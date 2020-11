Chuyện tình ít người biết của các mỹ nhân Hàn Quốc

Năm 2002, So Ji Sub và Kim Hyun Joo tái ngộ trong Giày thủy tinh, hóa thân Park Chul Woong và Kim Yoon Hee. Trong phim, Chul Woong lấy đi nhiều nước mắt của khán giả vì tình yêu cao cả, bất chấp hi sinh cả tính mạng mà anh dành cho Yoon Hee. Gặp lại nhau sau đổ vỡ tình cảm, So Ji Sub và Kim Hyun Joo có sự e dè nhất định. Song, vì nội dung kịch bản quá hấp dẫn, hai nghệ sĩ đều "gật đầu" tham gia. Tới nay, Kim Hyun Joo vẫn độc thân và có đời tư kín tiếng. Về phía So Ji Sub, anh thông báo kết hôn cùng bạn gái kém 17 tuổi vào tháng 4/2020.