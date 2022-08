Chuỗi siêu thị mẹ và bé duy nhất đạt giải Nơi làm việc tốt nhất châu Á

Con Cưng là chuỗi siêu thị mẹ và bé duy nhất tại thị trường Việt Nam 2 năm liên tiếp được tạp chí HR Asia bình chọn là “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”.

Hai lần được tạp chí HR Asia tôn vinh “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”, đâu là yếu tố giúp Con Cưng trở thành điểm đến sáng giá cho nhân sự trẻ?

Văn hóa trao quyền - "bệ phóng" cho người trẻ tài năng

Con Cưng là chuỗi siêu thị Mẹ và Bé duy nhất tại thị trường Việt Nam được tạp chí HR Asia tôn vinh “Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2022” (Best Companies to Work for in Asia 2022) nhờ chính sách phúc lợi tốt và những nỗ lực để xây dựng môi trường làm việc trao quyền, kết nối nhân sự.

“18/8 là ngày Con Cưng đón sinh nhật lần thứ 11. Trước dịp kỷ niệm 6 ngày, 5.000 nhân viên của Con Cưng nhận được món quà sinh nhật ý nghĩa - lần thứ hai liên tiếp được tạp chí nhân sự hàng đầu châu lục HR Asia vinh danh ‘Nơi làm việc tốt nhất châu Á”, chị Vũ Thị Minh Ngọc - Giám đốc Truyền thông Con Cưng - hào hứng chia sẻ.

Để đạt giải thưởng, chuỗi siêu thị Mẹ và Bé phải vượt qua 50 tiêu chí khắt khe được xây dựng theo mô hình TEAM (Total engagement assessment model) với 3 yếu tố Core (Cơ cấu tổ chức), Self (Cá nhân) và Group (Tập thể). Số điểm đưa ra dựa trên quy trình đánh giá chuyên sâu và nghiêm ngặt của đội ngũ HR Asia về chính sách nhân sự, tuyển dụng cùng chiến lược xây dựng môi trường làm việc lý tưởng. Trong khuôn khổ giải năm nay, HR Asia lựa chọn chủ đề “Tính đa dạng, công bằng, hòa nhập”. Đây cũng là ba thế mạnh vốn có của Con Cưng.

Chia sẻ tại lễ trao giải Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2022, chị Vũ Thị Minh Ngọc nhận định giải thưởng không chỉ là sự “tưởng thưởng” cho nỗ lực của gần 5.000 nhân viên mà ở khía cạnh vĩ mô, đây là minh chứng cho thấy sự đúng đắn trong chiến lược xây dựng văn hóa doanh nghiệp, thu hút và phát triển nhân tài cùng chính sách phúc lợi toàn diện của Con Cưng.

Theo chị Minh Ngọc, Gen Z là nhân tố quan trọng trong chiến lược phát triển nguồn lực nhân sự tại Con Cưng. “Cách làm việc cùng Gen Z là lắng nghe, thấu hiểu. Để đáp ứng được mong muốn của nhân sự trẻ, ban giám đốc Con Cưng kiến tạo môi trường làm việc sáng tạo, công bằng, hòa nhập, đồng thời hướng đến tính cộng đồng. Trên hết, văn hóa trao quyền là chìa khóa để Con Cưng có được lòng tin của nhân viên”, chị Minh Ngọc nhấn mạnh.

Giám đốc Truyền thông Con Cưng khẳng định văn hóa trao quyền cho người trẻ không đồng nghĩa với việc giới hạn cơ hội của nhân sự lâu năm. Chị Ngọc khẳng định nếu tập thể chỉ có Millennials sẽ khó đổi mới nhanh nhưng ngược lại, Gen Z cũng cần học hỏi kinh nghiệm được đúc kết sau nhiều năm đi làm của những đồng nghiệp giỏi nghề thuộc thế hệ trước.

Việt Nam là thị trường đầy tiềm năng cho các dịch vụ kinh doanh sản phẩm mẹ và bé khi doanh thu của thị trường có thể đạt quy mô 7 tỷ USD với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) lên tới hơn 30%, theo báo cáo của Nielsen. Hiện nay, nếu xét về số lượng cửa hàng thì Con Cưng đang chiếm thị phần lớn nhất trong ngành hàng này với gần 700 siêu thị tại 46 tỉnh thành trên toàn quốc.

Sau 11 năm tăng trưởng mạnh về số cửa hàng và doanh thu, Con Cưng đang có những mục tiêu dài hạn để khẳng định mình trên thị trường. Đội ngũ nhân sự trẻ tài năng là đòn bẩy để doanh nghiệp gặt hái thành công trong tương lai.

“Nỗ lực của Con Cưng được ghi nhận với giải thưởng của HR Asia. Điều này minh chứng phần nào cam kết đồng hành, nuôi dưỡng tài năng trẻ của Con Cưng - nơi con người là giá trị cốt lõi. Bởi chúng tôi tin nhân tài sẽ kích hoạt tiềm năng của doanh nghiệp”, Giám đốc Truyền thông Con Cưng nhấn mạnh.

Xây dựng đội ngũ lãnh đạo tương lai

Nhiều năm qua, Con Cưng chú trọng vào chiến lược xây dựng đội ngũ kế nhiệm vững mạnh để nắm giữ các vị trí chủ chốt của công ty trong tương lai. Đây là điểm thu hút các bạn trẻ có hoài bão và quyết tâm phát triển bản thân.

Câu chuyện của chị Nguyễn Thị Hồng Thương - Trưởng bộ phận Thương mại phòng Marketing (Commercial Manager) - là minh chứng cho thấy nhân tố trẻ tại Con Cưng được trao quyền trở thành lãnh đạo tương lai nếu hội tủ đủ tố chất. Gần 4 năm làm việc tại Con Cưng, việc thăng tiến trong vòng 2 năm từ vị trí Marketing Specialist lên vị trí Commercial Manager ngoài năng lực và nỗ lực là điều kiện cần, môi trường làm việc trao quyền là điều kiện đủ để chị phát huy khả năng.

“Trong trường hợp công ty không sẵn sàng trao quyền cho một người trẻ, dù tôi có năng lực và sự cố gắng, cũng khó có cơ hội thăng tiến như hiện tại”, chị Thương khẳng định.

Trong quan điểm của chị, việc đi làm vì “cơm áo gạo tiền” vốn là mục tiêu của nhiều người, nhưng lương và đãi ngộ không hẳn là tất cả. Lựa chọn ưu tiên của chị còn là môi trường làm việc có cơ hội phát triển và phát huy giá trị bản thân. Tại Con Cưng, mọi nỗ lực dù là nhỏ nhất của mỗi cá nhân đều được ghi nhận. Ban lãnh đạo luôn cổ vũ và hỗ trợ hết mình để nhân viên bộc lộ tài năng và khai phá mọi giới hạn.

Có chung nhận định như chị Hồng Thương, anh Dương Văn Được (Quản lý nhóm Siêu thị - đại diện khối cửa hàng) - một nhân sự đã gắn bó 7 năm tại Con Cưng cho biết đây là môi trường “không có giới hạn” trên phạm vi học hỏi và thăng tiến trong sự nghiệp.

Soi chiếu vào bản thân, anh cho rằng hai trong nhiều chính sách ấn tượng tại chuỗi siêu thị Mẹ và Bé là quy hoạch phát triển nhân sự tiềm năng để trao quyền quản lý siêu thị và đào tạo phát triển quản lý siêu thị để thăng tiến thành quản lý nhóm siêu thị.

“Ở Con Cưng, mọi người luôn có cơ hội. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ngưng công việc này trong tương lai bởi không chỉ đam mê, Con Cưng còn là ‘ngôi nhà thứ hai’ - nơi tôi được kết nối và làm việc với những chiến binh hồng giỏi giang và tài năng”, anh nói thêm.

Nền tảng học vấn, tuổi tác và quá trình thăng tiến của chị Nguyễn Thị Hồng Thương, anh Dương Văn Được vốn khác nhau. Tuy nhiên, họ đều được chắp cánh sự nghiệp tại chuỗi siêu thị Mẹ và Bé hàng đầu Việt Nam. Chiến lược và các chương trình đào tạo tài năng trẻ được xem là bệ phóng sự nghiệp cho hàng trăm nhà lãnh đạo chủ chốt - những người đang góp sức đưa Con Cưng phát triển lớn mạnh suốt 11 năm qua.