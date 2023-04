Chuyện gì đang xảy ra với Bayern Munich

Thất bại trước Mainz 05 ở vòng 29 Bundesliga hôm 22/4 là trận thua thứ ba của Bayern dưới thời Thomas Tuchel. Con số tương đương với lúc người tiền nhiệm Julian Nagelsmann còn nắm quyền.

Lần đầu tiên kể từ tháng 10/2018, Bayern trải qua 4 trận liên tiếp không thắng. Tuchel mới dẫn dắt đội bóng xứ Bavaria có 7 trận, nhưng nhận tới 3 thất bại. Kết quả không thể làm hài lòng tất cả.

Trên sân Mewa Arena, Bayern vượt lên nhờ bàn thắng của Sadio Mane trong hiệp một. Trước đây, mỗi lần nhà ĐKVĐ Bundesliga dẫn bàn, họ thường giành chiến thắng dễ dàng. Nhưng mùa này thì không. "Bayern trải qua hiệp hai thảm họa", Giám đốc Oliver Kahn thốt lên.

Đầu tiên là Ludovic Ajorque với pha đánh đầu cận thành gỡ hòa cho Mainz 05. Sau đó, tới lượt Leandro Barreiro nâng tỷ số lên 2-1 và Aaron Martin đóng hòm Bayern với pha dứt điểm hiểm hóc bên cánh trái.

Bayern bại trận, mất luôn ngồi đầu bảng về tay Borussia Dortmund, đội nhấn chìm Frankfurt 4-0 sau đó ít giờ. Trong phòng họp báo, HLV Tuchel không giấu được nỗi thất vọng, cho rằng các cầu thủ không giữ được sự tập trung.

Đáng báo động hơn, dàn sao Bayern theo lời miêu tả của HLV Tuchel không còn năng lượng để chống trả mỗi khi Mainz 05 dồn ép. "Tôi không biết tại sao nữa. Hiện tại, tình hình thực sự rất khó khăn. Quá nhiều chuyện xảy ra trong đội. Chúng tôi không thể chống trả được", HLV Tuchel nói.

Một tháng trước, ban lãnh đạo Bayern sa thải Julian Nagelsmann và đặt niềm tin vào Tuchel. Khi ấy, đội chủ sân Allianz Arena vẫn còn cơ hội giành cú ăn ba. Lúc này, Bayern bị loại khỏi Cúp Quốc gia Đức, UEFA Champions League đồng thời đứng trước nguy cơ không thể bảo vệ chức vô địch Bundesliga.

Nói với Bild sau trận đấu, Giám đốc Điều hành Oliver Kahn bảo vệ Tuchel. Ông chia sẻ: "Lúc này, Tuchel là người cuối cùng chúng tôi thảo luận. Ông ấy chỉ đang nỗ lực tối đa để đưa Bayern tiến lên".

Điều này phần nào có lý. Tuchel không có lỗi. Trách nhiệm giờ thuộc về chính GĐĐH Kahn và GĐTT Hasan Salihamidzic.

Tuyền thông Đức gần đây cho rằng đã có sự bất mãn trong nội bộ Bayern về khả năng điều hành của Kahn. Giới chuyên môn còn cho rằng cựu thủ thành Bayern nhiều khả năng bị sa thải vì không làm tốt nhiệm vụ.

Giữa tâm bão chỉ trích, Kahn vẫn bình thản. Ông tuyên bố: "Tôi chẳng có vấn đề gì với những lời chỉ trích. Tôi trải qua nhiều chuyện thế này trong sự nghiệp và tôi biết khi làm không tốt ở Bayern, thì điều nhận được là thế nào".

Mùa này, Bayern vẫn sở hữu đội hình mạnh, có chất lượng vượt trội phần còn lại ngay cả khi không còn trung phong Robert Lewandowski. Song, họ lại tự bắn vào chân mình vì lùm xùm trong chính phòng thay đồ, theo đó tạo điều kiện cho Dortmund bứt phá.

Quả thực, có cảm giác chính cầu thủ Bayern không còn tin tưởng vào khả năng mình. Nó giống mũi kim đâm vào trái bóng bay khi Mainz 05 gỡ hòa. Không khí toát ra từ trong cách chơi của nhà ĐKVĐ Bundesliga là sự yếu ớt, lỏng lẻo. Hình ảnh hoàn toàn trái ngược những mùa trước.

Ngôn ngữ cơ thể của các cầu thủ Bayern nói lên tất cả. Điều này sẽ khiến HLV Tuchel phải lo lắng. Bayern giờ sa sút mạnh về mặt tinh thần.

"Trong hiệp hai, đột nhiên tỷ số là 3-1 cho Mainz 05. Chúng tôi không còn năng lượng để quay lại trận đấu. Bàn thua thứ ba khiến cả đội choáng váng. Tôi bị sốc. Thật không có lời giải thích nào lúc này", tiền đạo Thomas Muller nói với Sky Germany.

Mùa giải vẫn còn 5 vòng mới hạ màn. Bayern cũng chỉ kém Dortmund 1 điểm trên BXH. Mọi thứ chưa vuột khỏi tầm kiểm soát của đội chủ sân Allianz Arena. Thế nhưng, HLV Tuchel sẽ làm cách nào để vực dậy tinh thần của đội bóng đang rệu rã về tinh thần? Hay liệu rằng đây sẽ là khoảnh khắc chứng kiến Dortmund trỗi dậy, phá thế thống trị của Bayern?

"Không cần phải tô vẽ tình hình", HLV Tuchel trải lòng. "Chúng tôi đánh rơi quá nhiều điểm trong nửa sau của mùa giải. Bayern gần như không đủ năng lượng để thi đấu trọn vẹn 90 phút. Cả đội cần làm việc cật lực hơn trong thời gian tới. Bất kể tình hình sắp tới thế nào, tôi sẽ chịu trách nhiệm".

Tuchel không đáng trách với sự loạng choạng của Bayern. Ông mới tiếp quản công việc được một tháng. Nhà cầm quân này thậm chí không có thời gian để chuẩn bị cho cuộc phiêu lưu mới. Mọi thứ đến với nhà cầm quân người Đức quá bất ngờ.

Huyền thoại Lothar Matthäus tin rằng Kahn và Salihamidžić phải chịu trách nhiệm. "Đã tới lúc họ phải tự đặt câu hỏi: Chúng ta đã làm gì sai", Matthäus bình luận. "Điều gì không hiệu quả ở đây? Việc thay đổi HLV có đúng lúc không? Cuối cùng, việc sa thải Nagelsmann và thay bằng Tuchel chẳng mang lại điều gì. Đặc biệt sau thất bại trước Mainz 05, bạn có thể nói rằng kế hoạch của Kahn và Salihamidžić chẳng thể giúp CLB".

Matthäus là tiên phong chỉ trích ban lãnh đạo Bayern. Làn sóng phản đối Kahn và Salihamidžić cũng tăng dần. Trên các diễn đàn bóng đá, người hâm mộ đòi hai sếp lớn Bayern phải bị sa thải. Họ còn chỉ ra 6 nguyên nhân khiến Bayern vỡ nát mùa này.

Đầu tiên, ban lãnh đạo phạm sai lầm khi gia hạn hợp đồng kèm theo việc tăng lương cho Eric Maxim Choupo-Moting, trong bối cảnh tiền đạo người Cameroon đã 34 tuổi và không còn giá trị để bán sau này. Lẽ ra, Bayern phải dồn tiền mua trung phong đẳng cấp thế giới thay cho Lewandowski.

Tiếp theo, Bayern sa thải Nagelsmann khi nhà cầm quân người Đức vẫn còn 3 năm hợp đồng, tức ban lãnh đạo phải tốn số tiền khổng lồ để đền bù hợp đồng. Phải chăng, Bayern hy vọng đội bóng nào muốn chiêu mộ Nagelsmann trước kỳ chuyển nhượng hè 2023 sẽ phải trả một khoản phí nhất định không được tiết lộ cho họ?

Tiếc thay, chưa có CLB lớn nào đàm phán với Nagelsmann lúc này.

Bayern cũng vung tiền trả lương cho Tuchel, dù rằng chỉ coi nhà cầm quân này là giải pháp ngắn hơn. Bild tiết lộ thu nhập của Tuchel cao hơn Nagelsmann rất nhiều. Mà ở đây, cựu HLV Bayern có lý lịch rất không được lòng ban lãnh đạo. Đi tới đâu, nhà cầm quân 49 tuổi cũng tạo ra những bất đồng với sếp lớn.

Người hâm mộ cũng không tán thành việc Bayern trả phí chuyển nhượng để có sự phục vụ của hai trợ lý HLV. Trong hè 2023, Tuchel nhiều khả năng thuyết phục lãnh đạo mua đứt Joao Cancelo. Điều này đe dọa tương lai của Noussair Mazraoui và Alphonso Davies.

Bayern đang hỗn loạn. Thành tích của họ sa sút. Trong phòng thay đồ, rạn nứt xuất hiện với mâu thuẫn giữa Sadio Mane và Leroy Sane. Đáng nói, đó chưa phải những gì tồi tệ nhất. Dựa trên hàng loạt lùm xùm xảy ra, không ai biết tương lai nhà ĐKVĐ Bundesliga sẽ ra sao.

