác phẩm này, tài tử sinh năm 1995 lại bị đánh giá mờ nhạt. Trang Naver cho rằng thời lượng lên hình của nhân vật này khá ít và không có những chi tiết đắt giá để anh phô diễn khả năng.

Hơn nữa, tính cách của bác sĩ Joo Yeo Jeong cũng được xây dựng quá đơn giản so với sự quyết liệt của nữ chính và dàn nhân vật phản diện. Bởi vậy, dù diễn xuất ổn, anh vẫn khó tạo được dấu ấn đối với người xem.

Mặt khác, khoảng cách tuổi (chênh lệch 14 tuổi) giữa Song Hye Kyo và Lee Do Hyun cũng là một trong những lý do. Ban đầu, người xem mong chờ vào màn tương tác của bộ đôi chính. Song càng về sau, khi kịch bản xoáy vào hành trình trả thù của nữ chính, câu chuyện tình Yeo Jeong - Dong Eun không còn đủ sức hấp dẫn khán giả.