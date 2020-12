Chuyển giao bộ máy 3 quận về TP Thủ Đức trước 25/2/2021

Củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án bệnh nhân 1440 nhập cảnh trái phép

0 1

Công an tỉnh An Giang đang truy tìm những người đưa nhóm nhập cảnh trái phép cùng với bệnh nhân 1440 từ Campuchia vào huyện An Phú.