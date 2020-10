Chuỗi cửa hàng miễn thuế Tân Sơn Nhất chật vật xoay xở

Doanh thu của Sasco, doanh nghiệp kinh doanh hệ thống cửa hàng miễn thuế, phòng chờ ở sân bay Tân Sơn Nhất bắt đầu nhích lên nhưng vẫn chưa bằng 1/5 cùng kỳ năm trước.

Nhà ga quốc tế tại sân bay Tân Sơn Nhất từ tháng 3 đến nay gần như luôn trong tình trạng vắng bóng người khi các đường bay quốc tế ngừng khai thác vì dịch Covid-19. Những cửa hàng miễn thuế tại sân bay lớn nhất cả nước từng ăn nên làm ra nhờ hàng chục triệu lượt khách mỗi năm giờ rơi vào cảnh đìu hiu.

Sasco - công ty kinh doanh dịch vụ hàng không - chuyên quản lý và vận hành hệ thống cửa hàng miễn thuế, bán hàng lưu niệm, nhà hàng, phòng chờ tại sân bay Tân Sơn Nhất, chủ yếu tại nhà ga quốc tế theo đó vẫn trong tình cảnh chật vật.

Sasco còn vận hành phòng chờ thương gia, cửa hàng miễn thuế tại sân bay Cam Ranh, cung cấp suất ăn hàng không cho Bamboo Airways, đầu tư một số dự án bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng ở Phú Quốc nhưng hoạt động kinh doanh tại Tân Sơn Nhất vẫn chiếm phần lớn doanh thu công ty.

Khách quốc tế chiếm đến 50-60% lợi nhuận hàng năm của doanh nghiệp này, còn tỷ trọng đóng góp của khách nội địa thấp hơn, ở mức 40-50%. Và dù các đường bay nội địa đã hồi phục phần nào, sức mua của hành khách cũng chưa trở lại như trước dịch.

Một cửa hàng ăn uống tại nhà ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất cửa đóng then cài. Ảnh: Quỳnh Danh.

Công ty do doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn làm Chủ tịch HĐQT đạt doanh thu 106 tỷ đồng trong quý III. Kết quả này tăng gần 80% so với quý liền trước khi doanh thu chạm đáy trong lịch sử. Nhưng so với cùng kỳ 2019, doanh thu của Sasco chỉ còn 16%.

Trong các mảng kinh doanh của Sasco, hoạt động bán hàng tại cửa hàng miễn thuế sụt giảm doanh số hơn 90%. Từ vị trí chiếm gần 50% tổng doanh thu cho công ty với doanh số gần 300 tỷ cùng kỳ năm trước, chuỗi cửa hàng miễn thuế chỉ thu về 19 tỷ cho Sasco trong 3 tháng qua và là lĩnh vực có tỷ trọng đóng góp thấp nhất.

Khi doanh thu sụt giảm nghiêm trọng, biên lợi nhuận gộp của Sasco đồng thời đi xuống. Lãi gộp trong kỳ của Sasco là 38 tỷ tương ứng tỷ suất 36%, thấp hơn nhiều biên lợi nhuận gộp 48% của cùng kỳ 2019.

Trong bối cảnh đó, công ty của chủ tịch Hạnh Nguyễn tiếp tục thắt chặt hầu bao. Tổng chi phí hoạt động của Sasco chỉ vỏn vẹn 12 tỷ đồng , bằng 5% so với con số 261 tỷ của quý III năm trước.

Cộng với nguồn thu tài chính từ lãi tiền gửi, hoàn nhập chênh lệch tỷ giá, Sasco có lợi nhuận sau thuế 42 tỷ đồng . Đây là quý lãi lớn nhất của Sasco từ đầu năm 2020. So với cùng kỳ 2019, lợi nhuận ròng của Sasco giảm 35% dù doanh thu giảm hơn 80%.

Sasco có quý đạt lợi nhuận cao nhất từ đầu năm Kết quả kinh doanh hợp nhất của Sasco theo quý năm 2020 Nhãn Quý I Quý II Quý III Doanh thu thuần column tỷ đồng 523 60 106 Lợi nhuận sau thuế column

16 36 42

Lũy kế sau 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Sasco đạt 689 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 94 tỷ đồng . Hai chỉ tiêu kinh doanh này của công ty giảm lần lượt 67% và 71%.

Trong quý III, nhóm cổ đông của ông Hạnh Nguyễn mua vào 3 triệu cổ phiếu để nâng tỷ lệ sở hữu tại Sasco lên gần 48% cổ phần. Cổ đông lớn còn lại tại Sasco là Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV sở hữu 49%.