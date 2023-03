Chương trình The Heroes thất bại

The Remix từng được xem như một "đế chế" âm nhạc vào giai đoạn 2015-2017. Tuy nhiên, phiên bản mới của chương trình là The Heroes thất bại khi lên sóng.

The Heroes - Thần tượng đối thần tượng phát sóng tập 17 vào 25/3 và đang bước vào chặng đường cuối cùng. Tuy nhiên, chương trình gần như không được khán giả biết tới. Hiệu ứng của The Heroes rất mờ nhạt so với những mùa trước đó, đặc biệt bản gốc có tên gọi The Remix.

Những con số ảm đạm

The Heroes bắt đầu phát sóng từ 19/11/2022 và chiếu suốt 4 tháng qua. Chương trình vẫn giữ định dạng tương tự mùa trước đó. Mỗi tập, chương trình đưa ra chủ đề khác nhau.

Mỗi đội gồm một ca sĩ, một nhà sản xuất thể hiện ca khúc phù hợp với chủ đề chương trình đưa ra. Họ tích lũy điểm qua các tập thi. Số điểm tích lũy tương ứng số tiền sẽ quyết định thứ hạng và đối thủ của họ trong tập tiếp theo. Đội có số tiền tích lũy cao nhất khi kết thúc chương trình giành chiến thắng chung cuộc.

Ở mùa này, ban giám khảo khách mời cố định và khách mời gồm Thanh Hà, Phương Uyên, Châu Đăng Khoa, Đỗ Hiếu, Đoàn Minh Vũ, OnlyC, Erik (quán quân The Heroes mùa trước),…

Suốt 4 tháng lên sóng, The Heroes gần như chưa có tiết mục nào gây sốt trên mạng xã hội. Lượt xem các tập cũng khiêm tốn, trong đó tập mới nhất chỉ đạt con số 17.000 sau khoảng một ngày lên sóng, thấp báo động. Trung bình các tập lên sóng trước đó cũng chỉ đạt khoảng 100.000 lượt. Một trong những tập cao nhất là tập 12 với 348.000 lượt xem tính tới 20/3.

Trên mạng xã hội, hiệu ứng chương trình và các tiết mục rất mờ nhạt. Tương tác ở các video chỉ dừng ở vài trăm, trong khi phần bình luận cũng lác đác. Các tiết mục không được nhiều tài khoản hay fanpage chia sẻ như những chương trình đang nổi tiếng.

Gil Lê là một trong những thí sinh của chương trình.

Mùa trước của The Heroes vốn cũng mờ nhạt so với bản gốc là The Remix. Nhưng hiệu ứng lẫn thành tích của chương trình cũng không ảm đạm đến mức như mùa mới nhất. Đặc biệt, The Heroes mùa đầu lên sóng đúng thời điểm dịch bệnh. Nhiều tiết mục được ca sĩ ghi hình tại nhà. Do đó, thành tích của chương trình được đánh giá khả quan so với những khó khăn của tình hình thực tế. Tập 2 của chương trình cũng đạt khoảng 900.000 lượt xem sau 2 ngày lên sóng - thành tích hơn hẳn mùa hiện tại.

Một số tiết mục của Mỹ Anh, VP Bá Vương hay Nam Quốc Sơn Hà do Erik, Phương Mỹ Chi thể hiện viral trên mạng xã hội, thậm chí đạt 12 triệu lượt xem tính tới hiện tại. Chương trình còn là bệ phóng để các ca sĩ mới, đặc biệt VP Bá Vương và Mỹ Anh được biết tới nhiều hơn. Real Love của Mỹ Anh hiện đạt 6,4 triệu lượt xem và cô là một trong những ca sĩ mới gây chú ý nhất Vpop năm 2022.

Nếu so với bản gốc The Remix, The Heroes mùa 2 càng khiêm tốn về mọi mặt. Trước khi đổi tên thành The Heroes và thay đổi định dạng, The Remix diễn ra trong khoảng 3 mùa từ năm 2015 tới 2017. Thời điểm đó, format kết hợp giữa ca sĩ với nhà sản xuất, DJ của chương trình được đánh giá là khá mới mẻ so với thị trường. Bởi vậy, The Remix nhanh chóng có được sự chú ý từ công chúng.

Trong những mùa đó, The Remix có nhiều tiết mục được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Loạt tiết mục của Tóc Tiên, Đông Nhi, Noo Phước Thịnh, Bảo Thy, Soobin Hoàng Sơn hay đặc biệt Sơn Tùng M-TP đều trở thành tiêu điểm gây bàn tán trong thị trường âm nhạc.

Những tiết mục đó dễ dàng đạt hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu lượt xem và trở thành bệ phóng giúp các ca sĩ củng cố chỗ đứng tại thị trường âm nhạc. Ngày mai được Tóc Tiên biểu diễn ở The Remix mùa đầu tiên và do Long Halo, DJ Hoàng Touliver sản xuất đến nay vẫn là bản hit lớn nhất trong sự nghiệp của nữ ca sĩ.

Sự thất bại dễ hiểu

Lý do đầu tiên dẫn đến thất bại của The Heroes có thể kể tới sự bão hòa của các cuộc thi âm nhạc trong khi các game show hài, vận động đang bùng nổ và thu hút phần lớn sự quan tâm, chú ý của khán giả. Trong khi đó, định dạng của The Heroes được đánh giá không quá mới mẻ và hấp dẫn so với thị trường âm nhạc hiện tại.

Các tiết mục cũng thường đi theo hướng kết hợp giữa âm nhạc điện tử, hiện đại với yếu tố dân gian, truyền thống. Hướng đi này của The Heroes không quá khác biệt so với mùa trước hay những chương trình âm nhạc khác. Nó cũng được nhiều ca sĩ Việt theo đuổi suốt thời gian qua nên không còn sự mới mẻ, hấp dẫn.

Chia sẻ về việc chương trình giảm sức hút, Thanh Hà cho biết âm nhạc cũng là “món ăn” tinh thần và “ăn” quá nhiều, khán giả không tránh khỏi tình trạng bội thực. Ngoài ra, việc một chương trình âm nhạc hot hay không còn phụ thuộc vào các đối tượng khán giả khác nhau. Ở mỗi độ tuổi, họ có sở thích và ưa chuộng xu hướng âm nhạc khác nhau.

Nam Em gây tranh cãi khi hát Dạ cổ hoài lang.

Một yếu tố khác khiến The Heroes giảm nhiệt là dàn thí sinh ít tên tuổi. Ở những mùa đầu tiên, Bảo Thy, Đông Nhi, Noo Phước Thịnh… khi tham gia chương trình đã có nhiều năm hoạt động ở thị trường âm nhạc với lượng fan lớn. Thời điểm đó, Sơn Tùng tuy vẫn là tên tuổi mới nhưng đã có hit Cơn mưa ngang qua, Nắng ấm xa dần và anh cũng có lượng người hâm mộ hùng hậu.

Trong khi đó, 12 đội thi của mùa mới nhất gồm Shadow Wolves (Gil Lê và Minh Đinh), Fresh Team (Huỳnh James và Pjnboys), MJ (Vũ Thảo My và J), DeeZaWoo (Hải Đăng Doo và Weeza), Homieboiz (Khoa Nguyễn và Nghị Martin), Hapo Brothers (Hoàng Đức Thịnh và ICD), TIA DE ART (TIA và CM1X), Royal Family (Roy Nguyễn và Joo Castle), The Last (Annie và Micky LR), North Sound (Pháo và Sterry), Zodiac (Chu Thúy Quỳnh và Vương) hay Queen (Nam Em và Đậu Tất Đạt).

Ngoài Nam Em, những cái tên còn lại khá mờ nhạt ở thị trường âm nhạc và chưa có đủ lượng fan cứng để câu kéo sự quan tâm tới chương trình. Tuy nhiên, ở chương trình, các tiết mục của Nam Em thường gây tranh luận. Ở tập mới nhất, cô thể hiện ca khúc Dạ cổ hoài lang (cố soạn giả Cao Văn Lầu) với bản phối mới.

Giám khảo Thanh Hà nhận xét lối hát của Nam Em hơi hời hợt, chưa lột tả hết vẻ đẹp ca từ của bài hát. Do đó, đã dùng đến cách thức đeo mặt nạ giấu danh tính ở một số tập đầu nhưng Nam Em cũng không giúp The Heroes được chú ý hơn.

The Heroes đang dần về đích nhưng với tình hình hiện tại, những tập cuối cùng có lẽ khó có thể giúp chương trình lật ngược tình thế.