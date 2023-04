Chuyên gia tài chính: 'MU giá 6 tỷ bảng là vô lý'

Với lợi nhuận thấp và nhiều khoản nợ trong những năm qua, việc nhà Glazer đòi hỏi 6 tỷ bảng với các bên muốn mua lại Manchester United bị đánh giá là không hợp lý.

Nhà Glazer rao bán MU với giá 6 tỷ bảng nhưng chưa bên mua nào đáp ứng yêu cầu này.

Chia sẻ với Daily Mail, chuyên gia tài chính người Anh, Kieran Maguire, phân tích: "Tháng 8 năm ngoái, MU được định giá khoảng 2 tỷ bảng. Các báo cáo về doanh thu của CLB trong những năm qua không ấn tượng. Nếu cộng thêm số lợi nhuận tối đa mà MU có thể kiếm được trong 10 năm tới, giá trị của đội bóng này cao nhất chỉ khoảng 2,8 tỷ bảng".

Ông Maguire cho biết thêm: "Việc định giá một CLB tùy thuộc vào những yếu tố khác ngoài các con số. Tuy nhiên, việc ra giá 6 tỷ bảng là phi logic khi giá trị thực của MU chưa bằng một nửa con số đó. Đó là còn chưa kể việc nhà Glazer vướng phải rất nhiều khoản nợ trong thời gian điều hành MU".

Báo cáo tài chính quý I năm 2023 cho thấy MU chỉ thu về khoản lời 6,3 triệu bảng. Lợi nhuận mà CLB này thu được tính đến thời điểm hiện tại của mùa giải giảm gần 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Việc không thi đấu tại Champions League ảnh hưởng lớn đến doanh thu của "Quỷ đỏ" mùa này.

Không chỉ vậy, đội chủ sân Old Trafford còn đang gồng gánh khoản nợ gần 1 tỷ bảng gồm các khoản vay ngân hàng và phí chuyển nhượng chưa thanh toán. Tình hình tài chính của MU được các chuyên gia nhận định là đang ở trong "giai đoạn căng thẳng".

Tuy nhiên, "Quỷ đỏ" chưa quá lo lắng khi doanh thu bán vé và các khoản tài trợ đem lại nguồn thu lớn. Trong đó, doanh thu từ tài trợ tăng 43,2% (lên 50,4 triệu bảng) so với quý trước. Bên cạnh đó, với việc không tham dự Champions League, các cầu thủ MU bị giảm 25% tiền lương như thỏa thuận hợp đồng. Đội chủ sân Old Trafford đỡ gánh nặng khi quỹ lương của CLB giảm 20,9% so với mùa 2021/22.

Nhà Glazer hiện vẫn kiên quyết bán MU với giá 6 tỷ bảng. Hai ứng viên nặng ký muốn mua CLB thành Manchester bao gồm Hoàng thân Qatar và phía doanh nhân Sir Jim Ratcliffe chưa đáp ứng đòi hỏi trên. Lời đề nghị trị giá cao nhất hiện tại dành cho MU chỉ là 5 tỷ bảng và được cho là sẽ sớm bị "Quỷ đỏ" từ chối.

