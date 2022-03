Chuyên gia: 'Kinh tế Trung Quốc khó duy trì đà tăng trưởng'

Tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trong các tháng đầu năm cao hơn dự báo của giới quan sát. Nhưng đà tăng trưởng có thể khó kéo dài bởi những đợt bùng phát dịch mới.

Theo CNN, nền kinh tế Trung Quốc có một khởi đầu năm 2022 tươi sáng. Nhưng giới quan sát cảnh báo rằng tốc độ tăng trưởng khó có thể được duy trì trong những tháng tới.

Theo dữ liệu của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, doanh số bán lẻ của đất nước 1,4 tỷ dân tăng 6,7% trong 2 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này cao hơn nhiều dự báo 3% của các nhà kinh tế được Reuters khảo sát.

Sản xuất công nghiệp tăng 7,5% trong cùng kỳ, cũng vượt dự báo 3,9%. "Nền kinh tế quốc gia tiếp tục phục hồi ổn định, nhu cầu sản xuất tăng nhanh, việc làm và giá cả nhìn chung ổn định", Cục Thống kê Quốc gia nhận định.

Theo dữ liệu chính thức mới được công bố, kinh tế Trung Quốc đã có một khởi đầu năm 2022 tươi sáng. Ảnh: Reuters.

Khó duy trì đà tăng trưởng

Theo các chuyên gia, những chính sách của chính quyền Bắc Kinh như cắt giảm lãi suất và tăng chi tiêu cho cơ sở hạ tầng đã thúc đẩy kinh tế Trung Quốc. Tuy nhiên, họ cảnh báo rằng vẫn còn nhiều thách thức ở phía trước.

"Các chỉ số vĩ mô khá mạnh trong tháng 1 và tháng 2 cho thấy những chính sách hỗ trợ của chính phủ đã bắt đầu thúc đẩy nền kinh tế", ông Zhiwei Zhang - nhà kinh tế trưởng của Pinpoint Asset Management - nhận định.

"Nhưng triển vọng vĩ mô trong vài tháng tới vẫn còn nhiều thách thức", ông nói. Ông Zhang cho rằng những đợt bùng phát Covid-19 mới trong nước là lực cản chính đối với nền kinh tế.

Dữ liệu kinh tế khả quan được công bố trong bối cảnh Trung Quốc đang đối mặt với làn sóng Covid-19 tồi tệ nhất kể từ đợt bùng phát tại Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc) vào đầu năm 2020.

Các chỉ số vĩ mô khá mạnh trong tháng 1 và tháng 2 cho thấy những chính sách hỗ trợ của chính phủ đã bắt đầu thúc đẩy nền kinh tế Ông Zhiwei Zhang, nhà kinh tế trưởng của Pinpoint Asset Management

Hôm 13/3, các quan chức Trung Quốc đã đặt toàn bộ 17 triệu dân của thành phố Thâm Quyến vào tình trạng phong tỏa trong ít nhất một tuần.

Bloomberg Economics nhận định quyết định phong tỏa Thâm Quyến sẽ "giáng đòn trực tiếp" vào Quảng Đông - tỉnh chiếm tới 11% GDP cả nước.

Thâm Quyến là nơi đặt trụ sở chính của những gã khổng lồ công nghệ như Tencent Holdings Ltd. và Huawei Technologies Co. và nhà cung cấp Foxconn của Huawei. Foxconn đã tạm dừng hoạt động ở Thâm Quyến vì lệnh phong tỏa, bao gồm một nhà máy sản xuất iPhone.

Các công ty tài chính lớn - bao gồm Ping An Insurance Group Co. và China Merchants Bank Co. - đặt trụ sở chính tại thành phố. Một số ngân hàng nước ngoài như UBS Group AG và HSBC Holding cũng mở chi nhánh ở khu vực này.

Theo truyền thông địa phương, các công ty môi giới và ngân hàng nhà nước lớn đặt trụ sở tại thành phố đã tạm dừng những dịch vụ trực tiếp sau lệnh phong tỏa.

Lực cản kinh tế

Thâm Quyến cũng là cảng quan trọng thứ hai của Trung Quốc, chỉ sau Thượng Hải. Mỗi tháng, cảng xử lý khoảng 10% lượng container được vận chuyển từ Trung Quốc.

Theo Bloomberg Economics, vào năm 2021, kim ngạch xuất khẩu trị giá 795 tỷ USD của Quảng Đông chiếm 23% số lô hàng của Trung Quốc trong năm đó, lớn hơn tất cả tỉnh còn lại. Chỉ riêng kim ngạch xuất khẩu của Thâm Quyến đã đạt 303 tỷ USD .

Hồi giữa năm 2021, cảng Diêm Điền đã bị đóng cửa một phần trong nhiều tuần nhằm chống dịch.

Hôm 14/3, các cư dân của tỉnh Cát Lâm cũng được yêu cầu không di chuyển hoặc đi du lịch sang những nơi khác. Tỉnh Cát Lâm có 24 triệu dân. Thành phố Trường Xuân của tỉnh là một trong các trung tâm công nghiệp của Trung Quốc, chiếm khoảng 11% tổng sản lượng ôtô hàng năm trên toàn quốc.

Thành phố đã bị phong tỏa vào tuần trước. Toyota Motor Corp. buộc phải dừng hoạt động của nhà máy tại đây. Theo các nhà kinh tế tại Australia & New Zealand Banking Group Ltd., khoảng một nửa GDP và dân số của Trung Quốc có thể bị ảnh hưởng bởi làn sóng Covid-19 mới.

Các biện pháp nghiêm ngặt nhằm theo đuổi "Zero-Covid" có thể tạo lực cản cho nền kinh tế Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Trung Quốc phong tỏa Thâm Quyến khi những trung tâm kinh tế khác đang tìm cách ngăn chặn làn sóng Covid-19 lây lan. Thượng Hải cũng đã tạm dừng các lớp học trực tiếp và dịch vụ xe buýt liên tỉnh.

Theo ông Raymond Yeung tại ANZ, nếu các tỉnh lớn nằm dọc theo bờ biển và ở phía đông bắc nước này làm theo Thâm Quyến, tăng trưởng GDP của Trung Quốc có thể mất tới 0,8 điểm phần trăm.

Nomura Holdings Inc. cho rằng kinh tế Trung Quốc sẽ phải trả giá đắt bởi chiến lược Zero-Covid (đưa số ca nhiễm mới về 0). Ngân hàng dự báo tăng trưởng GDP của Trung Quốc đạt 4,3%, thấp hơn nhiều so với các dự báo của những tổ chức khác.

Đầu tháng này, chính phủ đã đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế vào khoảng 5,5% cho năm 2022. Đây mục tiêu thấp nhất trong nhiều thập kỷ của nước này.

Tuy nhiên, các nhà phân tích của Goldman Sachs cho rằng tăng trưởng của nền kinh tế thứ hai thế giới trong năm nay chỉ đạt 4,5%. Theo ngân hàng đầu tư Phố Wall, nền kinh tế đang gặp nhiều trở ngại, từ giá dầu tăng cao do xung đột Nga - Ukraine, doanh số bất động sản lao dốc đến các đợt bùng phát dịch trong nước.