Chuyến đi Hội An đáng nhớ của cặp đôi U80

Không được lên kế hoạch từ trước, bộ ảnh trong chuyến vi vu phố cổ là món quà bất ngờ mà Hoàng Duyên muốn dành tặng bố mẹ nhân dịp 50 năm ngày cưới.

Hoài phố lưu giữ những khoảnh khắc đáng giá

Tròn nửa thập kỷ sau khi kết hôn, ông Diệm (76 tuổi), bà Hương (66 tuổi), sống tại Nghệ An, mới có bộ ảnh cưới thực sự trong chuyến du lịch Hội An (Quảng Nam). “Lúc đầu, tôi tính chỉ dùng điện thoại để chụp nhưng ra đến sân bay muốn có bộ ảnh cưới cho bố mẹ nên nhờ người ghi lại khoảnh khắc. Phố cổ Hội An là địa điểm chụp bởi nó tượng trưng cho sự lâu bền”, Hoàng Duyên, con gái út của vợ chồng ông Diệm, cho biết. Không đạo cụ hay trang phục cầu kỳ, chỉ với bộ vest xám, tà áo dài truyền thống, đóa hoa sen cầm tay cùng những cử chỉ, tình cảm chân thật, bộ ảnh nhận được sự chú ý của dân mạng. Hội An hiện lên trong từng khung hình với vẻ cổ kính của hội quán, đền đài, bức tường vàng in màu thời gian, chùa Cầu nép mình bên con sông Hoài yên bình, những chiếc lồng đèn rực rỡ trước hiên nhà...

Hơn cả một chuyến du lịch trải nghiệm...

Mỗi năm, vợ chồng ông Diệm vẫn thường đi du lịch từ một đến hai nơi. Năm nay, do ảnh hưởng của Covid-19, mọi kế hoạch buộc phải tạm hoãn. Mãi đến tháng 5, khi dịch bệnh được kiểm soát, Hoàng Duyên mới quyết định đưa bố mẹ đến thăm phố cổ. Nhiếp ảnh gia Lê Thủy Triều cho biết đây là lần đầu tiên anh chụp cho cặp đôi lớn tuổi nhưng có sự gắn kết về tình cảm đến vậy. “Khi xem lại có những bức hình khiến tôi xúc động. Tôi mong ông bà có sức khỏe, luôn tươi cười và yêu thương nhau”, anh Triều nói. Những cử chỉ như cài hoa lên mái tóc, ánh mắt, nụ cười ngập tràn hạnh phúc mà cả hai vợ chồng dành cho nhau khiến nhiều người ngưỡng mộ. Theo Hoàng Duyên, sang năm mới, cô dự tính dẫn bố mẹ đến Singapore, khám phá thành phố hiện đại đang phát triển từng ngày.