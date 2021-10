Chuỗi kem Fanny chuyển nhượng toàn bộ tài sản

Sau gần 30 năm có mặt tại Việt Nam, Công ty kem Fanny quyết định tìm kiếm đối tác chuyển nhượng toàn bộ tài sản.

Mới đây, Công ty CP Fanny Việt Nam, đơn vị sản xuất và kinh doanh kem Fanny phát thông báo tìm đối tác chuyển nhượng tất cả tài sản, bao gồm cả thương hiệu kem, một số thương hiệu F&B khác và nhà máy sản xuất kem.

Đây là công ty con của Công ty CP Hàng tiêu dùng TNC, một thành viên của Tập đoàn TNG Holdings Vietnam.

TNC sẽ sẽ chuyển nhượng toàn bộ tài sản tại Công ty CP Fanny Việt Nam. Ảnh: Fanny.

Trao đổi với Zing, ông Lê Quang Vũ, Tổng giám đốc TNC cho biết nguyên nhân là tái cơ cấu lĩnh vực đầu tư. Cụ thể, trong thời gian tới, Tập đoàn TNG sẽ không đầu tư mạnh cho mảng bán lẻ mà tập trung vào ngành bất động sản và năng lượng. Hiện TNG hoạt động trên nhiều lĩnh vực từ bất động sản, thương mại và dịch vụ, khách sạn - resort, năng lượng, nông nghiệp đến tài chính - ngân hàng.

Theo định hướng cơ cấu này, TNC sẽ chuyển nhượng thương hiệu kem Fanny và một số thương hiệu F&B khác thuộc Công ty Fanny Việt Nam. Với mảng F&B, TNC có nhiều thương hiệu khá nổi tiếng như dòng nước uống La’Pure, Apilo - kem Italy, Shalala - kem Pháp cho giới trẻ, Bonheur Deli - bánh Pháp cao cấp,... Còn chuỗi cửa hàng tiện ích Family Mart, theo ông Vũ, chưa có kế hoạch thay đổi đơn vị chủ quản tại Việt Nam.

Mặc dù ông Lê Quang Vũ nhấn mạnh những tác động của đại dịch Covid-19 chỉ là một trong nhiều lý do dẫn đến quyết định này, động thái chuyển nhượng của Fanny xuất hiện cùng lúc nhiều thương hiệu F&B khác thu hẹp quy mô cũng cho thấy sự "đuối sức" của các doanh nghiệp trong ngành.

Ngày 1/10, cửa hàng Starbucks Rex (quận 1, TP.HCM) thông báo đóng cửa do hiệu quả kinh doanh không đạt như kỳ vọng. Với lý do tương tự, The Coffee House cũng đóng cửa hàng signature trên đường Phạm Ngọc Thạch (quận 3, TP.HCM), tiến tới dồn lực cho mô hình mới là The Coffee House Now.

Trước đó, hồi tháng 5, chuỗi Soya Garden cũng đóng cửa hàng đắc địa ở Ngã 6 Phù Đổng (quận 1, TP.HCM), chính thức rời thị trường miền Nam sau thời gian dài liên tục cắt giảm số lượng chi nhánh trên cả nước.

Ở thời điểm tìm kiếm đối tác chuyển nhượng hiện tại, kem Fanny có 14 cửa hàng ở nhiều tỉnh, thành, đồng thời cung cấp sản phẩm cho các nhà hàng, khách sạn 5 sao. Thương hiệu này được xây dựng từ năm 1994 bởi ông Jean Marc Bruno - một chuyên gia hàng đầu từ trường đào tạo nổi tiếng thế giới về kem và bánh ngọt Le Noootre Paris (Pháp).