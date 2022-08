Chuyển hồ sơ điều tra sai phạm của trung tá công an

Trung tá Trương Văn Tùng, Đội trưởng Đội Tổng hợp Công an huyện Tiểu Cần, Trà Vinh, vay mượn tiền để cho người khác vay đáo hạn ngân hàng, nhưng sau đó sử dụng vào mục đích khác.

Ngày 8/8, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết giám đốc công an tỉnh đã ban hành quyết định đình chỉ công tác 2 cán bộ Công an huyện Tiểu Cần, đồng thời chuyển hồ sơ điều tra làm rõ sai phạm.

Theo Công an tỉnh Trà Vinh, qua công tác cán bộ đã chủ động tổ chức thanh tra đối với Công an huyện Tiểu Cần về việc quản lý và sử dụng các loại kinh phí, kết quả thanh tra xác định trung tá Trương Văn Tùng, Đội trưởng Đội Tổng hợp, có vay mượn tiền của nhiều người.

Trong đó, trung tá Tùng vay của bà L.T.Đ. 700 triệu đồng với mục đích là cho người khác vay lại để đáo hạn ngân hàng. Sau khi vay được tiền, trung tá Tùng sử dụng vào mục đích khác và đến hạn không có tiền để trả lại.

Hành vi của trung tá Tùng có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Còn thượng úy Võ Trung Hiếu, cán bộ Đội Tổng hợp, được giao nhiệm vụ là kế toán của đơn vị. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thượng úy Hiếu được cho đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm dụng khoảng một tỷ đồng để sử dụng cho mục đích cá nhân.

Hành vi của thượng úy Hiếu có dấu hiệu của tội tham ô tài sản. Đến nay, thượng úy Hiếu đã nộp trả lại đủ số tiền đã chiếm dụng.