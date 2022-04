Chụp ảnh phản cảm ở Hội An, người mẫu nước ngoài có bị xử phạt?

Theo luật sư, phố cổ Hội An có quy định đối với du khách về việc phải tôn trọng thuần phong mỹ tục. Do đó, người mẫu này có thể bị xử phạt hành chính.

Siew Pui Yi, nữ người mẫu Malaysia, mới đây đăng bức ảnh thả đèn hoa đăng ở Hội An với chú thích: "Mong mọi người tìm thấy hạnh phúc thực sự". Trong hình, nữ du khách mặc áo dài truyền thống của Việt Nam nhưng cố tình để lộ vòng 3.

Bức ảnh nhanh chóng nhận được sự quan tâm của người dùng mạng xã hội. Cơ quan chức năng TP Hội An cho biết đang truy tìm cô gái này.

Với hành vi ăn mặc phản cảm, người mẫu nước ngoài này có bị xử phạt?

Luật sư Trần Xuân Tiền, Trưởng văn phòng luật sư Đồng Đội

Truyền thống văn hóa của người Việt Nam là luôn coi trọng các giá trị đạo đức và thuần phong mỹ tục lâu đời của dân tộc. Vì vậy, việc coi trọng, gìn giữ các giá trị văn hoá, phong tục tập quán của đất nước không chỉ là trách nhiệm của mỗi người dân trong nước, mà còn với những khách du lịch khi đặt chân đến Việt Nam.

Vì vậy, hành vi chụp ảnh phản cảm ở Hội An, sau đó đăng lên mạng xã hội là trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc, vi phạm pháp luật.

Theo Quy chế Bảo vệ di sản văn hóa thế giới khu phố cổ Hội An của UBND tỉnh Quảng Nam, khách du lịch có trách nhiệm thực hiện đúng nội quy, quy định tại khu phố cổ và điểm tham quan; tôn trọng phong tục, tập quán, tín ngưỡng của nhân dân trong khu phố cổ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và môi trường du lịch.

Do đó, nếu du khách không chấp hành, có hành vi vi phạm thì sẽ bị xử lý theo đúng quy định của khu du lịch và của địa phương.

Ngoài ra, du khách có hành vi chụp ảnh phản cảm còn có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định 15/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông…

Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài khi thực hiện hành vi vi phạm quy định.

Theo đó, nữ du khách có thể bị xử phạt vi phạm hành chính 10 - 20 triệu đồng đối với vi chia sẻ hình ảnh không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc, căn cứ điểm b, khoản 1, Điều 101 Nghị định 15.