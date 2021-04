Chuyên gia tư vấn khởi đầu nghề nghiệp trong ngành Hiệu quả năng lượng

Với góc nhìn và lời khuyên hữu ích từ các chuyên gia, tọa đàm “Save the power, shape your future” mở ra hướng phát triển nghề nghiệp cho sinh viên trong ngành Hiệu quả năng lượng.

Sự bùng nổ của năng lượng trong những năm qua tại Việt Nam thu hút mối quan tâm mạnh mẽ không chỉ của các cấp lãnh đạo, doanh nghiệp, nhà đầu tư, tổ chức trong và ngoài nước, mà còn cả những bạn trẻ khối ngành kỹ thuật nhằm phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực đầy triển vọng.

Bên cạnh ngành Năng lượng tái tạo, Hiệu quả năng lượng được xem là mảnh đất màu mỡ để phát triển sự nghiệp trong những năm tới. Tuy vậy, người trẻ đang gặp khó khăn khi tìm kiếm thông tin về cơ hội nghề nghiệp hay kỹ năng cần thiết để bắt đầu công việc trong lĩnh vực này.

Đứng trước thực tế đó, tọa đàm với chủ đề “Save the power, shape your future” do dự án Hỗ trợ kỹ thuật ngành Năng lượng Việt Nam - EU (EVEF) thực hiện, với mong muốn chia sẻ với sinh viên về sự phát triển của ngành Hiệu quả năng lượng trên thế giới và tại Việt Nam, cũng như các cơ hội việc làm, kiến thức và kỹ năng cần chuẩn bị. Đây cũng là sự kiện nằm trong chuỗi tọa đàm hướng nghiệp về chủ đề năng lượng dành cho sinh viên khối ngành kỹ thuật, thuộc khuôn khổ dự án EVEF.

Các chuyên gia cùng sinh viên tại buổi tọa đàm.

Ngày 14/4, tại Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, tọa đàm thu hút hơn 200 bạn trẻ tham dự - hầu hết là sinh viên năm 2 và 3 - những người đang trong quá trình định hình con đường nghề nghiệp tương lai.

Chia sẻ về xu hướng phát triển, nhu cầu nhân sự ngành Hiệu quả năng lượng tại Việt Nam và châu Âu, ông Markus Bissel - Trưởng hợp phần Hiệu quả năng lượng, dự án Năng lượng tái tạo và Hiệu quả năng lượng - nhận định: "Trong vòng 5-10 năm qua, nhiều đơn vị đã tài trợ, hỗ trợ cho Việt Nam liên quan đến hiệu quả năng lượng. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn phải đối mặt với những rủi ro về an toàn, an ninh năng lượng đang tăng lên. Chính phủ đã nhận thức được thách thức này và có nhiều chính sách, quy định pháp lý để giải quyết bài toán trên. Điều đó cho thấy tham vọng của Việt Nam trong lĩnh vực hiệu quả năng lượng. Để đạt được tham vọng đó, Việt Nam cần một nguồn nhân lực chất lượng cao, dồi dào. Đó chính là các bạn trẻ".

Ông Markus Bissel cho biết ngành Hiệu quả năng lượng tại Việt Nam cần nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đại diện doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ, anh Đinh Ngọc Khánh - Trưởng phòng Khoa học dữ liệu, Công ty TP&P Technology - chia sẻ hướng tiếp cận khá hiện đại với chủ đề "Trí thông minh nhân tạo và ứng dụng trong Hiệu quả năng lượng - Gợi ý hướng đi nghề nghiệp tương lai".

“Là lĩnh vực khá mới mẻ, nhưng Hiệu quả năng lượng nói chung lẫn ứng dụng AI ngành năng lượng nói riêng có tiềm năng phát triển và cơ hội nghề nghiệp lớn. Để chuẩn bị tốt cho công việc tương lai, sinh viên cần chuẩn bị sẵn kiến thức nền tảng chắc chắn, trau dồi kỹ năng giao tiếp và bồi dưỡng khả năng tư duy hệ thống”, anh Ngọc Khánh gửi lời khuyên đến các bạn trẻ.

Anh Đinh Ngọc Khánh khuyên các bạn trẻ chuẩn bị kỹ lưỡng để đón đầu cơ hội.

Ở góc nhìn nhà tuyển dụng, chị Nguyễn Phương Mai - Giám đốc điều hành Navigos Search - chia sẻ về chủ đề "Làm thế nào để trở thành ứng viên thành công trong lĩnh vực hiệu quả năng lượng".

Theo chị Phương Mai, Việt Nam nằm trong top 10 quốc gia có số lượng sinh viên tốt nghiệp ngành kỹ thuật, xây dựng, năng lượng nhiều nhất. “Sinh viên Việt Nam có nhiều lợi thế như khả năng học hỏi tốt kiến thức mới, thích nghi nhanh chóng, làm việc chăm chỉ và giao tiếp nhóm hiệu quả. Tuy nhiên, để tiến xa hơn, các bạn cần chú ý trau dồi ngoại ngữ, sáng tạo và kỹ năng lãnh đạo”, chị khẳng định.

Chị Nguyễn Phương Mai chia sẻ quan điểm của nhà tuyển dụng.

Cuối cùng, anh Tony Hùng - Quản lý chuỗi cung ứng phát triển bền vững toàn cầu New Balance - mang đến những trải nghiệm thú vị về công việc của một kiểm toán viên năng lượng tại thương hiệu New Balance, cũng như định hướng nghề nghiệp gắn với công tác phát triển bền vững.

Anh Tony Hùng chia sẻ: “Trong 250 đơn vị cung cấp điện năng lượng được New Balance đánh giá năm 2017, chỉ có 3% kiểm toán viên thực hiện được tiết kiệm năng lượng, trong khi tiềm năng sử dụng hiệu quả năng lượng ở Việt Nam lên tới 22%. Điều đó cho thấy đang có sự thiếu hụt đáng kể về nhân lực. Đây là cơ hội của người trẻ để phát triển tương lai trong lĩnh vực kiểm toán năng lượng, cũng như tương lai của đất nước để khai thác tiềm năng sẵn có”.

Anh Tony Hùng cung cấp góc nhìn về công việc của một kiểm toán viên năng lượng.