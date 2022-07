Chuyện người thầm lặng trong hành trình chuyển đổi số

Những tin nhắn thông báo về tình hình bão lũ, thời sự... trên Zalo đến người dùng đúng thời điểm một phần nhờ nỗ lực lớn của đội ngũ kỹ thuật thằm lặng tại Zalo.

Họ như người kết nối những đường ống để truyền tải thông tin đa lĩnh vực từ các bộ, ban, ngành đến từng người dân Việt Nam.

Dự án chuyển đổi số của Zalo khởi động từ năm 2018, bắt đầu từ tỉnh Đồng Nai. Sau gần 4 năm thực hiện, đến nay tất cả 63 tỉnh thành trên cả nước cùng nhiều bộ ngành đã sử dụng Zalo trong công tác truyền thông, cải cách hành chính và xây dựng chính quyền điện tử.



"Làm chuyển đổi số và nhận được phần thưởng lớn"

Nguyễn Quang Diệu | Phó giám đốc Dịch vụ công và chuyển đổi số Zalo

Với tôi, phần thưởng lớn nhất trong hành trình chuyển đổi số là nhìn thấy dự án của mình góp phần cải cách hành chính, giúp người dân làm thủ tục dễ dàng mà không mất nhiều thời gian.

Bên cạnh đó, dự án còn giúp công an triệt phá các vụ án, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Khi bắt đầu, chúng tôi thiếu kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực chuyển đổi số. Vì thế, chúng tôi dành nhiều thời gian lắng nghe ý kiến người dân thông qua các cuộc khảo sát cũng như trao đổi trực tiếp với đơn vị từ cấp tỉnh đến cấp địa phương. Nhờ đó, chúng tôi xây dựng và liên tục cải tiến tính năng với dự án mới nhất là Zalo an ninh.

Suốt 5 năm theo đuổi dự án xây dựng nền tảng công nghệ hỗ trợ chuyển đổi số, tôi nhận thấy các tổ chức, cơ quan Nhà nước dần cởi mở trong việc chuyển đổi số. Tuy nhiên vẫn có những khó khăn về mặt công nghệ cũng như con người nên tốc độ triển khai chưa đồng bộ.

Zalo tiếp tục phối hợp các đơn vị cơ quan Nhà nước để nhân rộng dự án này, không chỉ là mô hình Zalo an ninh mà còn là chuyển đổi số để đơn vị ở tất cả sở ban ngành từ trung ương đến địa phương đều có thể ứng dụng.



"Tính năng tốt đến từ thấu cảm"

Nguyễn Như Hoàn | Trưởng phòng Kỹ thuật Zalo Official Account

Trong 5 năm theo đuổi mảng chuyển đổi số tại Zalo, mỗi tính năng ra đời đều mang theo một kỷ niệm. Trong đó, tôi ấn tượng nhất là tính năng trả lời tự động (chatbot).

Chúng tôi nhận thấy đa số người dân liên hệ đơn vị hành chính làm hồ sơ đều có câu hỏi tương đồng. Nếu mỗi người dân cần một cán bộ trực tiếp hướng dẫn sẽ rất bất tiện. Tận dụng thế mạnh công nghệ của Zalo, chúng tôi “khai sinh” tính năng chatbot.

Để triển khai dự án thuận lợi, cần nhiều yếu tố từ kinh nghiệm con người đến hệ thống cơ sở vật chất.

Cụ thể, mỗi đơn vị khi triển khai phải có máy tính kết nối Internet, cán bộ phải có trình độ sử dụng máy tính cơ bản. Để trang OA hoạt động trơn tru, chúng tôi hỗ trợ kỹ thuật mọi lúc khi các đơn vị cần.

Hiện tại, Zalo trang bị đầy đủ cơ sở vật chất và sẵn sàng đưa vào sử dụng hệ thống hạ tầng, phần mềm quản trị, tài liệu hướng dẫn để mở rộng các mô hình như Zalo an ninh, Zalo UBND các cấp,... không chỉ ở những tỉnh thành lớn mà còn ở các vùng sâu vùng xa.



"Làm chuyển đổi số là giúp đỡ mọi người"

Huỳnh Hồng Hiển | Trưởng nhóm Kỹ thuật Zalo Official Account

Hơn 4 năm làm kỹ sư phần mềm tại Zalo, tôi phụ trách thực hiện và bảo trì hệ thống gửi tin cũng như thông báo. Ngoài ra, tôi cũng hướng dẫn tích hợp hệ thống, hỗ trợ kỹ thuật khi quản trị viên cần.

Tôi nhớ như in thời điểm một năm trước, khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, sau khi được Sở Y tế TP.HCM điều động, tôi và các đồng nghiệp tham gia dự án hỗ trợ gửi tin nhắn thông báo lịch tiêm chủng đến từng người dân thông qua Zalo.

Nhóm chat Zalo kết nối Sở Y tế luôn hoạt động để kịp thời điều chỉnh, đề xuất phương án phù hợp. Ngày cao điểm, mọi người còn gọi video để vừa code (lập trình) vừa trao đổi công việc.

Gần đây, tôi tham gia dự án Zalo an ninh tại quận Tân Phú. Dự án dần phát huy hiệu quả khi ngày càng có nhiều tỉnh thành, quận huyện và cơ quan ban ngành sử dụng.

Nghĩ đến một ngày mô hình này được mở rộng toàn Việt Nam, mọi người có thể tìm kiếm thông tin, liên lạc, làm hồ sơ trên Zalo, tôi cảm thấy vui vì bản thân có thể góp phần nhỏ cho thành công chung của dự án.



"Nỗ lực mang lại trải nghiệm tiện lợi cho người dân"

Trần Như Lực | Phó trưởng nhóm Kỹ thuật Zalo Official Account

Tôi gia nhập Zalo khi còn là tech fresher (chương trình tuyển dụng và đào tạo kỹ sư công nghệ của Zalo), sau đó có thêm 3 năm kinh nghiệm làm nhân viên chính thức.

Tuy thời gian gắn bó không quá dài, tôi vẫn có cơ hội đóng góp vào dự án chuyển đổi số như tạo tính năng trả lời tự động (chatbot) trên Zalo cho các đơn vị sử dụng để trả lời câu hỏi thường gặp về thủ tục hành chính như cấp căn cước công dân, đăng ký bằng lái xe, chỉnh sửa hồ sơ…

Khi được phân công phụ trách công nghệ cho dự án chuyển đổi số, tôi nghĩ đây là mảng khá “cứng” và thách thức lớn với mình. Nhưng càng làm tôi càng hiểu những lợi ích mà dự án mang lại, bởi người thụ hưởng là ông bà, cha mẹ mình.

Suốt hành trình gắn bó dự án chuyển đổi số, những phản hồi tích cực từ người dân, việc thực hiện thủ tục hành chính tiện lợi hơn hay tính năng của Zalo được công an quận Tân Phú tuyên dương là điều khiến tôi muốn nỗ lực nhiều hơn cho công việc này, từ đó mang lại các trải nghiệm tiện lợi mới.