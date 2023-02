Chuyến đi bí mật của ông Biden tới Ukraine

Tổng thống Biden mất 20 tiếng di chuyển bằng tàu hỏa để đi từ Ba Lan tới Kyiv và ngược lại. Mọi thông tin về chuyến đi được giữ bí mật tới phút chót.

Tổng thống Zelensky chào đón Tổng thống Biden trong Cung điện Mariinsky. Ảnh: AP.

Trước khi Tổng thống Joe Biden xuất hiện bên người đồng cấp Volodymyr Zelensky ở Kyiv, mọi chi tiết chuyến thăm của nhà lãnh đạo nước Mỹ tới Ukraine đều được giấu kín.

Theo kế hoạch, ông Biden sẽ tới Warsaw trong ngày 21/2, bắt đầu chuyến thăm chính thức 2 ngày ở Ba Lan. Trước đó, giới chức Nhà Trắng nhiều lần phớt lờ câu hỏi liệu ông Biden có tới Ukraine trong thời gian ở châu Âu hay không.

Chuyến thăm bí mật

Tổng thống Biden rời Mỹ trên chuyên cơ Air Force One vào sáng sớm ngày 19/2 theo giờ miền Đông. Tháp tùng ông có Cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan, Phó chánh văn phòng Nhà Trắng Jen O'Malley Dillon, Giám đốc vận hành Phòng Bầu dục Annie Tomasini, theo New York Times.

Chỉ một số phóng viên được phép đi theo nhà lãnh đạo. Họ phải giữ bí mật chuyến đi và giao nộp các thiết bị thông tin liên lạc.

Các phóng viên tháp tùng chuyên cơ được phép gửi chung một bản tin về tòa soạn sau khi Tổng thống Biden đã đặt chân tới Ba Lan.

Cuộc họp báo chung giữa Tổng thống Zelensky và Tổng thống Biden. Ảnh: New York Times.

Một quan chức Mỹ giấu tên cho biết sau chuyến bay tới Ba Lan, Tổng thống Biden đi tàu qua biên giới Ukraine. Quãng đường từ thủ đô Warsaw của Ba Lan tới thủ đô Kyiv của Ukraine hết khoảng 10 tiếng. Hành trình từ Kyiv về Ba Lan cũng được thực hiện bằng tàu hỏa.

Hình ảnh về cuộc gặp giữa hai Tổng thống Biden và Zelensky, cũng như nội dung bài phát biểu của hai nhà lãnh đạo, chỉ được công khai vài giờ sau khi các sự kiện hoàn tất.

Tổng thống Biden đến thủ đô Kyiv lúc 8h ngày 20/2. Nhà lãnh đạo Mỹ mặc Âu phục màu xanh, thắt cà vạt vàng và xanh da trời. Đây là màu quốc kỳ của nước chủ nhà Ukraine.

"Thật tuyệt khi được trở lại Kyiv", Tổng thống Biden nói trong buổi lễ chào đón.

Nhiều tuyến đường ở thủ đô Kyiv đã tạm phong tỏa để nhường đường cho đoàn xe hộ tống của Tổng thống Biden đi qua. Điểm đến của đoàn xe là đại sảnh Cung điện Mariinsky, nơi ở chính thức của Tổng thống Zelensky.

Khoảng 8h30, tại lối vào Cung điện Mariinsky, Tổng thống Zelensky và Đệ nhất phu nhân Olena Zelenska chào đón sự có mặt của vị khách quý đến từ bên kia Đại Tây Dương.

"Cảm ơn ngài vì đã tới thăm", Tổng thống Zelensky nói và bắt tay ông Biden.

"Thật tuyệt khi được gặp lại ngài. Quan trọng hơn là bọn trẻ nhà ngài vẫn khỏe chứ?", Tổng thống Biden nói.

Cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan cho biết Mỹ đã thông báo trước cho Nga về chuyến thăm của Tổng thống Biden tới Ukraine. Tuy nhiên, Washington không cho hay Moscow đã phản ứng như thế nào.

"Chúng tôi đã thông báo cho Nga về việc Tổng thống Biden sẽ tới Kyiv. Chúng tôi thông báo vài giờ trước khi ông ấy khởi hành để tránh xung đột", Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan nói, theo Fox News.

Cam kết của đồng minh

Khi được hỏi về tầm quan trọng của chuyến thăm Kyiv, Tổng thống Biden cho hay chuyến đi là lời khẳng định sự ủng hộ của Mỹ và các đồng minh dành cho Ukraine.

Sau lễ đón, Tổng thống Zelensky và Tổng thống Biden dự họp kín. Cuộc họp báo chung diễn ra tại Cung điện Mariinsky sau khi buổi họp kín kết thúc.

AP dẫn lời giới chức Mỹ cho biết trong cuộc họp kín, Tổng thống Biden đã công bố khoản viện trợ bổ sung trị giá 500 triệu USD cho Ukraine.

Từ Cung điện Mariinsky, Tổng thống Zelensky và Tổng thống Biden cùng di chuyển tới Tu viện Mái vòm vàng, một nhà thờ Công giáo ở Kyiv. Tại đây, hai nhà lãnh đạo trao đổi những cử chỉ thân mật.

Hai nhà lãnh đạo bên ngoài Tu viện Mái vòm vàng. Ảnh: AP.

Hai nhà lãnh đạo dành khoảng 5 phút trong nhà thờ, sau đó cùng nhau tản bộ phía ngoài thêm 5 phút nữa.

Chiều 20/2, Tổng thống Biden tới thăm Đại sứ quán Mỹ ở Kyiv trong khoảng 45 phút. Khoảng 14h, các phóng viên tháp tùng đưa tin Tổng thống Biden đã rời thủ đô Kyiv.

Trong thời gian Tổng thống Biden thăm Kyiv, còi báo động phòng không ở thủ đô Ukraine đã vang lên, tuy nhiên thành phố không gặp cuộc không kích nào.

Chuyến thăm Kyiv của Tổng thống Joe Biden diễn ra ngay trước dịp kỷ niệm một năm ngày chiến sự tại Ukraine bùng phát.

Tổng thống Biden là nhà lãnh đạo gần đây nhất của một nước lớn trong NATO tới thăm Ukraine sau khi "chiến dịch quân sự" nổ ra. Trước đó, Thủ tướng Anh Boris Johnson, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã thăm Ukraine.

Tháng 5/2022, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và đoàn đại biểu Hạ viện Mỹ cũng đã tới thăm Kyiv và làm việc với Tổng thống Zelensky.