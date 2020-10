Chuyến đi của ngoại trưởng Mỹ để 'gặp lại những người bạn Việt Nam'

Cùng ngày, Ngoại trưởng Pompeo đã gặp Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Các bên thảo luận về hợp tác an ninh khu vực trên Biển Đông và vùng Mekong. Ông bày tỏ kỳ vọng quan hệ đối tác an ninh Mỹ - Việt Nam sẽ được nâng cao.