Chuỗi siêu thị Big C đổi tên thương hiệu

Từ ngày 1/3, các siêu thị Big C An Phú, Thảo Điền và Âu Cơ chính thức đổi tên thành Tops Market. Đại diện chuỗi bán lẻ cho biết đây là chiến lược tái định vị thương hiệu của họ.

Đại diện Tập đoàn Central Retail tại Việt Nam (chủ sở hữu hệ thống Big C Việt Nam) cho biết chuỗi siêu thị Tops Market được thiết kế với 3 tiêu chí là cung cấp thực phẩm hữu cơ tươi sống đa dạng, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng uy tín và dịch vụ khách hàng tận tâm, chỉn chu.

"Dự kiến, 4 siêu thị Big C tại Hà Nội (The Garden, Hà Đông, Nguyễn Xiển, Lê Trọng Tấn) cũng sẽ hoàn tất việc chuyển đổi, nâng cấp thành Tops Market vào quý 3 năm nay", vị này chia sẻ.

Thực tế, Tops Market cũng là một thương hiệu bán lẻ lớn thuộc Tập đoàn Central Retail với hàng chục chi nhánh siêu thị tại Thái Lan. Tại Việt Nam, một fanpage trên Facebook với tên gọi Tops Market cũng đã chính thức hoạt động song song với fanpage Big C Việt Nam.

Big C Thảo Điền đã được đổi tên thành Tops Market. Ảnh: Central Retail.

Trước đó, từ cuối tháng 12/2020 và đầu tháng 1/2021, các siêu thị Big C nằm trong trung tâm thương mại ở Nha Trang (Khánh Hòa), Dĩ An (Bình Dương), Cần Thơ, Hạ Long (Quảng Ninh) và Vĩnh Phúc đã được đổi tên thành siêu thị GO!.

Năm qua, Central Retail cũng xây dựng mới các siêu thị GO! tại các TTTM ở Mỹ Tho (Tiền Giang), Bến Tre, Trà Vinh, Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Quảng Ngãi.

"Dự kiến trong năm 2021, một số đại siêu thị Big C khác cũng sẽ lần lượt tái định vị và đổi tên thành đại siêu thị GO!", đại diện Central Retail Việt Nam cho biết.