Chuyên gia phân tích tâm lý nghi phạm giết người bỏ xác vào vali

Chuyên gia tội phạm học cho rằng Jeong In Cheol có cảm xúc bấn loạn, sợ hãi sau khi gây án. Khi đó, nghi phạm muốn thoát ly khỏi hiện trường nên không mang theo thi thể nạn nhân.

Công an TP.HCM vừa bắt giữ khẩn cấp Jeong In Cheol (quốc tịch Hàn Quốc) để điều tra hành vi Giết người và Cướp tài sản. Nghi phạm 35 tuổi bị cáo buộc sát hại bạn đồng hương tại căn nhà ở phường Tân Hưng, quận 7 hôm 26/11.

Đánh giá vụ án mạng có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, ông Đào Trung Hiếu, chuyên gia nghiên cứu tội phạm học Bộ Công an, cho rằng nghi phạm Jeong In Cheol giết người và cướp tài sản do sự thúc đẩy của nhiều động cơ gây án. Đó là yếu tố tâm lý bên trong thúc đẩy thủ phạm thực hiện hành vi để đạt được mục đích.

Nghi phạm Jeong In Cheol. Ảnh: Công an cung cấp.

Trong vụ án này, chuyên gia Đào Trung Hiếu nhận định rất có thể ban đầu, nghi phạm nảy sinh ý định phạm tội do những bức xúc, dồn nén về cảm xúc vì nạn nhân không trả nợ. Đây có thể là yếu tố tâm lý dẫn dắt Jeong In Cheol đi đến hành động bạo liệt là tước đoạt sinh mạng của nạn nhân, vốn là người có quan hệ bạn bè đồng hương, chung vốn làm ăn với nghi phạm.

Ngoài ra, Jeong In Cheol đang gặp những khó khăn về kinh tế. Khi xuất hiện thêm mâu thuẫn thù tức với bạn, ngoài ý định giết người, nghi phạm còn có thêm động cơ gây trọng án nhằm chiếm đoạt tài sản, để giải quyết khó khăn về tài chính.

Căn cứ lời khai của Jeong In Cheol, ông Đào Trung Hiếu cho rằng với sự thúc đẩy cùng lúc của 2 động cơ là mâu thuẫn thù tức và cướp tài sản, nghi phạm đã tính toán biện pháp chuốc thuốc mê rồi đoạt mạng nạn nhân.

Tuy nhiên, điều khó hiểu trong tâm lý của nghi phạm 35 tuổi là sau khi thực hiện việc cắt rời thi thể nạn nhân, Jeong In Cheol không di chuyển vali chứa xác đến nơi kín đáo để xoá dấu vết. Ngược lại, anh ta để thi thể nạn nhân và dụng cụ gây án ngay tại hiện trường.

"Điều đó cho thấy nghi phạm có những cảm xúc bấn loạn, sợ hãi trong tâm lý sau khi giết người", ông Hiếu nói và nhìn nhận khi đã hoảng loạn và sợ hãi bị bắt giữ, tội phạm thường có xu hướng muốn trốn chạy, nhanh chóng thoát ly càng xa càng tốt khỏi hiện trường. Việc mang theo thi thể có thể gây khó khăn cho quá trình đào tẩu.

Theo chuyên gia, những vụ án mạng xuất phát từ giao dịch dân sự xảy ra khá nhiều trong đời sống. "Đồng tiền gắn liền khúc ruột. Khi một bên tham gia giao dịch không giữ đúng cam kết ban đầu, dễ làm phát sinh những bức xúc tâm lý cho bên còn lại", ông Hiếu phân tích.

Chiếc vali tại hiện trường vụ án. Ảnh: 91.com.vn.

Cũng theo vị chuyên gia tội phạm học, vụ án mạng trên xuất phát từ nguyên nhân tâm lý xã hội. Đó là sự suy thoái về nhân cách của kẻ gây án, là kết quả của sự tương tác qua lại giữa các yếu tố tiêu cực trong môi trường sống với các đặc điểm tâm sinh lý bên trong của thủ phạm.

Ông Hiếu cho rằng khi tội phạm đã có sẵn những đặc điểm tiêu cực như ích kỷ, khinh nhờn pháp luật, tuyệt đối hóa cái tôi và lợi ích cá nhân mà gặp phải các tình huống thực tiễn (trong vụ án này là bức xúc tâm lý do nạn nhân không trả nợ) thì ý định phạm tội sẽ nảy sinh.

Còn với cơ quan điều tra, với hiện trường vụ án mạng mà thi thể nạn nhân chưa bị tẩu tán, cảnh sát có thể rút ngắn được quá trình phá án, nhanh chóng xác định được tung tích nạn nhân. Dựng được các mối quan hệ, nhà chức trách sẽ sớm tìm ra nghi phạm để truy xét.

Khi đó, bằng việc truy xét các dấu vết và trích xuất hình ảnh camera quanh hiện trường, cảnh sát sẽ nhanh chóng xác định được hành trình di chuyển của thủ phạm để bắt giữ.

Lúc 18h ngày 27/11, Công an TP.HCM nhận tin báo về việc người dân phát hiện vali màu hồng cùng lưỡi cưa, kìm cộng lực và vết máu tại nhà vệ sinh ở tầng 1 của Công ty Creata Việt Nam, nằm trên đường số 3, khu dân cư Him Lam. Qua khám xét, cảnh sát thu thêm 3 túi nylon màu đen trong nhà vệ sinh ở tầng 3. Bên trong vali và 3 túi đen, nhà chức trách tìm thấy các phần thi thể của Han Tong Duk. Chiều 28/11, Công an TP.HCM ập vào một căn hộ ở chung cư Masteri Thảo Điền, bắt giữ Jeong In Cheol. Nghi phạm khai nửa tháng trước, Han Tong Duk mượn của anh ta 2,7 tỷ đồng nhưng sau đó không trả. Do bực tức, Jeong In Cheol chuốc thuốc mê rồi sát hại người đồng hương. Sau đó, nghi phạm cưa cắt thi thể nạn nhân ra nhiều phần rồi giấu vào vali trước khi bỏ trốn.