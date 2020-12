Chuyện cậu bé gửi thư cho khủng long

“Khủng long thân mến” mang thông điệp ý nghĩa về tình bạn, niềm háo hức được làm bạn và được sẻ chia. Dù dành cho độc giả nhỏ tuổi, bộ sách gợi người lớn nhớ về những lá thư tay.

Bộ sách Khủng long thân mến gồm 3 cuốn: Khủng long thân mến, T.Rex du ngoạn và Ông già khủng long thân mến. Bộ sách vừa được xuất bản tại Việt Nam với phiên bản sách tranh song ngữ hai đầu, một đầu bằng tiếng Việt, một đầu bằng tiếng Anh.

Bộ sách Khủng long thân mến. Ảnh: P. P.

Tình bạn của một cậu bé và chú khủng long

Chuyện xảy ra với Max khi cậu được bố mẹ đưa đến tham quan viện bảo tàng. Ở đó có các chú khủng long mà cậu yêu thích và khủng long bạo chúa T.Rex là loài mà cậu thích nhất.

Max có rất nhiều câu hỏi về những chú khủng long nhưng thời gian tham quan ở bảo tàng có hạn. Theo lời gợi ý của cô phụ trách bảo tàng, Max đã viết cho chú khủng long T.Rex một bức thư.

Thư hồi âm của T.Rex đã bắt đầu cho tình bạn đẹp giữa một cậu bé và một chú khủng long. Trong những lá thư đầu gửi cho Max, T.Rex nói với Max những sự thật về mình: “Dài hơn cả một chiếc xe buýt”, “trước đây tớ chủ yếu ăn các loại khủng long khác”… như một thách thức để xem cậu bé có sợ hãi khi làm bạn với khủng long. Nhưng Max luôn hào hứng và mong chờ những câu chuyện từ khủng long.

Những bức thư qua lại ngày càng nhiều, một cậu bé và một chú khủng long không phải là đồng loại nhưng lại trở thành những người bạn tốt của nhau. Tình bạn ấy là sự sẻ chia mọi niềm vui, nỗi buồn và cả những bí mật ngây ngô có thể bắt gặp ở các bạn nhỏ. Và hơn hết, Max và khủng long T.Rex luôn thấu hiểu và suy nghĩ cho nhau.

Max gửi cho T.Rex tấm bưu thiếp mua từ cửa hàng của viện bảo tàng. Từ chuyến du ngoạn dài của mình, T.Rex gửi thư cho Max và nói rằng “Cảm ơn tấm bưu thiếp của cậu. Nó khiến tớ có chút là lạ ở trong lòng. Tớ không rõ tại sao". Max hiểu đó là cảm giác nhớ nhà khi đi xa nên gửi tặng T.Rex một chú thỏ bông để người bạn của mình nguôi ngoai.

Và trong bức thư gửi ông già Noel, cả cậu bé và chú khủng long đều mong rằng ông sẽ dành một món quà cho người bạn của mình. Tình bạn đã giúp T.Rex lần đầu tiên được ông già Noel tặng quà và giúp ông già Noel biết được rằng, những chú khủng long cũng thật thú vị và dễ mến.

Khủng long T.Rex là một hình tượng nhân hóa, nhưng tình bạn giữa Max và chú khủng long lại chân thành và đáng trân trọng hơn bao giờ hết. Tình bạn ấy sẽ truyền cảm hứng cho những độc giả nhỏ xây dựng những tình bạn đẹp, biết sẻ chia niềm vui, nỗi buồn cùng bạn bè.

Thư Max gửi bạn khủng long. Ảnh: P. P.

Bộ sách gợi nhắc kỷ niệm về những lá thư tay

Với nhiều người ở thế hệ đầu 9X trở về trước, thư tay là phương tiện liên lạc lưu giữ nhiều kỷ niệm của tình bạn, tình yêu và gia đình. Nhưng ngày nay, phần vì cuộc sống bận rộn hơn và sự thuận tiện trong liên lạc nhờ sự tiến bộ của công nghệ kỹ thuật số, những lá thư nay hầu như biến mất khỏi đời sống.

Trong bộ sách Khủng long thân mến, nhờ những lá thư, cậu bé Max và chú khủng long T.Rex trở thành bạn và càng ngày thêm thân thiết. Cả hai giúp nhau biết thêm nhiều điều và có nhiều khoảng thời gian trò chuyện vui vẻ, hài hước.

Đặc biệt hơn, những lá thư viết tay trong bộ sách được viết rời trên những tờ giấy viết thư, những tấm bưu thiếp và gắn vào các trang sách khiến cuốn sách trở nên mới lạ và ấn tượng.

Những lá thư cũng là sự gợi nhắc người lớn về những “ngày xưa”. Người trưởng thành có nhiều điều khó bày tỏ bằng lời nói trực tiếp. Và trẻ cũng vậy, những điều lo lắng, sợ hãi hay cả những tình cảm yêu thương không phải lúc nào trẻ cũng đủ can đảm, tự tin để nói rõ trước bố mẹ hay những người bạn. Bởi vậy, những bức thư tay trong sách mang đến cho các độc giả nhỏ ý tưởng về cách giãi bày gần gũi.

Không chỉ độc đáo và thú vị về nội dung, bộ sách Khủng long thân mến còn có tranh minh họa sinh động và những gam màu của lễ Giáng sinh ấm áp. Đồng thời với phiên bản song ngữ, bộ sách là tài liệu đáng tin cậy giúp trẻ rèn luyện kĩ năng viết thư, email bằng tiếng Anh.

Tác giả viết lời của bộ sách Khủng long thân mến là Chae Strathie, người viết phiên bản truyện tranh Cuộc chiến giữa các vì sao năm 7 tuổi.

Chae Strathie thường xuyên xuất hiện tại các lễ hội sách. Anh đã đi khắp Vương quốc Anh, đến thăm các trường học, đọc sách cho các học sinh…

Trong sự nghiệp viết lách của mình, Chae Strathie nhận được nhiều giải thưởng như: Giải thưởng Sách tranh Dundee danh giá cho cuốn The Loon on the Moon, Giải thưởng Sách thiếu nhi Scotland với cuốn Jumnlebum.

Cũng như tác giả Chae Strathie sớm biểu lộ tài năng, họa sĩ minh họa của bộ sách tranh này là Nicola O’Byrne - đã sáng tác cuốn sách tranh đầu tiên năm 5 tuổi và được lưu trong thư viện trường.

Chae Strathie và Nicola O’Byrne đã hợp tác với nhau tạo nên những cuốn sách: Gorilla Loves Vanilla nhận được Giải thưởng Sách tranh Bookbug và cuốn sách Khủng long thân mến chiến thắng Giải thưởng Sách tranh tại Lễ hội Sách Shrewsbury năm 2018.